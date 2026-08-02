Μειώσεις τιμών: Ποια προϊόντα αναμένεται να πέσουν ακόμα και 15% κάτω από το σημερινό κόστος

Snapshot Περισσότερες από 40 εταιρείες συμφώνησαν να μειώσουν τις τιμές βασικών αγαθών κατά 6-7%, με κάποιες μειώσεις να φτάνουν έως και 15%, από τον Σεπτέμβριο.

Η πρωτοβουλία αφορά μόνο «επώνυμα» προϊόντα και όχι ιδιωτικής ετικέτας, με τουλάχιστον 500 προϊόντα να συμμετέχουν στη μείωση τιμών.

Οι μειώσεις θα αφορούν ευρεία γκάμα προϊόντων όπως κρέας, γαλακτοκομικά, ζυμαρικά, καφές, απορρυπαντικά και είδη προσωπικής υγιεινής.

Η συμφωνία ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και προβλέπει ενημέρωση των καταναλωτών μέσω ειδικής πλατφόρμας και σήμανση στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Παράλληλα, εφαρμόζεται «πάγωμα» τιμών σε όλα τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, ενώ ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχώρησε στο 2,7% τον Ιούλιο. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίκεται η συμφωνία της κυβέρνησης με σούπερ μάρκετ, βιομηχανίες και πολυεθνικές για τη μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά από τις αρχές του Σεπτεμβρίου.

Οι επιχειρήσεις έχουν προθεσμία μέχρι τα μέσα Αυγούστου να αποστείλουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας, τη λίστα των προϊόντων στα οποία αναμένεται να πέσουν οι τιμές. Όπως γράφει η κυριακάτικη Real News, στη συμφωνία συμμετέχουν 41 επιχειρήσεις, οι οποίες αναμένεται να μειώσουν τις τιμές κατά 6-7%. Μάλιστα, εκτιμάται ότι οι επιχειρήσεις θα ξεπεράσουν τις 60.

Σύμφωνα με τη Real News, σε ορισμένα προϊόντα θα υπάρξουν μειώσεις που θα ξεπερνούν το 15%. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης που λήφθηκε μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο.

Μειώσεις μόνο στα «επώνυμα» προίόντα

Να σημειωθεί ότι αφού οι εταιρείες ανακοινώσουν τα προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα, θα μπορούν τα σούπερ μάρκετ να προχωρήσουν σε ανάλογες μειώσεις που θα ωφελήσουν τους καταναλωτές. Παρόλα αυτά, στη λίστα των προϊόντων που αναμένεται να μειωθούν είναι μόνο τα «επώνυμα» προϊόντα και όχι τα ιδιωτικής ετικέτας, καθώς έχουν χαμηλότερο μερίδιο αγοράς και έχουν ήδη χαμηλότερη τιμή.

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι υπάρχουν κατηγορίες προϊόντων, όπως είναι είναι το γάλα, όπου τρεις εταιρείες έχουν μερίδιο αγοράς που φτάνει σχεδόν το 40%. Ενώ ακόμη και πάνω από το 40%, το 50% ή το 60% συγκεντρώνουν λίγες εταιρείες σε δημοφιλείς κατηγορίες τροφίμων, όπως είναι τα όσπρια, το ρύζι, τα αβγά, το βρεφικό γάλα, τα ζυμαρικά, το βούτυρο, το αλεύρι, ο καφές, τα αναψυκτικά, ακόμη και σε προϊόντα προσωπικής περιποίησης και υγιεινής όπως είναι το σαμπουάν και οι οδοντόκρεμες.

Μέχρι σήμερα οι περίπου 40 επιχειρήσεις έχουν γνωστοποιήσει στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, ότι θα μειώσουν τις τιμές σε τουλάχιστον 500 προϊόντα από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Φυσικά, μέχρι τα μέσα Αυγούστου, ίσως και λίγο αργότερα, θα υπάρξουν πολλές ακόμη βιομηχανίες τροφίμων αλλά και πολυεθνικές οι οποίες θα συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αποκλιμακωθούν οι τιμές σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή που είχε αποσταλεί στους προμηθευτές, οι μειώσεις στις τιμές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50, με στόχο να φτάσουν μέχρι το 15% στην περίπτωση του νωπού κρέατος (χοιρινού, μοσχαρίσιου και πουλερικών) - και το 20% σε άλλες βασικές κατηγορίες.

