Παραπομπή Φάουτσι για περιφρόνηση του Κογκρέσου - Αρνήθηκε 100 φορές να απαντήσει για την πανδημία

Επιτροπή της Γερουσίας των ΗΠΑ ψηφίζει υπέρ της καταδίκης του Φάουτσι για περιφρόνηση του Κογκρέσου κατά την ακρόαση για την Covid

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Παραπομπή Φάουτσι για περιφρόνηση του Κογκρέσου - Αρνήθηκε 100 φορές να απαντήσει για την πανδημία
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Επιτροπή της Γερουσίας των ΗΠΑ ψήφισε υπέρ της καταδίκης του Δρ. Άντονι Φάουτσι για περιφρόνηση του Κογκρέσου λόγω άρνησης να απαντήσει σε ερωτήσεις για την πανδημία COVID-19.
  • Ο Φάουτσι επικαλέστηκε την Πέμπτη Τροποποίηση του Συντάγματος πάνω από 100 φορές κατά την ακρόαση, αρνούμενος να δώσει διευκρινίσεις.
  • Η παραπομπή για πιθανή ποινική δίωξη εστάλη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης από την Επιτροπή Εσωτερικής Ασφάλειας και Κυβερνητικών Υποθέσεων της Γερουσίας.
  • Η ψηφοφορία καταδικάστηκε από τον δικηγόρο του Φάουτσι ως πολιτικό κόλπο, ενώ ο ίδιος ο Φάουτσι είχε λάβει χάρη από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.
  • Η ολομέλεια της Γερουσίας πρέπει να εγκρίνει την παραπομπή για να προχωρήσει η διαδικασία, κάτι που απαιτεί πλειοψηφία 60 ψήφων, πιθανώς και από Δημοκρατικούς.
Snapshot powered by AI

Επιτροπή της Γερουσίας των ΗΠΑ ψήφισε την Πέμπτη την ενοχή του Δρ. Άντονι Φάουτσι για περιφρόνηση του Κογκρέσου και την παραπομπή του στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για πιθανή δίωξη λόγω της άρνησής του να απαντήσει σε ερωτήσεις σε ακρόαση την περασμένη εβδομάδα σχετικά με τον χειρισμό της πανδημίας COVID-19.

Ο Φάουτσι επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής που απορρέει από την Πέμπτη Τροποποίηση περισσότερες από 100 φορές κατά την ακρόαση.

Ο Φάουτσι, πρώην διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργίας και Λοιμωδών Νοσημάτων (Niaid), ο οποίος ηγήθηκε του οργανισμού για 38 χρόνια πριν συνταξιοδοτηθεί το 2022 , έδωσε την ίδια απάντηση σε δεκάδες ερωτήσεις, αρνούμενος να δώσει διευκρινιστικές απαντήσεις κατά τη διάρκεια μιας τεταμένης ακρόασης την περασμένη εβδομάδα , επικαλούμενος τις συνταγματικές του προστασίες.

Η Επιτροπή Εσωτερικής Ασφάλειας και Κυβερνητικών Υποθέσεων της Γερουσίας ψήφισε υπέρ της παραπομπής πιθανής ποινικής υπόθεσης εναντίον του Φάουτσι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Η ψηφοφορία καταδικάστηκε ως «επαίσχυντη» και «χοντροκομμένο πολιτικό κόλπο» από τον δικηγόρο του Φάουτσι, Ντέιβιντ Σέρτλερ, ο οποίος αποβλήθηκε βίαια από την ακρόαση της περασμένης εβδομάδας όταν προσπάθησε να μιλήσει εκ μέρους του πελάτη του.

Η επιτροπή προεδρεύεται από τον Ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή του Κεντάκι, Ραντ Πολ, τον οποίο ο Φάουτσι κατηγόρησε την περασμένη εβδομάδα ότι είχε «ασυνάρτητη εμμονή» μαζί του, καθώς αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις κατά την ακρόαση.

