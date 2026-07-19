Κούβα: Ο Μάρκο Ρούμπιο ζητά την άμεση απελευθέρωση 700 πολιτικών κρατουμένων

«Καλούμε να απελευθερωθούν αμέσως οι 700 και πλέον άδικα φυλακισμένοι πολιτικοί κρατούμενοι του καθεστώτος», ανέφερε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Newsbomb

Κούβα: Ο Μάρκο Ρούμπιο ζητά την άμεση απελευθέρωση 700 πολιτικών κρατουμένων
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε χθες Σάββατο τις αρχές της Κούβας να απελευθερώσουν 700 κρατούμενους που χαρακτήρισε πολιτικούς, μετά την άφιξη στις ΗΠΑ κουβανού αντικαθεστωτικού καλλιτέχνη, του Λουίς Μανουέλ Οτέρο Αλκαντάρα, αφού εξέτισε ποινή πενταετούς φυλάκισης στη χώρα υπό κομμουνιστική κυβέρνηση.

«Καλούμε να απελευθερωθούν αμέσως οι 700 και πλέον άδικα φυλακισμένοι πολιτικοί κρατούμενοι του καθεστώτος», ανέφερε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του. «Η διεθνής κοινότητα πρέπει να σταματήσει να κλείνει τα μάτια μπροστά στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από το κουβανικό καθεστώς και να ενωθεί μαζί μας για να απαιτήσει το τέλος της καταστολής σε βάρος τους», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Ιουλίου

05:20ΚΟΣΜΟΣ

Κίεβο: Σφοδρές ρωσικές επιθέσεις - Βαλιστικοί πύραυλοι χτύπησαν την πόλη

04:51ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: Ο Μάρκο Ρούμπιο ζητά την άμεση απελευθέρωση 700 πολιτικών κρατουμένων

04:22ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: 5.119 οι νεκροί - Κατέρρευσαν ολοκληρωτικά 190 κτίρια, 850 με ζημιές

03:55NEWSBOMB

ΗΠΑ: Ακόμη ένα βράδυ επιθέσεων στο Ιράν - Εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς

03:30ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Οι αρχές εντόπισαν 10 πτώματα στην Πολιτεία Σανατέκας - Μαινόταν πόλεμος καρτέλ

03:04ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: 10 νεκροί σε χτυπήματα του Ισραήλ

02:44ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Πυρκαγιές στη βόρεια Δυτική Όχθη - Εκκενώθηκαν οικισμοι, δύο πυροσβέστες τραυματίες

02:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Πρώτος σκόρερ στο τουρνουά και στην ιστορία ο Εμπαπέ!

02:17ΚΟΣΜΟΣ

Κένυα: Χάκερς παραβίασαν τον ιστότοπο της προεδρίας - Ζητούν 5 μπιτκόιν για λύτρα

02:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γαλλία – Αγγλία 4-6: Μπαλάρα με βρετανικά χαμόγελα τρίτης θέσης

01:48ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: Ελεύθερος μετά από πέντε χρόνια στην φυλακή αντιφρονών καλλιτέχνης - Αναχώρησε για τις ΗΠΑ

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Εθελοντές έφτιαξαν τούρτα 7,7 μέτρων για τα παιδιά της σεισμόπληκτης Γουάιρα

00:52ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ανοίξτε τις πύλες της κολάσεως» - Η διαταγή προς τις δυνάμεις των ΗΠΑ στην Μέση Ανατολή

00:26ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Τέλος στα σχέδια Στάρμερ για «ψηφιακή ταυτότητα» έβαλε ο Μπέρναμ

23:58ΚΟΣΜΟΣ

70χρονος πήγε σε Μουντιάλ με τρακτέρ του 1936: Διέσχισε 4 χώρες με 30 χλμ./ώρα και έγινε θρύλος (vid)

23:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Τέλος χρόνου - Τι θα συμβεί αν δεν το εξαργυρώσετε

23:46ΚΟΣΜΟΣ

Πυρκαγιές και ποιότητα αέρα: Πώς να παραμείνετε ασφαλείς αναπνέοντας

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση «Ασπίδες»: Την Κάγια Κάλας υποδέχθηκε ο Έλληνας διοικητής αντιναύαρχος Βασίλειος Γρυπάρης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
02:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γαλλία – Αγγλία 4-6: Μπαλάρα με βρετανικά χαμόγελα τρίτης θέσης

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Πέθανε η μητέρα που είχε τραυματιστεί στη σύγκρουση του αυτοκινήτου με το φορτηγό

19:55ΚΟΣΜΟΣ

«Σαν ατύχημα» η δολοφονία του συζύγου της: Του έριξε ναρκωτικό στο γάλα και μετά ένα φίδι πάνω του

22:13NEWSBOMB

Τέλος οι εξάδες νερών και αναψυκτικών στα σούπερ μάρκετ; Η μεγάλη αλλαγή που φέρνει η ΕΕ

13:30NEWSBOMB

Πετάμε 200 τόνους ρύζι τον χρόνο στους ελληνικούς γάμους - Η λύση που αλλάζει ένα έθιμο αιώνων

23:28NEWSBOMB

Τομ Μπρέιντι: Ο πρώην της Ζιζέλ χαστουκίζει τον Λόγκαν Πολ - To επεισόδιο που έγινε viral

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με τη σορό γυναίκας που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη : Μικροκαμωμένη με κοκκινωπά μαλλιά

09:36LIFESTYLE

Καλεσμένος σε γάμο λίγους μήνες μετά την περιπέτεια της υγείας του ο Γιώργος Μυλωνάκης

00:52ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ανοίξτε τις πύλες της κολάσεως» - Η διαταγή προς τις δυνάμεις των ΗΠΑ στην Μέση Ανατολή

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Άνοιξη: Καρέ καρέ ο εμπρησμός από τον 50χρονο Αλβανό που φεύγει ατάραχος

05:20ΚΟΣΜΟΣ

Κίεβο: Σφοδρές ρωσικές επιθέσεις - Βαλιστικοί πύραυλοι χτύπησαν την πόλη

21:37ΚΟΣΜΟΣ

Δήμαρχος Νέας Υόρκης: Εξετάζει τη σύλληψη Νετανιάχου εάν μεταβεί στην πόλη για τον ΟΗΕ

22:31ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ο Μέσι γράφει το τελευταίο κεφάλαιο της ιστορίας που ξεκίνησε ο Μαραντόνα το 1986

02:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Πρώτος σκόρερ στο τουρνουά και στην ιστορία ο Εμπαπέ!

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Καριέρε - Συγκλονιστικός επικήδειος του γιου του: «Είχες υποσχεθεί ότι θα κακομάθεις τα εγγόνια σου»

19:00ΥΓΕΙΑ

Ιός Δυτικού Νείλου: Τι συμβαίνει εάν σας τσιμπήσει κουνούπι;

21:28ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιές στον Καναδά: Επιχείρηση εκκένωσης κοινότητας από τον στρατό - Ο καπνός πνίγει τις ΗΠΑ

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Wall Street Journal: Η Τουρκία στοχεύει να ξεφορτωθεί τους S-400 καθώς θέλει να αγοράσει τα αμερικανικά F-35

19:53LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: «Το αριστερό μου πόδι» - Συγκινητικές στιγμές στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

22:58ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελένη Ιακωβάκη με ασύλληπτο 52.38 και διπλό πανελλήνιο ρεκόρ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