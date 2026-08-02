Κούβα: Μπλακ άουτ σε πέντε από τις 15 επαρχίες της χώρας

Η εταιρεία Unión Eléctrica της Κούβας προκλήθηκε μερική «βλάβη» στο εθνικό σύστημα διανομής ηλεκτρισμού

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Κούβα: Μπλακ άουτ σε πέντε από τις 15 επαρχίες της χώρας
ΚΟΣΜΟΣ
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Στις πέντε από τις δεκαπέντε επαρχίες της Κούβας, συμπεριλαμβανομένης αυτής της πρωτεύουσας Αβάνας, διακόπηκε η ηλεκτροδότηση το βράδυ του Σαββάτου, εξαιτίας βλάβης στο δίκτυο της νήσου, που υφίσταται από την αρχή του τρέχοντος έτους πετρελαϊκό αποκλεισμό από τις ΗΠΑ, έκανε γνωστό η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού της χώρας.

Η εταιρεία Unión Eléctrica της Κούβας (UNE) ανέφερε μέσω X ότι στις 18:07 (τοπική ώρα· 01:07 ώρα Ελλάδας) προκλήθηκε μερική «βλάβη» στο εθνικό σύστημα διανομής ηλεκτρισμού και διακοπή της υπηρεσίας που πλήττει το δυτικό τμήμα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας.

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