Ενώ μια παραπομπή για περιφρόνηση του δικαστηρίου πρέπει συνήθως να εγκριθεί από την ολομέλεια της Γερουσίας μετά από μια επιτροπή του Κογκρέσου, αυτό πιθανότατα θα απαιτούσε πλειοψηφία 60 ψήφων – απαιτώντας την υποστήριξη των Δημοκρατικών.

Ο Πολ αναγνώρισε αυτήν την τυπική πορεία την Τετάρτη, αλλά είπε ότι δεν «θέλει να χάσει χρόνο» παραπέμποντας το θέμα σε ψηφοφορία στην ολομέλεια της Γερουσίας. Προηγουμένως, κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Fox News, είχε προτείνει να στείλει την παραπομπή απευθείας στο υπουργείο Δικαιοσύνης, μαζί με ένα νομικό υπόμνημα.

Η πέμπτη τροπολογία κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα των ΗΠΑ ως προστατευτικό μέτρο που αποσκοπεί στην προστασία των ατόμων από το να αναγκαστούν να ενοχοποιήσουν τον εαυτό τους όταν βρίσκονται υπό έρευνα ή τους ζητείται να δώσουν μαρτυρία.

Στον 85χρονο Φάουτσι, δόθηκε χάρη από τον Τζο Μπάιντεν στο τέλος της προεδρίας του

Η ομοσπονδιακή νομοθεσία καθιστά έγκλημα για τους μάρτυρες την «εκούσια» άρνηση να απαντήσουν σε ερωτήσεις όταν καλούνται να καταθέσουν στο Κογκρέσο. Ένας ξεχωριστός νόμος καθιστά παράνομη την παρεμπόδιση έρευνας από επιτροπή του Κογκρέσου.

Οι δικηγόροι του Φάουτσι υποστήριξαν ότι επικαλείται την τροπολογία με αδιάσειστα νομικά επιχειρήματα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:11ΕΛΛΑΔΑ

Σαρωνικός: Άγνωστοι βανδάλισαν το εκκλησάκι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος - Σπασμένες εικόνες στην Αγία Τράπεζα

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Θρίλερ με τη δολοφονία του 68χρονου – Στο μικροσκόπιο οι τελευταίες κινήσεις του και το οικογενειακό του περιβάλλον

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελίες βιασμών στη Ζάκυνθο: Διαψεύδει τον αριθμό η ΕΛΑΣ - Δύο συλλήψεις

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά σε δύσβατο σημείο στον Όλυμπο – Παραμένουν οι δυνάμεις στο σημείο

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Μαρκόπουλο: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

16:52ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μαραντόνα: «Δεν ήθελε ούτε να φάει, ούτε να πλυθεί» – Συγκλονίζει νέα κατάθεση στη δίκη

16:47ΚΟΣΜΟΣ

Τρομο-τουρισμός: Ένοπλη ομάδα κουκουλοφόρων απειλεί τουρίστες στην Κορσική - «Μείνετε σπίτι, μην θεωρείτε τον εαυτό σας ασφαλή»

16:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΠΟ: Επιχορηγήσεις 1.106.000 ευρώ για την ενίσχυση των Πολυθεματικών Φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Φωτιά σε δασική έκταση στο Μονοπήγαδο Θεσσαλονίκης – Σηκώθηκαν 6 εναέρια μέσα

16:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυκλοφορούσε ανενόχλητος σε προαύλιο σχολείου με 106 συσκευασίες κάνναβης – Συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Χριστίνα Πιτουρά

16:33ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός του 15Αύγουστου - Τι φέρνει ο αντικυκλώνας - Αναλυτικοί χάρτες

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Στεφάνι Κορινθίας: Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα, SMS ετοιμότητας από το 112

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηρωική διάσωση: Ιδιοκτήτης καφέ βούτηξε με τα ρούχα στη θάλασσα και έσωσε τρία παιδιά από πνιγμό

16:18LIFESTYLE

Η Άννα Βίσση ενθουσιάστηκε με την μπάντα «Αγία Φανφάρα» στο Φισκάρδο - Η πρόταση για μελλοντική συνεργασία

16:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άνω Λιόσια: Προφυλακίστηκαν οι δύο άνδρες για τον θάνατο ηλικιωμένου που βρέθηκε εγκαταλελειμμένος

