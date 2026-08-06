Κυψέλη: Η πρώτη δήλωση της οικογένειας της δολοφονημένης Ελίζαμπεθ Ρος

Τι αναφέρει η οικογένεια στη δήλωσή της 

Παναγιώτης Βελισσάρης

Κυψέλη: Η πρώτη δήλωση της οικογένειας της δολοφονημένης Ελίζαμπεθ Ρος
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η οικογένεια της Ελίζαμπεθ Ρος την περιγράφει ως ευγενικό και ανιδιοτελή άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή της στη βοήθεια των άλλων και ζητά σεβασμό στην ιδιωτικότητά της μετά τη δολοφονία της.
  • Ο 26χρονος Σαρίφ Αχμαντζάι, κατηγορούμενος για τη δολοφονία, αρνείται την κατηγορία και υποστηρίζει ότι βρήκε την Ελίζαμπεθ νεκρή και στη συνέχεια μετέφερε τη σορό.
  • Ο Αχμαντζάι παραδέχεται ότι χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες της Ελίζαμπεθ και έστελνε μηνύματα προσποιούμενος ότι ήταν εκείνη, ενώ οι αρχές διαθέτουν επιβαρυντικά στοιχεία και βιντεοσκοπήσεις.
  • Η σύζυγος του Αχμαντζάι, Αλάινα, ανέφερε στην αστυνομία την τελευταία επαφή της με την Ελίζαμπεθ και περιέγραψε ύποπτη συμπεριφορά του συζύγου της μετά την εξαφάνιση της γυναίκας.
  • Μετά την ταυτοποίηση του πτώματος της Ελίζαμπεθ, η σύζυγος του κατηγορούμενου φοβήθηκε και απομακρύνθηκε από το σπίτι μαζί με τον σύζυγό της.
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Στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή της προχώρησε η οικογένεια της 38χρονης δολοφονημένης Σκωτσέζας Ελίζαμπεθ Ρος, λίγες ώρες αφότου ο 26χρονος Αφανός που κατηγορείται για το έγκλημα, προφυλακίστηκε.

«Η Λίζα θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας ως ένας ευγενικός, ακέραιος και ανιδιοτελής άνθρωπος. Η ακεραιότητά της ήταν αδιαπραγμάτευτη και αφιέρωσε τη ζωή της στο να βοηθά ανθρώπους που είχαν ανάγκη», σημειώνει η οικογένεια της Ελίζαμπεθ Ρος.

Στο κλείσιμο της ανακοίνωσης, η οικογένεια ζητά να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της όσο προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

«Μετά την πρόσφατη τραγική απώλειά μας, προβαίνουμε σε αυτή τη σύντομη δήλωση ως η οικογένεια της Λίζα.

Η Λίζα θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας ως ένας ευγενικός, ακέραιος και ανιδιοτελής άνθρωπος. Η ακεραιότητά της ήταν αδιαπραγμάτευτη και αφιέρωσε τη ζωή της στο να βοηθά ανθρώπους που είχαν ανάγκη.

Βρισκόμαστε σε βαθύ πόνο και ζητούμε χρόνο και σεβασμό στην ιδιωτικότητά μας, καθώς προσπαθούμε να διαχειριστούμε την απώλειά μας».

Τι υποστηρίζει ο Αχμαντζάι

Υπενθυμίζεται ότι ο 26χρονος Σαρίφ Αχμαντζάι που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης, κρίθηκε προφυλακιστέος έπειτα από την απολογία του.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του ο φάκελος της δικογραφίας είναι ελλιπής και θα περιμένει τη συμπλήρωσή του με επιπλέον στοιχεία. Σε βάρος του Σαρίφ Αχμαντζάι έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο 26χρονος αρνείται ότι σκότωσε τη γυναίκα και υποστηρίζει πως τη βρήκε ήδη νεκρή στο μπάνιο του διαμερίσματός της. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, πανικοβλήθηκε, δεν ενημέρωσε τις Αρχές και στη συνέχεια μετέφερε τη σορό μέσα σε βαλίτσα, την οποία εγκατέλειψε σε κτίριο στην Αθήνα.

Η μεταγωγή του Αφγανού στον Ανακριτή

Στον ανακριτή μεταφέρεται ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για την δολοφονία της Βρετανίδας η σορός της οποίας βρέθηκε σε μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτήριο στη περιοχή της Κυψέλης

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Ωστόσο, παραδέχεται ότι μετά τον θάνατό της χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες της για να πραγματοποιήσει αναλήψεις χρημάτων. Παράλληλα, ομολογεί ότι έστελνε μηνύματα από το κινητό τηλέφωνο της 38χρονης προς συγγενικά και φιλικά της πρόσωπα, προσποιούμενος ότι ήταν η ίδια.

Οι ερευνητές θεωρούν πως τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικά. Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τον 26χρονο να μεταφέρει τη βαλίτσα με τη σορό, η οποία εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου.

Πότε μπήκε σε υποψίες η σύζυγος του Αχμαντζάι

Η πλήρης κατάθεση της Αλάινα έχει πλέον δημοσιοποιηθεί, στην οποία περιέγραψε την Ελισάβετ ως «ένα πολύ ευχάριστο και γλυκό άτομο, καλοκάγαθο, με καλή ψυχή».

