ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε fast food εστιατόριο στο Άινταχο - Τουλάχιστον τρεις νεκροί και επτά τραυματίες

Ο δράστης της ένοπλης επίθεσης είναι μεταξύ των νεκρών, όπως δήλωσε ο Μάθιου Χιξ, αρχηγός της αστυνομίας της πόλης όπου σημειώθηκε το περιστατικό, το Twin Falls, σε συνέντευξη Τύπου, ενώ τόνισε ότι οι αρχές εξακολουθούν να ερευνούν την ταυτότητα και το κίνητρο του άνδρα

Ειρήνη Κοστιούκ

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε fast food εστιατόριο στο Άινταχο - Τουλάχιστον τρεις νεκροί και επτά τραυματίες
ΚΟΣΜΟΣ
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Ένοπλος άνδρας άνοιξε πυρ σε εστιατόριο αλυσίδας φαστ-φουντ στην πολιτεία του Άινταχο το Σάββατο, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους τρεις άνθρωποι, ενώ επτά ακόμη τραυματίστηκαν, μερικοί σοβαρά, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Ο δράστης της ένοπλης επίθεσης είναι μεταξύ των νεκρών, όπως δήλωσε ο Μάθιου Χιξ, αρχηγός της αστυνομίας της πόλης όπου σημειώθηκε το περιστατικό, το Twin Falls, σε συνέντευξη Τύπου, ενώ τόνισε ότι οι αρχές εξακολουθούν να ερευνούν την ταυτότητα και το κίνητρο του δράστη.

Οι αρχές εξακολουθούν να ενημερώνουν τα μέλη των οικογενειών των θυμάτων και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν ακόμη να δημοσιοποιήσουν τα ονόματα, τις ηλικίες ή άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τα άτομα που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ανέφερε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Twin Falls, Τζος Πάλμερ. Ορισμένοι από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, πρόσθεσε ο Πάλμερ.

Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και μεταδόθηκε από τοπικά μέσα ενημέρωσης εικονίζει τον δράστη, που μοιάζει νεαρός, να κρατά ένα τουφέκι εφόδου μπροστά από ένα εστιατόριο In-N-Out, ενώ ένα άλλο δείχνει περισσότερους από δέκα ανθρώπους να βγαίνουν τρέχοντας πανικόβλητοι από το κατάστημα.

Μιλώντας στο Associated Press, o 34χρονος Λέιν Κόεν είπε ότι βρισκόταν σε ένα φανάρι κοντά στο εστιατόριο όταν είδε ένα άτομο να κρατάει ένα τουφέκι τύπου AR και να βγαίνει από το drive-thru του καταστήματος, ενώ ένας άλλος άνδρας, ο οποίος κρατούσε ένα πιστόλι, άρχισε να πυροβολεί τον δράστη.

Στη συνέχεια, είδε έναν εργαζόμενο του In-N-Out να σέρνει μια συνάδελφο του στο έδαφος για να την προστατέψει, η οποία αιμορραγούσε από τραύμα στο στήθος της. «Ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ελπίζω να τα κατάφερε», είπε ο Κόεν.

Ο Κόεν ανέφερε ότι ο δράστης πυροβόλησε τουλάχιστον τρεις ή τέσσερις φορές και δεν μπόρεσε να καταλάβει εάν στόχευε κάποιον συγκεκριμένα.

Η ένοπλη επίθεση έλαβε χώρα κοντά σε μια πολυσύχναστη εμπορική περιοχή, όπου εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονταν εκεί εκείνη τη στιγμή, είπε ο Χιξ. Το Twin Falls, πόλη περίπου 56.000 κατοίκων, βρίσκεται στο νότιο Άινταχο, περίπου 290 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τη Σολτ Λέικ Σίτι.

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