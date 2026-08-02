Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στη Νέα Τένεδο Χαλκιδικής

Στο σημείο επιχείρησαν 47 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων, 16 οχήματα και ένα ελικόπτερο

Ελένη Ευστρατίου

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στη Νέα Τένεδο Χαλκιδικής
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τένεδο Χαλκιδικής.
  • Στην κατάσβεση συμμετείχαν 47 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων, 16 οχήματα και ένα ελικόπτερο.
  • Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11:30 το πρωί της Κυριακής.
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τένεδο Χαλκιδικής.

Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, ενώ η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε κατά τις 11:30 το πρωί της Κυριακής.

Στο σημείο έσπευσαν 47 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 16 οχήματα ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιούσε και ένα ελικόπτερο.

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.

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