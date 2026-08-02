Λάρισα: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε διαμέρισμα πολυκατοικίας - Στο σημείο οι αρχές

Νεκρή σε διαμέρισμα πολυκατοικίας κοντά στο δεύτερο αρχαίο θέατρο της Λάρισας, πλησίον του κτηρίου του ΤΕΕ Κεντροδυτικής Θεσσαλίας, βρέθηκε το πρωί της Κυριακής μια γυναίκα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες του onlarissa.gr, η γυναίκα ήταν ηλικιωμένη, ενώ σύμφωνα με την πρώτη εικόνα ο θάνατός της αποδίδεται σε παθολογικά αίτια.

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