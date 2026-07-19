Κούβα: Ο Μάρκο Ρούμπιο ζητά την άμεση απελευθέρωση 700 πολιτικών κρατουμένων

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε χθες Σάββατο τις αρχές της Κούβας να απελευθερώσουν 700 κρατούμενους που χαρακτήρισε πολιτικούς, μετά την άφιξη στις ΗΠΑ κουβανού αντικαθεστωτικού καλλιτέχνη, του Λουίς Μανουέλ Οτέρο Αλκαντάρα, αφού εξέτισε ποινή πενταετούς φυλάκισης στη χώρα υπό κομμουνιστική κυβέρνηση.

«Καλούμε να απελευθερωθούν αμέσως οι 700 και πλέον άδικα φυλακισμένοι πολιτικοί κρατούμενοι του καθεστώτος», ανέφερε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του. «Η διεθνής κοινότητα πρέπει να σταματήσει να κλείνει τα μάτια μπροστά στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από το κουβανικό καθεστώς και να ενωθεί μαζί μας για να απαιτήσει το τέλος της καταστολής σε βάρος τους», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης