Wall Street: Πτώση για τους βασικούς δείκτες – Στο επίκεντρο το πετρέλαιο και τα Στενά του Ορμούζ

Snapshot Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν σημαντικά λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ, με το Brent να ενισχύεται πάνω από 4% και το αμερικανικό αργό άνω του 3%.

Η αβεβαιότητα σχετικά με τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ οδήγησε τους επενδυτές σε επιφυλακτική στάση, επηρεάζοντας τις εκτιμήσεις για τα επιτόκια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Οι βασικοί δείκτες της Wall Street έκλεισαν με πτώση, με τον Dow Jones να υποχωρεί κατά 0,85%, τον S&P 500 κατά 0,18% και τον Nasdaq κατά 0,06%.

Οι τεχνολογικές μετοχές δέχθηκαν πιέσεις μετά από απογοητευτικά εταιρικά αποτελέσματα και προβλέψεις, με σημαντικές απώλειες σε μετοχές όπως οι AppLovin και Datadog. Snapshot powered by AI

Με απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Πέμπτης 6 Αυγούστου στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στη Wall Street, καθώς η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου και η αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ επιβάρυναν το επενδυτικό κλίμα.

Συγκεκριμένα, οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν έντονα ανοδικά, καθώς επανήλθαν οι ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Το Brent ενισχύθηκε πάνω από 4%, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε άνοδο άνω του 3%.

Παράλληλα οι επενδυτές τήρησαν επίσης στάση αναμονής ενόψει της δημοσιοποίησης των στοιχείων για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ, τα οποία αναμένεται να επηρεάσουν τις εκτιμήσεις για την πορεία των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Πιέσεις δέχθηκαν και αρκετές τεχνολογικές μετοχές, μετά από απογοητευτικά εταιρικά αποτελέσματα και προβλέψεις, με τις AppLovin και Datadog να καταγράφουν ισχυρές απώλειες

Οι δείκτες

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 464,02 μονάδες ή 0,85% και έκλεισε στις 53.885,10 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 σημείωσε πτώση 13,59 μονάδων ή 0,18%, στις 7.709,96 μονάδες.

Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κατέγραψε οριακές απώλειες 15,09 μονάδων ή 0,06% και διαμορφώθηκε στις 26.348,35 μονάδες.