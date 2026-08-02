ΗΠΑ: Ανακαλύφθηκε νέο είδος ψαριού-«δαίμονα» σε σπηλιά στην Αλαμπάμα

Το σπήλαιο Bobcat κοντά στην πόλη Χάντσβιλ της Αλαμπάμα, φιλοξενεί την απειλούμενη με εξαφάνιση γαρίδα των σπηλαίων (Alabama cave shrimp), δύο είδη καραβίδων των σπηλαίων (cave crayfish) και το νότιο σπηλαιόψαρο (southern cavefish). Αυτά ήταν όλα όσα περίμενε να βρει ο Dr. Matthew Niemiller όταν ξεκίνησε να ερευνά το σπήλαιο πέρυσι.

Αντ’ αυτού, ανακάλυψε ένα ψάρι με παράξενη εμφάνιση, άγνωστο μέχρι τότε στην επιστήμη. Ο Niemiller δήλωσε ότι πιστεύει ότι αυτό το ψάρι μπορεί να συγκαταλέγεται μεταξύ των σπανιότερων στον κόσμο.

Το νεοανακαλυφθέν είδος δεν έχει... μάτια, το σχήμα του προσώπου του είναι διαφορετικό από εκείνο άλλων σπηλαιόψαρων και το δέρμα του είναι διαφανές, πράγμα που σημαίνει ότι εγκέφαλος του φαίνεται ξεκάθαρα.

Το νεοανακαλυφθέν ψάρι Demogorgonichthys arcanus Matthew L. Niemiller μέσω CNN

Το γεγονός ότι το δέρμα του είναι διάφανο δεν είναι τόσο ασυνήθιστο, λέει ο Dr. Jonathan Armbruster, επιμελητής ιχθυολογίας στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Όμπερν στο Όμπερν της Αλαμπάμα, και συν-συγγραφέας μιας πρόσφατης μελέτης σχετικά με την ανακάλυψη.

«Συνήθως το διαφανές ή ημι-διαφανές δέρμα παρατηρείται σε μικρότερα ψάρια, είδη που ζουν σε ανοιχτά νερά», είπε ο Armbruster. «Συχνά το σώμα τους είναι διαφανές, ώστε να μπορούν να κρύβονται στα διαυγή νερά», εξήγησε.

Το ψάρι μοιάζει με κάτι βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας — και, όπως του αρμόζει, ονομάστηκε Demogorgonichthys arcanus, ή «ψάρι-δαίμονας των σπηλαίων», ένα όνομα που προέρχεται από το τέρας Demogorgon της τηλεοπτικής σειράς του Netflix «Stranger Things».

Το νεοανακαλυφθέν ψάρι Demogorgonichthys arcanus Matthew L. Niemiller μέσω CNN

Η ανακάλυψη

Αρχικά, ο Niemiller, ο κύριος συγγραφέας της νέας μελέτης, δεν ήταν σίγουρος αν το ψάρι ανήκε σε ένα είδος που είχε ανακαλυφθεί προηγουμένως: το νότιο σπηλαιόψαρο.

«Με τα χρόνια, έχω δει πόσο διαφορετικά μπορούν να είναι τα σπηλαιόψαρα, και έχω ξεγελαστεί στο παρελθόν από ζώα που έμοιαζαν διαφορετικά αλλά τελικά ήταν πολύ παρόμοια, γενετικά», δήλωσε ο Niemiller, αναπληρωτής καθηγητής βιολογικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα στο Χάντσβιλ. «Αλλά αυτό εδώ το ψάρι ήταν διαφορετικό με πολλούς τρόπους».

Για να επιβεβαιώσει τις σκέψεις του, ο Niemiller μοιράστηκε φωτογραφίες του ψαριού με τον Armbruster και τη Dr. Pamela Hart, επίκουρη καθηγήτρια βιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα, η οποία είναι επίσης συν-συγγραφέας της μελέτης.

Όταν ο Armbruster άρχισε να συγκρίνει το συγκεκριμένο ψάρι με το νότιο σπηλαιόψαρο, άρχισε να παρατηρεί τις διαφορές ανάμεσά τους. Έτσι, η ομάδα πραγματοποίησε αξονικές τομογραφίες, γενετικές εξετάσεις και άλλες αναλύσεις στο ψάρι και ανακάλυψε ότι αυτό το παράξενο στην όψη πλάσμα διέφερε σκελετικά από άλλα ζώα που είχαν ήδη ταυτοποιηθεί στο σπήλαιο.

Όψεις του Demogorgonichthys arcanus (Β και Δ) και του νότιου σπηλαιόψαρου (Α και Γ). Matthew L. Niemiller μέσω CNN

Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, οι ερευνητές χαρακτήρισαν το ψάρι ως ένα νέο είδος και το ονόμασαν Demogorgonichthys arcanus.

Δεν είναι σαφές πόσα ψάρια Demogorgonichthys arcanus υπάρχουν, αλλά ενδέχεται να συγκαταλέγονται μεταξύ των σπανιότερων ψαριών στον κόσμο, ανέφερε ο Niemiller. «Το είδος είναι γνωστό από μία μόνο τοποθεσία, και πιθανότατα έχει έναν πολύ μικρό πληθυσμό», είπε ο Niemiller στο CNN.

Λίγα πράγματα είναι γνωστά για αυτό το σπάνιο ψάρι, καθώς οι ερευνητές δεν μπορούν να διακρίνουν τα αρσενικά από τα θηλυκά και δεν έχουν «καμία ιδέα» για τον τρόπο που αναπαράγονται.

Το νεοανακαλυφθέν ψάρι Demogorgonichthys arcanus Matthew L. Niemiller μέσω CNN

Όσον αφορά τη διατροφή του, «το ψάρι πιθανότατα τρώει ό,τι χωράει στο στόμα του», πρόσθεσε ο Armbruster.

Η ανακάλυψη του συγκεκριμένου ψαριού υποδηλώνει ότι ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα άγνωστα είδη, ακόμη και σε περιοχές που έχουν μελετηθεί εντατικά, όπως αναφέρουν οι ερευνητές στην νέα τους μελέτη. Αυτά τα είδη ενδέχεται να βρίσκουν καταφύγιο σε περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση, όπως το σπήλαιο Bobcat, το οποίο βρίσκεται κάτω από εγκαταστάσεις του αμερικανικού στρατού.

Τα ευρήματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν στις 6 Ιουλίου στο επιστημονικό περιοδικό Scientific Reports.