16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία στη Μεσόγειο - Η δραματική προοπτική για το φθινόπωρο στην Ελλάδα

16:04LIFESTYLE

Η Τατιάνα Στεφανίδου πόζαρε με φόντο τα καταγάλανα νερά του Ιονίου και εντυπωσίασε με το κορμί της

16:00WHAT THE FACT

Ζωολόγος προειδοποιεί για τα κουνούπια: «Αναπτύσσουν αντοχή στα εντομοκτόνα»

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στις Σέρρες: «Τα έχω χάσει όλα» - Συγκλονίζει ο πατέρας και σύζυγος των θυμάτων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:49ΚΟΣΜΟΣ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Μέσα στο ξενοδοχείο των 1.300 ευρώ τη βραδιά που θα φιλοξενήσει τον γάμο του με την Τζορτζίνα

16:33ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός του 15Αύγουστου - Τι φέρνει ο αντικυκλώνας - Αναλυτικοί χάρτες

16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία στη Μεσόγειο - Η δραματική προοπτική για το φθινόπωρο στην Ελλάδα

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό βίντεο: Τουρίστας στην Κρήτη ζητά από υπάλληλο να την χρηματίσει για να ασελγήσει σε κοριτσάκι που καθόταν δίπλα

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό τροχαίο στο Αίγιο: Οδηγός λεωφορείου υπέστη ανακοπή καθώς οδηγούσε, έχασε τον έλεγχο και έριξε το όχημα πάνω σε άλλα Ι.Χ.

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Στεφάνι Κορινθίας: Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα, SMS ετοιμότητας από το 112

14:02LIFESTYLE

Νέα κρίση στον ΣΚΑΪ - Εκτός Ομίλου ο CEO Γρηγόρης Δημητριάδης και ο Κωνσταντίνος Ζούλας

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στις Σέρρες: «Τα έχω χάσει όλα» - Συγκλονίζει ο πατέρας και σύζυγος των θυμάτων

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Τσίγκας: Τα νέα Canadair θα πετούν τη νύχτα, αλλά δεν θα πραγματοποιούν ρίψεις νερού

16:18LIFESTYLE

Η Άννα Βίσση ενθουσιάστηκε με την μπάντα «Αγία Φανφάρα» στο Φισκάρδο - Η πρόταση για μελλοντική συνεργασία

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Τι λέει ο Φαίδων Καραϊωσηφίδης για το εάν τα νέα Canadair 515 θα επιχειρούν νύχτα

11:15WHAT THE FACT

Κατασκευάζουν ποτάμι από σκυρόδεμα 145 χλμ. με έναν σκοπό: Να τερματίσουν την ξηρασία

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Οι κρυμμένες λίμνες της Εύβοιας: Τα εγκαταλελειμμένα ορυχεία που μεταμορφώθηκαν σε επίγειο παράδεισο - Εντυπωσιακές αεροφωτογραφίες

15:42LIFESTYLE

Τι να κάνετε εάν δείτε λαγοκέφαλο; Οι συμβουλές που δίνει η Μαρίνα Βερνίκου

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηρωική διάσωση: Ιδιοκτήτης καφέ βούτηξε με τα ρούχα στη θάλασσα και έσωσε τρία παιδιά από πνιγμό

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Άδανα: Στη δημοσιότητα πλάνα από ένοπλη σύρραξη στην οποία σκοτώθηκε πρώην αστυνομικός - Άγριο ξύλο και «βροχή» από σφαίρες

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Χριστίνα Πιτουρά

16:04LIFESTYLE

Η Τατιάνα Στεφανίδου πόζαρε με φόντο τα καταγάλανα νερά του Ιονίου και εντυπωσίασε με το κορμί της

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι Τούρκοι «ψηφίζουν» ελληνικά νησιά: Οι συγκρίσεις τιμών και η εμπειρία στη Σάμο

13:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σαββατοκύριακο με ζέστη και ισχυρά μελτέμια - Η πρόγνωση της ΕΜΥ και του ECMWF

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