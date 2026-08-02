Χαλκιδική: Φωτιά στη Νέα Τένεδο - Επιχειρεί ένα ελικόπτερο

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τένεδο Χαλκιδικής το πρωί της Κυριακής 02/08.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 47 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρων, εθελοντές, 16 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Παρέχεται συνεχής παρακολούθηση της φωτιάς μέσω drone με θερμική και οπτική κάμερα από το ΕΣΚΕΔΙΚ.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής (02/08) σε χαμηλή βλάστηση στην Νέα Τένεδο Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:30.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 47 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 16 οχήματα, (συμπεριλαμβανομένων 15 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία), ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί ένα ελικόπτερο.

Σημειώνεται ότι καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.

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