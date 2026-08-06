ΟΠΕΚΑ: Αύριο η δεύτερη πληρωμή των δικαιούχων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας

Snapshot Την Παρασκευή 7 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη καταβολή του χρηματικού βοηθήματος του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) από τον ΟΠΕΚΑ.

Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 76.300 ευρώ και αφορά 79 τρίτεκνες και 21 πολύτεκνες μητέρες ή μονογονείς πατέρες.

Το βοήθημα είναι 700 ευρώ για κάθε τρίτεκνο δικαιούχο και 1.000 ευρώ για κάθε πολύτεκνο δικαιούχο και θα κατατεθεί στους δηλωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Από την αρχή του έτους έως σήμερα έχουν καταβληθεί συνολικά 1.690.900 ευρώ σε 1.737 τρίτεκνες και 475 πολύτεκνες οικογένειες ή μονογονείς πατέρες.

Ο Λογαριασμός Αγροτικής Εστίας συνεχίζει να στηρίζει σταθερά τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Snapshot powered by AI

Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη καταβολή του χρηματικού βοηθήματος του ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ προς τους δικαιούχους, σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Το ύψος του χρηματικού βοηθήματος που θα καταβληθεί

Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 76.300 ευρώ και αφορά 79 τρίτεκνες και 21 πολύτεκνες μητέρες ή σε τρίτεκνους και πολύτεκνους μονογονείς πατέρες του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας.

Το ύψος του χρηματικού βοηθήματος ανέρχεται σε 700 ευρώ για κάθε τρίτεκνο δικαιούχο και σε 1.000 ευρώ για κάθε πολύτεκνο δικαιούχο και θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς (IBAN) που δηλώθηκαν κατά την υποβολή της αίτησης.

1,690 εκατ. ευρώ από την αρχή της χρονιάς μέχρι σήμερα

Για το έτος 2026 και μέχρι σήμερα, έχει καταβληθεί το συνολικό ποσό των 1.690.900 ευρώ σε 1.737 τρίτεκνες και σε 475 πολύτεκνες μητέρες ή σε τρίτεκνους και πολύτεκνους μονογονείς πατέρες, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή στήριξη του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας προς τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.