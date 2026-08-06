WP: Ο Τραμπ φέρεται έχρισε διάδοχό του τον Τζέι Ντι Βανς – Τι είπε σε ιδιωτική συνάντηση με δωρητές

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε ιδιωτική συνάντηση με δωρητές ότι επιθυμεί να δει τον Τζέι Ντι Βανς ως διάδοχό του για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Παρά την ιδιωτική υποστήριξη, ο Τραμπ συνεχίζει να ενισχύει τον ανταγωνισμό μεταξύ του Βανς και του Μάρκο Ρούμπιο και δεν έχει λάβει οριστική απόφαση.

Ο Τζέι Ντι Βανς δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την υποψηφιότητά του και αναμένεται να αποφασίσει μετά τη γέννηση του τέταρτου παιδιού του.

Συνεργάτες του Τραμπ προειδοποιούν ότι ο πρόεδρος μπορεί να αλλάξει γνώμη και θα καθυστερήσει την επίσημη υποστήριξή του.

Ο Βανς διατηρεί καλές σχέσεις με τον Ρούμπιο και δηλώνει ότι εστιάζει στην τρέχουσα θέση του, ανεξάρτητα από την τελική του απόφαση. Snapshot powered by AI

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πρόσφατα σε ιδιωτική συνάντηση με δωρητές ότι επιθυμεί να δει τον αντιπρόεδρό του να κερδίζει τις προεδρικές εκλογές του 2028 — ένα σημάδι ότι είναι ανοιχτός στο να υποστηρίξει δημοσίως τον Τζέι Ντι Βανς, παρότι ορισμένοι σύμβουλοί του προειδοποιούν ότι ο Τραμπ δεν έχει ακόμη αποφασίσει οριστικά για τον διάδοχό του, μεταδίδει η Washington Post.

«Τελικά, πρέπει να εκλέξουμε τον Τζέι Ντι», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με δωρητές στο Οβάλ Γραφείο πριν από περίπου δύο εβδομάδες, σύμφωνα με δύο άτομα που έχουν γνώση των σχολίων και μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να συζητήσουν το θέμα, αναφέρει η έγκυρη εφημερίδα.

Η ιδιωτική αυτή παρατήρηση έρχεται σε αντίθεση με τη ρητορική του Τραμπ κατά το τελευταίο έτος, κατά τη διάρκεια του οποίου ενθάρρυνε δημοσίως τον ανταγωνισμό μεταξύ του Βανς και του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για την εύνοιά του. Έχει εκφράσει ανοιχτά την άποψη ότι οι δύο θα αποτελούσαν ένα καλό κοινό εκλογικό δίδυμο και έχει επανειλημμένα αρνηθεί να διευκρινίσει ποιον θα προτιμούσε να δει στην κορυφή.

Ωστόσο, ακόμη και ενώ ο Τραμπ εξυμνούσε τον αντιπρόεδρό του ενώπιον των δωρητών στο Οβάλ Γραφείο, συνέχιζε να βομβαρδίζει τους γύρω του με ερωτήσεις σχετικά με τη σύγκριση μεταξύ Βανς και Ρούμπιο. Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι ο πρόεδρος ρώτησε το προσωπικό για τους δύο άνδρες κατά τη διάρκεια μιας πτήσης με το «Marine One» στα τέλη του περασμένου μήνα.

Ένας σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ που επικαλείται η WP, και που έχει άμεση γνώση της δήλωσης του Τραμπ προς τους δωρητές, ανέφερε ότι ο Τραμπ έχει αποφασίσει ιδιωτικά ότι ο Βανς θα είναι ο διάδοχος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, αλλά ότι είναι «πολύ νωρίς» για να καθοριστεί πότε ο Βανς θα ανακοινώσει την υποψηφιότητά του ή πότε ο Τραμπ θα τον υποστηρίξει δημοσίως.

