Δικαστής που απελευθέρωσε Κουβανό αεροπειρατή πέθανε ξαφνικά λίγο μετά την αμφιλεγόμενη απόφαση

Snapshot Ο δικαστής Τζον Στιλ απελευθέρωσε τον Κουβανό αεροπειρατή Μάικελ Γκερά Μοράλες μετά από κράτηση άνω των έξι μηνών, επικαλούμενος έλλειψη προοπτικής άμεσης απέλασης.

Ο Γκερά Μοράλες είχε καταλάβει αεροσκάφος το 2003 και πέρασε πάνω από 20 χρόνια στη φυλακή για αεροπειρατεία και συνωμοσία.

Η ICE δεν κατάφερε να απελάσει τον Μοράλες στην Κούβα λόγω διεθνούς σύμβασης κατά των βασανιστηρίων και δεν απέδειξε επικοινωνία με το Μεξικό για την απέλασή του εκεί.

Η απόφαση του Στιλ προκάλεσε κριτική και ο βουλευτής Γκρεγκ Στιούμπ κατέθεσε πρόταση μομφής εναντίον του.

Ο δικαστής πέθανε ξαφνικά λίγες ημέρες μετά την αμφιλεγόμενη απόφασή του, χωρίς να έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες του θανάτου του. Snapshot powered by AI

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής στη Φλόριντα, ο οποίος είχε διοριστεί επί Κλίντον, πέθανε λίγες μόνο ημέρες αφότου απελευθέρωσε, με αμφιλεγόμενο τρόπο, έναν Κουβανό αεροπειρατή που αναμενόταν να απελαθεί.

Οι συνθήκες θανάτου του δικαστή Τζον Στιλ, 77 ετών, δεν είναι σαφείς, ωστόσο είχε προηγηθεί κριτική για την απόφασή του στις 8 Ιουλίου, να αποφυλακίσει τον Κουβανό αεροπειρατή Μάικελ Γκερά Μοράλες, ο οποίος βρισκόταν υπό κράτηση από την ICE.

Ο Γκερά Μοράλες είχε καταλάβει ένα κουβανικό αεροσκάφος τοπικών πτήσεων το 2003 και ανάγκασε το πλήρωμα να προσγειωθεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κι Γουέστ. Πέρασε περισσότερα από 20 χρόνια στη φυλακή για αεροπειρατεία και συνωμοσία με σκοπό την παρεμπόδιση του πληρώματος πτήσης.

Η ICE τον συνέλαβε τον Δεκέμβριο του 2025 και σκόπευε να τον απελάσει στο Μεξικό, αλλά μετά από περισσότερους από έξι μήνες κράτησης, ο Στιλ διέταξε την αποφυλάκισή του υπό επιτήρηση, πράγμα που σημαίνει ότι οι πράκτορες πρέπει να προσπαθήσουν να τον παρακολουθήσουν προτού μπορέσουν να τον απελάσουν.

Την Τετάρτη έγινε γνωστό ότι ο βουλευτής Γκρεγκ Στιούμπ (Ρεπουμπλικανός) κατέθεσε πρόταση μομφής κατά του Στιλ.

Στην απόφασή του για τον Γκερά Μοράλες την περασμένη εβδομάδα, ο δικαστής επικαλέστηκε μια ιστορική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου σχετικά με την κράτηση αλλοδαπών των οποίων η απέλαση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Η απόφαση ανέφερε ότι η ICE δεν είχε καταφέρει να απελάσει τον Γκερά Μοράλες στην Κούβα λόγω μιας σύμβασης κατά των βασανιστηρίων και δεν είχε προσκομίσει καμία απόδειξη ότι είχε επικοινωνήσει με το Μεξικό σχετικά με την αποστολή του εκεί.

Ο Στιλ δήλωσε ότι ο Γκερά Μοράλες έπρεπε να αφεθεί ελεύθερος επειδή η «κράτησή του υπερβαίνει τους έξι μήνες και δεν υπάρχει σημαντική πιθανότητα απέλασης στο εύλογα προβλέψιμο μέλλον».