Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: Στα «χέρια» της ΕΛΑΣ το αμοντάριστο βίντεο – Θα δώσει απαντήσεις

Snapshot Οι Αρχές έχουν στην κατοχή τους το πλήρες, αμοντάριστο βίντεο της σύγκρουσης στην Ψάθα, που περιλαμβάνει επιπλέον 3-4 δευτερόλεπτα και καταγράφει και τρίτο ελικόπτερο.

Εξετάζονται οι επικοινωνίες των πληρωμάτων για να διαπιστωθεί αν χρησιμοποιούνταν διαφορετικά κανάλια και ποιες εντολές δόθηκαν πριν το δυστύχημα.

Οι διασωθέντες χειριστές κατέθεσαν ότι δεν υπήρξε μηχανική βλάβη που να προκάλεσε το ατύχημα.

Τρεις πραγματογνώμονες της Ελληνικής Αστυνομίας διερευνούν το συμβάν και τα πορίσματά τους θα συμπεριληφθούν στη δικογραφία.

Η διερεύνηση του αεροπορικού δυστυχήματος ανήκει στην αρμοδιότητα της FAA των ΗΠΑ λόγω του αμερικανικού νηολογίου των ελικοπτέρων. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία φαίνεται να προκύπτουν στην έρευνα για τη φονική σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αεροπυρόσβεσης στην Ψάθα Αττικής.

Οι Αρχές εντόπισαν τον άνθρωπο που κατέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης και έχουν πλέον διαθέσιμο το πλήρες, αμοντάριστο βίντεο του δυστυχήματος. Το υλικό είναι κατά 3 – 4 δευτερόλεπτα μεγαλύτερο από το απόσπασμα που έχει δημοσιοποιηθεί έως σήμερα. Τα επιπλέον αυτά δεύτερα θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος, καθώς στα νέα πλάνα φαίνεται να καταγράφεται και τρίτο ελικόπτερο στον εναέριο χώρο της επιχείρησης, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ALPHA.

Αυτό το στοιχείο εξετάζεται από τους ερευνητές προκειμένου να διαπιστωθεί εάν επηρεάζει την ανασύνθεση των γεγονότων.

Παράλληλα, οι αρμόδιες Αρχές εστιάζουν και στις επικοινωνίες των πληρωμάτων, εξετάζοντας εάν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης χρησιμοποιούνταν διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας, ώστε να διαπιστωθεί ποιες οδηγίες δόθηκαν στα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση.

Στο πλαίσιο της τεχνικής διερεύνησης, οι ελληνικές Αρχές φέρεται να έχουν απευθυνθεί και στην κατασκευάστρια εταιρεία στην Αυστραλία, ζητώντας στοιχεία για τα συστήματα επικοινωνίας των συγκεκριμένων ελικοπτέρων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε οιοδήποτε τεχνικό ζήτημα που θα μπορούσε να έχει επηρεάσει τον συντονισμό της επιχείρησης.

«Δεν υπήρχε μηχανική βλάβη», κατέθεσαν οι διασωθέντες

Την Τετάρτη (05/08), κατέθεσαν τα δύο μέλη του ελικοπτέρου που σώθηκαν από τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών αεροσκαφών στην Ψάθα, δηλαδή ο Βρετανός χειριστής κι ο Έλληνας σύνδεσμος.

Οι ερωτήσεις των αξιωματικών επικεντρώθηκαν στο θέμα του συντονισμού: Ποιος έδινε τις εντολές και σε ποιον / ποιους. Κανένας δεν ανέφερε θέμα τεχνικού προβλήματος, αποκλείοντας ουσιαστικά αυτό το ενδεχόμενο.

Πλέον, πιάνουν δουλειά οι τρεις πραγματογνώμονες που διορίστηκαν από την Ελληνική Αστυνομία, οι οποίοι θα υποβάλλουν πορίσματα για το συμβάν, ο καθένας στο δικό του αντικείμενο και αυτά θα συμπεριληφθούν στη δικογραφία. Παράλληλα, θα ληφθούν καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους και αρμόδιους και θα αξιοποιηθεί το διαθέσιμο υλικό που υπάρχει για τη σύγκρουση.

Ο Έλληνας συντονιστής – μεταφραστής και ο Βρετανός πιλότος που διασώθηκαν μετά την πτώση, έχουν υποστεί ορθοπεδικής φύσεως τραυματισμούς και δεν διατρέχουν κίνδυνο. Ήδη, όπως έγινε γνωστό από το Πυροσβεστικό Σώμα, έγινε αυτοψία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα με τη συνδρομή drone.

Παράλληλα, τα στοιχεία θα υποβληθούν συμπληρωματικά στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές Βοιωτίας.

Σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες στη διερεύνηση του αεροπορικού δυστυχήματος και για να λυθεί κάθε σύγχυση, πηγές του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχουν ξεκαθαρίσει ότι το θέμα της διερεύνησης του αεροπορικού ατυχήματος εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Federal Aviation Authority (FAA) των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ, καθώς τα ελικόπτερα έχουν αμερικανικό νηολόγιο. Η FAA έχει ενημερωθεί από την εταιρεία McDermond, όπως όφειλε κι έχουν κινηθεί οι νόμιμες ενέργειες.

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