Έξι άλλοι σύμβουλοι και σύμμαχοι του Τραμπ, ωστόσο, προειδοποίησαν ότι δεν είναι πεπεισμένοι ότι ο πρόεδρος έχει καταλήξει στον Βανς, επισημαίνοντας ότι ο Τραμπ λέει διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικούς ανθρώπους και θα μπορούσε ακόμα να αλλάξει γνώμη σχετικά με την υποστήριξή του για το 2028. Οι συνεργάτες του Τραμπ συμφωνούν ευρέως ότι ο πρόεδρος θα καθυστερήσει την υποστήριξή του.

«Όποιος θεωρεί ότι είναι σίγουρο, είτε βιάζεται πολύ, είτε απλά δεν γνωρίζει καλά τον πρόεδρο», δήλωσε ο αξιωματούχος που έχει γνώση της πρόσφατης δημοσκόπησης του Τραμπ για τους Βανς και Ρούμπιο, η οποία διεξήχθη στο Marine One.

Δεν αποφάσισε ακόμα ο Βανς

Ο Βανς δεν έχει επιβεβαιώσει τα σχέδιά του. Άτομα που έχουν μιλήσει μαζί του για το θέμα δήλωσαν στην «Washington Post» νωρίτερα φέτος ότι δεν είχε ακόμη λάβει απόφαση. Ένα πρόσωπο κοντά στον Βανς ανέφερε ότι θα αναβάλει την απόφασή του μέχρι μετά τη γέννηση του τέταρτου παιδιού του, το οποίο ήρθε στον κόσμο στις 19 Ιουλίου.

Ο Βανς δήλωσε στο CBS τον Ιούνιο ότι θα συζητούσε το θέμα με τη σύζυγό του μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, αλλά πρόσθεσε ότι «δεν έχει καμία αμφιβολία ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα τον υποστηρίξει πλήρως», όποια απόφαση και αν πάρει. Έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι επικεντρώνεται στην τρέχουσα δουλειά του και ότι διατηρεί καλές φιλικές σχέσεις με τον Ρούμπιο.

Ωστόσο, η προοπτική μιας διαμάχης για τη διαδοχή έχει ήδη προκαλέσει εντάσεις που θυμίζουν έντονες προκριματικές εκλογές, με δωρητές, ακτιβιστές και άλλα στελέχη του κόμματος να εκφράζουν με πάθος τη στήριξή τους ή την αντίθεσή τους προς τον Βανς.

Πολλά εξαρτώνται από τις ενδιάμεσες εκλογές. Μια κακή επίδοση των Ρεπουμπλικάνων θα μπορούσε να ενθαρρύνει τους αντιπάλους να κατέβουν εναντίον του υποψηφίου του Τραμπ και να υιοθετήσουν πιο επικριτική στάση απέναντι στην κυβέρνησή του. Ο Βανς ή ο Ρούμπιο θα μπορούσαν να είναι ευάλωτοι σε ενδοκομματικές επιθέσεις που οι Ρεπουμπλικανοί δεν θα εξαπέλυαν εναντίον του ίδιου του Τραμπ — μια δυναμική που ήδη παρατηρείται στο διαδίκτυο, καθώς δεξιοί influencers στοχεύουν τον αντιπρόεδρο σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Τραμπ απολαμβάνει το δράμα σε στυλ τηλεπαιχνιδιού, και σύμβουλοί του ανέφεραν ότι διστάζει να παραχωρήσει το προσκήνιο στον προτιμώμενο διάδοχό του. Ο πρόεδρος διασκέδασε παίζοντας με τους Βανς και Ρούμπιο — καθώς και με τον Τύπο — ενισχύοντας τον ανταγωνισμό για την έγκρισή του, όπως έκανε και όταν επέλεγε τον υποψήφιο αντιπρόεδρό του μεταξύ των ίδιων δύο ανδρών το 2024.

Ο Τραμπ έχει επίσης απολαύσει να προβάλλει τον εαυτό του για μια τρίτη προεδρική θητεία, μοιράζοντας τακτικά γραφικά με το σλόγκαν «Τραμπ 2028» στα κοινωνικά δίκτυα και αστειευόμενος για την προοπτική αυτή σε συγκεντρώσεις, ακόμη και όταν οι στενοί του συνεργάτες επιβεβαιώνουν ότι δεν το εννοεί σοβαρά.

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