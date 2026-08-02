Φωτιά στη Βοιωτία: Ξεπέρασε τα 100.000 στρέμματα - Οι ειδικοί μιλούν για «mega-fire»

Η πυρκαγιά κινήθηκε από τον Άγιο Βασίλειο μέχρι την Αττική, με τους ειδικούς να κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών και να εξετάζουν την κατηγοριοποίησή της ως μέγα-πυρκαγιά

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Φωτιά στη Βοιωτία: Ξεπέρασε τα 100.000 στρέμματα - Οι ειδικοί μιλούν για «mega-fire»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η πυρκαγιά που ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο στη Βοιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική έχει καεί πάνω από 100.000 στρέμματα.
  • Ειδικοί εξετάζουν την κατηγοριοποίηση της φωτιάς ως «μέγα-πυρκαγιά» λόγω της έκτασης και της συμπεριφοράς της.
  • Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε αρχικά με βοριάδες και στη συνέχεια ακολούθησε τη μορφολογία του εδάφους και τη διαθέσιμη βλάστηση, διατηρώντας υψηλή ένταση.
  • Πέρασε πάνω από περιοχές που είχαν πληγεί από προηγούμενες μεγάλες πυρκαγιές το 2009 και το 2021, φτάνοντας σε υψόμετρο 1.400 μέτρων στον Κιθαιρώνα.
  • Κατά την εξέλιξή της παρουσίασε ακραία συμπεριφορά με ισχυρή επαγωγική στήλη και εκτεταμένες κηλιδώσεις που συνέβαλαν στην ταχεία εξάπλωση.
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Τις διαστάσεις μιας από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων ετών φαίνεται πως λαμβάνει η φωτιά που ξεκίνησε από την περιοχή του Αγίου Βασιλείου στη Βοιωτία και επεκτάθηκε μέχρι την Αττική, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η καμένη έκταση έχει πλέον ξεπεράσει τα 100.000 στρέμματα.

Σύμφωνα με τον πυρομετεωρολόγο Θεόδωρο Γιάνναρο, τα νεότερα δορυφορικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι η συγκεκριμένη πυρκαγιά είναι εξαιρετικά πιθανό να χαρακτηριστεί ως «mega-fire» (μέγα-πυρκαγιά), καθώς πληροί τα κριτήρια που σχετίζονται με την έκταση και τη συμπεριφορά της.

mega - fire

Όπως εξηγεί, η φωτιά εξαπλώθηκε αρχικά με κατεύθυνση από βορρά προς νότο, υπό την επίδραση των θυελλωδών βόρειων ανέμων. Στη συνέχεια, όταν έφτασε στο παραλιακό μέτωπο, ακολούθησε τη μορφολογία του εδάφους και τη διαθέσιμη βλάστηση, διατηρώντας υψηλή ένταση.

Παράλληλα, η πορεία της διασταυρώνεται με εκτάσεις που είχαν πληγεί από τις μεγάλες πυρκαγιές του Σχίνου και των Βιλίων το 2021, ενώ πέρασε και πάνω από περιοχές που είχαν αναγεννηθεί μετά τις φωτιές του 2009, φτάνοντας μέχρι τις πλαγιές του Κιθαιρώνα, σε υψόμετρο περίπου 1.400 μέτρων.

ΦΩΤΙΆ-ΠΥΡΚΑΓΙΆ-ΒΟΙΩΤΊΑ-ΠΌΡΤΟ-ΓΕΡΜΕΝΌ

Φωτιά στη Βοιωτία

Eurokinissi

Ο κ. Γιάνναρος επισημαίνει ακόμη ότι κατά τη διάρκεια της εξέλιξής της η πυρκαγιά παρουσίασε κατά διαστήματα ακραία συμπεριφορά, δημιουργώντας ισχυρή επαγωγική στήλη όταν συναντούσε πυκνή βλάστηση, ενώ καταγράφηκαν και εκτεταμένες κηλιδώσεις, φαινόμενο που συνέβαλε στην ταχύτατη εξάπλωσή της.

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Σύμφωνα με το meteo.gr οι νεότερες δορυφορικές ανιχνεύσεις θερμών σημείων δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες υπήρχε εκτεταμένη δραστηριότητα στην περιοχή του Πόρτο Γερμενό, ανατολικά από την Ψάθα, στο ευρύτερο ανατολικό και νοτιοανατολικό τμήμα της ήδη καμένης περιοχής, καθώς και κατά μήκος της ορεινής ζώνης που εκτείνεται προς τα βόρεια των Μεγάρων.

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Ιδιαίτερα πυκνές είναι οι ανιχνεύσεις νοτιοανατολικά της Ψάθας, γεγονός που καταδεικνύει ότι η φωτιά συνεχίζει να καίει σε αρκετά νέα σημεία και μετά τη δορυφορική καταγραφή της καμένης έκτασης του Σαββάτου 1/8.

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Σύμφωνα με την πρώτη ανάλυση δορυφορικών δεδομένων πολύ υψηλής ανάλυσης, έως τις 11:46 του Σαββάτου 1 Αυγούστου είχαν καεί περίπου 35.700 στρέμματα στην πυρκαγιά του Πόρτο Γερμενού και περίπου 30.900 στρέμματα στη Βοιωτία. Επειδή η πυρκαγιά συνέχισε να εξαπλώνεται μετά την ώρα εκείνης της καταγραφής, τα συγκεκριμένα μεγέθη πρέπει να θεωρούνται προκαταρκτικά και δεν αποτυπώνουν το σύνολο της τελικής καμένης έκτασης.

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