Είπε στην αστυνομία ότι την τελευταία φορά που είδε την Ελίζαμπεθ ήταν στις 12 Ιουλίου – μόλις λίγες μέρες πριν από την ημερομηνία που πιστεύεται ότι δολοφονήθηκε, στις 15 Ιουλίου.

Η Αλάινα ισχυρίζεται ότι η Ελίζαμπεθ της ζήτησε να πάνε μια βόλτα, και αργότερα στην παρέα προστέθηκε ο Αχμαντζάι.

Η Αμερικανίδα σύζυγος του 26χρονου, είπε στη συνέχεια ότι άφησε τον σύζυγό της και τη Σκωτσέζα εργαζόμενη σε φιλανθρωπική οργάνωση μόνους τους, καθώς επέστρεψε στο σπίτι της.

Ο Αχμαντζάι και η Ελίζαμπεθ παρέμειναν σε επαφή για μερικές ημέρες μετά το περιστατικό, ενώ η εργαζόμενη σε ανθρωπιστική οργάνωση ζήτησε από τον ύποπτο να τη βοηθήσει να παραδώσει Βίβλους.

Στις 15 Ιουλίου, η Αλάινα λέει ότι είδε ένα SMS που έστειλε η Ελίζαμπεθ στον Αχμαντζάι, το οποίο ανέφερε: «Σ’ ευχαριστώ για την πρόθεσή σου να έρθεις μαζί μου.»

Αργότερα εκείνο το βράδυ, η Αλάινα ισχυρίστηκε στην κατάθεσή της ότι ξύπνησε και διαπίστωσε ότι ο σύζυγός της είχε φύγει από το σπίτι τους χωρίς καμία προειδοποίηση.

Είπε: «Έλεγξα την τοποθεσία του από το κινητό μου. Είδα ότι βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα στην οδό Ρεθύμνου Ξαφνιάστηκα, γιατί δεν υπήρχε κάποιος συγκεκριμένος λόγος να βρίσκεται εκεί εκείνη την ώρα.»

Του τηλεφώνησε και εκείνος της είπε ότι είχε βγει να δει έναν ποδοσφαιρικό αγώνα σε ένα καφέ και ότι είχε μπει στο διαμέρισμα απλώς για να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα.

Ο Αχμαντζάι παραδέχτηκε ότι πήγε στο διαμέρισμα της Ελίζαμπεθ στις 15 Ιουλίου, όπου, σύμφωνα με τα τηλεφωνικά αρχεία της Αλάινα, βρισκόταν.

Εκείνη την εποχή, η Αλάινα είπε ότι πίστεψε τον ισχυρισμό του του για το ποδόσφαιρο. Τις επόμενες δύο εβδομάδες, ο Αχμαντζάι φαινόταν να έχει ξαναβρεί το κέφι του και μάλιστα αγόρασε στην Αλάινα ένα καινούργιο, εντυπωσιακό κινητό, ένα iPhone 17 όπως έχει γράψει το Newsbomb, όπως ανέφερε η σύζυγός του.

Εν τω μεταξύ, έγινε γνωστό ότι μια γυναίκα είχε βρεθεί νεκρή μέσα σε μια βαλίτσα κοντά στο σημείο όπου ζούσε το ζευγάρι. Η ταυτότητα του θύματος δεν είχε ακόμη αποκαλυφθεί, αλλά η Αλάινα λέει ότι ξύπνησε στη μέση της νύχτας στις 29 Ιουλίου και σκέφτηκε ότι μπορεί να ήταν η Ελίζαμπεθ.

Το ζευγάρι δεν είχε μιλήσει εδώ και εβδομάδες, οπότε η Αλάινα έστειλε αμέσως μήνυμα στη Σκωτσέζα και έλαβε δύο ανησυχητικές απαντήσεις.

Η Αλάινα είπε: «Αυτά τα μηνύματα δεν ήταν στο στυλ της Λίζα, τόσο όσον αφορά το επίπεδο των αγγλικών της όσο και τη χρήση emoji που δεν χρησιμοποιούσε ποτέ»

Αφού δεν κατάφερε να την βρει στο τηλέφωνο, η Αλάινα είπε ότι άρχισε να σκέφτεται το ενδεχόμενο η Ελίζαμπεθ να είναι η γυναίκα το πτώμα της οποίας εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη μέσα σε βαλίτσα.

Αργότερα δήλωσε στην αστυνομία: «Όλα τα παραπάνω με έκαναν να νιώθω περίεργα. Ειδικά όταν συνδύασα τις ημερομηνίες, τα μηνύματα και τη συμπεριφορά του συζύγου μου. Έχω διάφορες σκέψεις που με κάνουν να νιώθω άβολα»

Αφού το πτώμα ταυτοποιήθηκε ως της Ελίζαμπεθ, η σύζυγος είπε ότι φοβήθηκε τόσο πολύ που εκείνη και ο σύζυγός της έφυγαν από το σπίτι τους και πέρασαν τη νύχτα σε διαφορετικά μέρη.

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