ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανοιχτή από σήμερα η πλατφόρμα για αποζημιώσεις σε τρεις κατηγορίες παραγωγών

Πρόκειται για καλλιέργειες που υπέστησαν ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα

Ελένη Ευστρατίου

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανοιχτή από σήμερα η πλατφόρμα για αποζημιώσεις σε τρεις κατηγορίες παραγωγών
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  • Ανοιξε η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ από 6 Αυγούστου έως 18 Αυγούστου για αιτήσεις αποζημιώσεων σε παραγωγούς ζημιωθέντες από ακραία καιρικά φαινόμενα.
  • Δικαιούχοι είναι παραγωγοί ρυζιού με ζημιές το 2025, παραγωγοί που επλήγησαν από παγετό το 2021 σε συγκεκριμένες περιοχές, και παραγωγοί της Π.Ε. Ιωαννίνων που υπέστησαν ζημιές από λειψυδρία το 2025.
  • Οι αποζημιώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport με κωδικούς TAXISnet και αναμένεται να καταβληθούν έως 21 Αυγούστου 2026.
  • Το ποσό ενίσχυσης διαφέρει ανά κατηγορία και καλλιέργεια, με επαγγελματίες αγρότες να δικαιούνται το 100% και άλλους δικαιούχους το 50% της ενίσχυσης.
  • Το συνολικό ποσό ενισχύσεων de minimis για κάθε επιχείρηση δεν μπορεί να ξεπερνά τα 50.000 ευρώ σε περίοδο τριών ετών.
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Ενεργή είναι από σήμερα Πέμπτη 6 Αυγούστου η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης σε παραγωγούς που ζημιώθηκαν εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα οι ενισχύσεις αφορούν:

  • τους παραγωγούς ρυζιού που υπέστησαν ζημιά το 2025
  • τους παραγωγούς που επλήγησαν από τον παγετό του 2021
  • τους παραγωγούς της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που επλήγησαν από λειψυδρία το 2025.

Η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή μέχρι την Τρίτη 18 Αυγούστου.

Πώς γίνεται η αίτηση

Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, myBusinessSupport, με κωδικούς TAXISnet.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων και των συμψηφισμών με τυχόν ληξιπρόθεσμες φορολογικές ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις, η καταβολή των ποσών στους δικαιούχους αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 21 Αυγούστου 2026.

Οι δικαιούχοι

Ειδικότερα, οι τρεις κατηγορίες είναι:

-Παραγωγοί ρυζιού: Δικαιούχοι είναι οι αγρότες σε όλη την επικράτεια που διαθέτουν τουλάχιστον ένα (1) στρέμμα καλλιέργειας ρυζιού και υπέστησαν ζημιές λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά το έτος 2025.

-Παραγωγοί που επλήγησαν από τον παγετό το 2021: Η ενίσχυση αφορά παραγωγούς συγκεκριμένων Περιφερειακών Ενοτήτων (Αρκαδίας, Αττικής, Αχαΐας, Γρεβενών, Έβρου, Ημαθίας, Ηλείας, Καστοριάς, Κοζάνης, Κορινθίας, Λάρισας, Πέλλας, Ροδόπης, Σερρών και Φλώρινας), των οποίων η παραγωγή μειώθηκε λόγω παγετού το 2021 σε ποσοστό άνω του 30% και δεν είχαν αποζημιωθεί.

Στις επιλέξιμες καλλιέργειες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, κεράσια, μήλα, δαμάσκηνα, βύσσινα, κυδώνια, αχλάδια, λεπτοκαρυές, καρύδια, αμπέλια, βερίκοκα, νεκταρίνια, σύκα, αμύγδαλα, μύρτιλα, αρώνια, ιπποφαές, κάστανα, λωτοί, φράουλες και ροδάκινα.

-Παραγωγοί της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που επλήγησαν από λειψυδρία το 2025: Δικαιούχοι είναι γεωργοί με ποτιστικά αγροτεμάχια σε συγκεκριμένες ημοτικές και Τοπικές Κοινότητες της Π.Ε. Ιωαννίνων, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής Λαψίστας, οι οποίοι επλήγησαν από φαινόμενα λειψυδρίας κατά το έτος 2025.

Τα ποσά αποζημίωσης

1. Για τους παραγωγούς ρυζιού, το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 70 ευρώ ανά στρέμμα.

2. Για της ζημιές λόγω του παγετού το 2021, το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται βάσει ειδικού τύπου, ο οποίος λαμβάνει υπόψη την έκταση, το ποσό ανά στρέμμα και το ποσοστό ζημίας.

Ενδεικτικά, προβλέπονται ποσά όπως

  • 800 ευρώ/στρέμμα για τα κεράσια,
  • 710 ευρώ/στρέμμα για τα μήλα,
  • 900 ευρώ/στρέμμα για τις φράουλες και
  • 1.088 ευρώ/στρέμμα για τα μύρτιλα, σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα της ΚΥΑ.

Τέλος, για τους παραγωγούς των Ιωαννίνων, τα ποσά ενίσχυσης καθορίζονται ανά στρέμμα και ανά καλλιέργεια. Ενδεικτικά, προβλέπονται

  • 512 ευρώ/στρέμμα για αμπελώνες οίνου,
  • 1.512 ευρώ/στρέμμα για μήλα και
  • 1.612 ευρώ/στρέμμα για κεράσια.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίες αγρότες δικαιούνται το 100% της προβλεπόμενης ενίσχυσης, ενώ οι υπόλοιποι δικαιούχοι λαμβάνουν το 50%.

Παράλληλα, το συνολικό ποσό ενισχύσεων de minimis που μπορεί να λάβει μία ενιαία επιχείρηση σε περίοδο τριών ετών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50.000 ευρώ.

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