Γιατί αδυνατούν να επιχειρήσουν τα αεροσκάφη - Πύρινο τόξο στον Κιθαιρώνα, κρίσιμες ώρες για Βένιζα

Snapshot Τα πυροσβεστικά αεροσκάφη δεν μπορούν να επιχειρήσουν υδροληψίες λόγω κυματισμού στη θάλασσα, περιορίζοντας τη δράση τους.

Η αεροπυρόσβεση βασίζεται κυρίως στα ελικόπτερα, τα οποία επιχειρούν σποραδικά και για περιορισμένο χρόνο.

Οι ισχυροί άνεμοι που δεν έχουν κοπάσει εδώ και 48 ώρες δυσκολεύουν τον έλεγχο της φωτιάς και την αεροπορική κατάσβεση.

Στο μέτωπο της Αττικοβοιωτίας επιχειρούν περίπου 500 πυροσβέστες με διεθνή συνδρομή, υποστηριζόμενοι από εθελοντές, μηχανήματα και τον Στρατό.

Δέκα αεροσκάφη παραμένουν καθηλωμένα, ενώ 18 ελικόπτερα χρησιμοποιούνται για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Άνιση είναι η μάχη που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη φωτιά, κυρίως στο μέτωπο της Αττικοβοιωτίας, καθώς τα εναέρια μέσα επιχειρούν σποραδικά και μόνο τα ελικόπτερα.

Κι αυτό γιατί τα πυροσβεστικά αεροσκάφη αδυνατούν να πραγματοποιήσουν υδροληψίες. Ο κυματισμός στη θάλασσα δεν επιτρέπει στα Canadair να προσθαλασσωθούν κι ως εκ τούτου, το βάρος της αεροπυρόσβεσης, πέφτει αποκλειστικά στα ελικόπτερα.

Όπως είπε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Έφη Παπαβραμοπούλου μιλώντας στο ErtNews Radio 105,8, δυστυχώς, οι άνεμοι δεν είναι σύμμαχοι στο έργο της κατάσβεσης, καθώς δεν έχουν κοπάσει εδώ και σχεδόν ένα 48ωρο, με αποτέλεσμα αφενός η φωτιά να εξαπλώνεται, αφετέρου να μην μπορούν να επιχειρήσουν από αέρος με πλήρη ισχύ οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Ίδια εικόνα και χθες με τα εναέρια μέσα

Ίδια εικόνα επικράτησε και χθες στα πύρινα μέτωπα, ιδίως στο Πόρτο Γερμενό, όπου κατάφεραν να επιχειρήσουν κυρίως τα ελικόπτερα κι αυτά για περίπου 3-4 ώρες, από το απόγευμα μέχρι τη δύση του ηλίου, ενώ κατά διαστήματα ρίψεις έκαναν κι ορισμένα αεροσκάφη.

28 εναέρια μέσα και 500 πυροσβέστες στη μάχη του μετώπου

Σύμφωνα με την κυρία Παπαβραμοπούλου, στο μέτωπο της Αττικοβοιωτίας έχουν διατεθεί 10 αεροσκάφη (σ.σ.: που παραμένουν καθηλωμένα) και 18 ελικόπτερα.

Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν περίπου 500 πυροσβέστες, με συνδρομή από Γαλλία και Ρουμανία, δεκάδες πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα ΟΤΑ, ενώ χθες επιχείρησε κι ο Στρατός για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

Τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται σε Πόρτο Γερμενό, Κρύο Πηγάδι, αλλά και στην Αγία Παρασκευή και στον Άγιο Νεκτάριο, καθώς γύρισε η φορά του ανέμου και οι φλόγες συνεχίζουν να «καταπίνουν» χιλιάδες στρέμματα παρθένου δάσους.

Το μεγάλο στοίχημα των πυροσβεστικών δυνάμεων, είναι να καταφέρουν να κρατήσουν τις φλόγες μακριά από τον αστικό ιστό, καθώς το δάσος που καίγεται είναι δύσβατο και σχεδόν απροσπέλαστο, με αποτέλεσμα ό,τι γίνεται, να γίνεται μόνο από αέρος και μόνο από τα ελικόπτερα.

Red code στην Αττικοβοιωτία

Η περιοχή στην οποία εξελίσσεται σήμερα η πυρκαγιά είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο (κατηγορία 4).

Σήμερα 2 Αυγούστου 2026, εκδόθηκαν τα κάτωθι μηνύματα από το 112:

Στις 09:50, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Αγία Σκέπη και Κανδήλι με κατεύθυνση προς Νέα Πέραμο.

Στις 09:58, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων με κατεύθυνση προς Μέγαρα.

Στις 10:26, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Τουτούλη, Νέα Δάφνη Πευκενέας και Άγιος Σαράντης με κατεύθυνση προς Μέγαρα

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