Ποιες είναι οι εταιρείες

Στη λίστα με τα προϊόντα, που έχει ήδη στα χέρια της η Ανεξάρτητη Αρχή, περιλαμβάνονται ζυμαρικά, ψωμί, κοτόπουλο, καφές, γαλακτοκομικά, απορρυπαντικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και αρκετά ακόμη. Μέχρι στιγμής, στο κάλεσμα της κυβέρνησης για μείωση των τιμών έχουν ανταποκριθεί μεγάλες εταιρίες όπως η Barilla Hella, με τα ζυμαρικά Misko και Barilla, η Πίνδος με το κοτόπουλο, η Unilever με καθαριστικά η P&G με απορρυπαντικά και προϊόντα προσωπικής υγιεινής, η Παπαδοπούλου με φρυγανιές και ψωμί του τοστ, η Γιώτης με παιδικές τροφές και πολλά ακόμη προϊόντα, η ΚΡΙ ΚΡΙ, η Μινέρβα με ελαιόλαδο, η Παπουτσάνης με απορρυπαντικά και αρκετές ακόμη εταιρείες όπως τη Nestlé Ελλάς, η Μέλισσα Κίκιζας, η Mondelez, η Jacobs Douwe Egberts με τους καφέδες, η ΜΕΒΓΑΛ, η ΔΕΛΤΑ, η Παλίρροια και η Χαλβατζής Μακεδονική.

Τα προϊόντα που θα δουν μείωση

Σε κάθε περίπτωση στόχος είναι οι μετώσεις να γίνουν αισθητές από τους καταναλωτές και να αφορούν προϊόντα που έχουν υψηλή ζήτηση και εκείνα που μπαίνουν καθημερινά στο καλάθι των νοικοκυριών. Υπενθυμίζεται ότι οι κατηγορίες με τα προϊόντα στα οποία θα υπάρξουν μειώσεις είναι οι εξής μοσχάρι, χοιρινό και πουλερικά, γάλα, γιαούρτι, τυριά και αυγά, ψωμί και άλευρα, ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια, ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο και μαργαρίνες, βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες, καφές, δημητριακά και είδη πρωιντού, σοκολάτες, μπισκότα και σοκολατοειδή, αναψυκτικά απορρυπαντικά πλυντηρίου, πιάτων και καθαριστικά γενικής χρήσης, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, όπως σαμπουάν, αφρόλουτρα, ξυστικά, οδοντόκρεμες και σχολικά είδη.

Διάρκεια έως τις 31 Δεκεμβρίου

Η συμφωνία θα έχει διάρκεια τέσσερις μήνες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ κάθε προϊόν που θα ενταχθεί θα πρέπει να παραμείνει στην πρωτοβουλία για τουλάχιστον δύο μήνες. Ο επιχειρήσεις θα μπορούν εντός του τετραμήνου να αντικαθιστούν ή να προσθέτουν νέους κωδικούς, υπό την προϋπόθεση ότι θα πηρούνται οι ίδιοι όροι συμμετοχής και θα προηγείται ενημέρωση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Κάθε επιχείρηση θα καταθέτει απευθείας στην Αρχή το δικό της σχέδιο μειώσεων, το οποίο θα περιλαμβάνει barcode, περιγραφή προϊόντος, κατηγορία, ισχύουσα τιμή τιμοκαταλόγου με ΦΠΑ, νέα τιμή μετά τη μείωση, ποσοστό μείωσης, ημερομηνία έναρξης και διάρκεια εφαρμογής.

Η αξιολόγηση θα γίνεται με βάση τη σημασία κάθε προϊόντος για το καλάθι του νοικοκυριού, τη δυνατότητα ελέγχου και τη διάρκεια εφαρμογής. Οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω ειδικής ενότητας στην πλατφόρμα PosoKanei, όπου θα εμφανίζονται συγκεντρωτικά όλα τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία. Παράλληλα, προβλέπεται ενιαία σήμανση στα σούπερ μάρκετ και στα ράφια ώστε τα προϊόντα να αναγνωρίζονται τους καταναλωτές.

«Πάγωμα» τιμών

Με την ακρίβεια να αποτελ να αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά, κυβέρνηση και επιχειρήσεις προσπαθούν να βρουν τρόπους προκειμένου βασικά αγαθά να πωλούνται φθηνότερα. Στο πλαίσιο της συμφωνίας βρίσκεται σε ισχύ το «πάγωμα» των τιμών σε όλα τα προϊόντα που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ.

Την ίδια στιγμή, η πλειονότητα των καταναλωτών επιλέγει προϊόντα που βρίσκονται σε προσφορά ή σε έκπτωση, ενώ πλέον ένα στα τέσσερα προϊόντα είναι ιδιωτικής επικέτας.

Αίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την προκαραρκτική εκτίμηση της Eurostat, ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούλιο υποχώρησε το 2,7% από 3,9% τον Ιούνιο.

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