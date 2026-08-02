Πυρκαγιές: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δυτική Αττική - Ποιοι δρόμοι έχουν κλείσει
Δείτε αναλυτικά που πραγματοποιούνται εκτροπές στην κυκλοφορία των οχημάτων
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Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στην εφαρμογή έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Δυτική Αττική.
Συγκεκριμένα πραγματοποιούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:
- Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου στο ύψος της Κων. Μπερδέλη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι
- Στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι, προς Πόρτο Γερμενό
- Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της περιοχής Ψάθα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια
- Στην οδό Αγ. Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας- Θηβών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό ΤΙΤΑΝ
- Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της οδού Πεύκων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα
- Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της οδού Κιθαιρώνος (οικισμός Αγ. Νεκτάριος), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κρύο Πηγάδι
- Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από την παραλία Ψάθας, ρεύμα προς Ψάθα
- Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου από το ύψος του οινοποιείου «Μαργέτης» , στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι
- Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων-Αλεποχωρίου από το ύψος του καταστήματος «Βασιλόπουλος» , στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι
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