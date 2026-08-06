Συγκλονιστικό βίντεο: Ιάπωνες γιατροί προστατεύουν με τα σώματά τους ασθενή στο χειρουργείο

Snapshot Ιάπωνες γιατροί στο Γενικό Νοσοκομείο Kumamoto προστάτευσαν ασθενή με τα σώματά τους κατά τη διάρκεια ισχυρού σεισμού.

Ο σεισμός προκάλεσε κίνηση στον εξοπλισμό της οροφής και μετατόπιση του χειρουργικού τραπεζιού.

Γιατροί και νοσηλευτές συγκράτησαν τον ασθενή και τα εργαλεία, διασφαλίζοντας την σταθερότητα στο χειρουργείο.

Τέσσερις χειρουργικές επεμβάσεις που ήταν σε εξέλιξη ολοκληρώθηκαν επιτυχώς παρά τον σεισμό.

Το κτίριο έτρεμε, αλλά οι γιατροί διατήρησαν την ηρεμία και την ακρίβεια στην εργασία τους. Snapshot powered by AI

Ασπίδα τα σώματά τους για έναν ασθενή έκαναν γιατροί στην Ιαπωνία, όταν κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης, χτύπησε ο ισχυρότατος φονικός σεισμός.

Το βίντεο που κατέγραψε τη συγκλονιστική προσπάθεια, είναι μέσα από το Γενικό Νοσοκομείο Kumamoto στο Yatsushiro.

Κατά τη διάρκεια της δόνησης, ο εξοπλισμός που ήταν τοποθετημένος στην οροφή, αιωρείται και το χειρουργικό τραπέζι μετατοπίζεται.

Γιατροί και νοσηλευτές έσπευσαν να κρατήσουν τον ασθενή και τα χειρουργικά εργαλεία στη θέση τους, θωρακίζοντας το άτομο στο τραπέζι με το σώμα τους.

Τέσσερις επιχειρήσεις βρίσκονταν σε εξέλιξη εκείνη τη στιγμή — όλες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία.

Το κτίριο έτρεμε, αλλά όχι τα χέρια των γιατρών...