Παραπομπή Φάουτσι για περιφρόνηση του Κογκρέσου - Αρνήθηκε 100 φορές να απαντήσει για την πανδημία

Snapshot Η Επιτροπή της Γερουσίας των ΗΠΑ ψήφισε υπέρ της καταδίκης του Δρ. Άντονι Φάουτσι για περιφρόνηση του Κογκρέσου λόγω άρνησης να απαντήσει σε ερωτήσεις για την πανδημία COVID-19.

Ο Φάουτσι επικαλέστηκε την Πέμπτη Τροποποίηση του Συντάγματος πάνω από 100 φορές κατά την ακρόαση, αρνούμενος να δώσει διευκρινίσεις.

Η παραπομπή για πιθανή ποινική δίωξη εστάλη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης από την Επιτροπή Εσωτερικής Ασφάλειας και Κυβερνητικών Υποθέσεων της Γερουσίας.

Η ψηφοφορία καταδικάστηκε από τον δικηγόρο του Φάουτσι ως πολιτικό κόλπο, ενώ ο ίδιος ο Φάουτσι είχε λάβει χάρη από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Η ολομέλεια της Γερουσίας πρέπει να εγκρίνει την παραπομπή για να προχωρήσει η διαδικασία, κάτι που απαιτεί πλειοψηφία 60 ψήφων, πιθανώς και από Δημοκρατικούς. Snapshot powered by AI

Επιτροπή της Γερουσίας των ΗΠΑ ψήφισε την Πέμπτη την ενοχή του Δρ. Άντονι Φάουτσι για περιφρόνηση του Κογκρέσου και την παραπομπή του στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για πιθανή δίωξη λόγω της άρνησής του να απαντήσει σε ερωτήσεις σε ακρόαση την περασμένη εβδομάδα σχετικά με τον χειρισμό της πανδημίας COVID-19.

Ο Φάουτσι επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής που απορρέει από την Πέμπτη Τροποποίηση περισσότερες από 100 φορές κατά την ακρόαση.

Ο Φάουτσι, πρώην διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργίας και Λοιμωδών Νοσημάτων (Niaid), ο οποίος ηγήθηκε του οργανισμού για 38 χρόνια πριν συνταξιοδοτηθεί το 2022 , έδωσε την ίδια απάντηση σε δεκάδες ερωτήσεις, αρνούμενος να δώσει διευκρινιστικές απαντήσεις κατά τη διάρκεια μιας τεταμένης ακρόασης την περασμένη εβδομάδα , επικαλούμενος τις συνταγματικές του προστασίες.

Η Επιτροπή Εσωτερικής Ασφάλειας και Κυβερνητικών Υποθέσεων της Γερουσίας ψήφισε υπέρ της παραπομπής πιθανής ποινικής υπόθεσης εναντίον του Φάουτσι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Η ψηφοφορία καταδικάστηκε ως «επαίσχυντη» και «χοντροκομμένο πολιτικό κόλπο» από τον δικηγόρο του Φάουτσι, Ντέιβιντ Σέρτλερ, ο οποίος αποβλήθηκε βίαια από την ακρόαση της περασμένης εβδομάδας όταν προσπάθησε να μιλήσει εκ μέρους του πελάτη του.

Η επιτροπή προεδρεύεται από τον Ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή του Κεντάκι, Ραντ Πολ, τον οποίο ο Φάουτσι κατηγόρησε την περασμένη εβδομάδα ότι είχε «ασυνάρτητη εμμονή» μαζί του, καθώς αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις κατά την ακρόαση.

Ενώ μια παραπομπή για περιφρόνηση του δικαστηρίου πρέπει συνήθως να εγκριθεί από την ολομέλεια της Γερουσίας μετά από μια επιτροπή του Κογκρέσου, αυτό πιθανότατα θα απαιτούσε πλειοψηφία 60 ψήφων – απαιτώντας την υποστήριξη των Δημοκρατικών.

Ο Πολ αναγνώρισε αυτήν την τυπική πορεία την Τετάρτη, αλλά είπε ότι δεν «θέλει να χάσει χρόνο» παραπέμποντας το θέμα σε ψηφοφορία στην ολομέλεια της Γερουσίας. Προηγουμένως, κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Fox News, είχε προτείνει να στείλει την παραπομπή απευθείας στο υπουργείο Δικαιοσύνης, μαζί με ένα νομικό υπόμνημα.

Η πέμπτη τροπολογία κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα των ΗΠΑ ως προστατευτικό μέτρο που αποσκοπεί στην προστασία των ατόμων από το να αναγκαστούν να ενοχοποιήσουν τον εαυτό τους όταν βρίσκονται υπό έρευνα ή τους ζητείται να δώσουν μαρτυρία.

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Η ομοσπονδιακή νομοθεσία καθιστά έγκλημα για τους μάρτυρες την «εκούσια» άρνηση να απαντήσουν σε ερωτήσεις όταν καλούνται να καταθέσουν στο Κογκρέσο. Ένας ξεχωριστός νόμος καθιστά παράνομη την παρεμπόδιση έρευνας από επιτροπή του Κογκρέσου.

Οι δικηγόροι του Φάουτσι υποστήριξαν ότι επικαλείται την τροπολογία με αδιάσειστα νομικά επιχειρήματα.