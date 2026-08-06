Ηλεία: Σε ύφεση η φωτιά στην Αγία Μαρίνα - Ανεκόπη λίγο πριν το δάσος

Snapshot Η φωτιά στην Αγία Μαρίνα Ηλείας τέθηκε σε ύφεση και δεν πέρασε στο δάσος.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτική έκταση με ελαιώνες και προκάλεσε ζημιές σε δέντρα και στάβλους.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν αρχικά 36 πυροσβέστες, 10 οχήματα και 3 αεροσκάφη, με ενίσχυση σε 42 πυροσβέστες, 13 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων.

Ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης παρείχε υδροφόρες για την υποστήριξη της κατάσβεσης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για πλήρη έλεγχο και αποτροπή αναζωπυρώσεων. Snapshot powered by AI

Σε ύφεση είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Αγία Μαρίνα Ηλείας το μεσημέρι της Πέμπτης 6 Αυγούστου, σύμφωνα με την τελευταία εικόνα από το ilialive.

Οι άμεσες επίγειες και εναέριες δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο βοήθησαν ώστε να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς και να μην περάσει στο δάσος. Σημειώνεται ότι η φωτιά ξέσπασε σε αγροτική έκταση με ελαιώνες και έκαψε τόσο δέντρα όσο και στάβλους.

Στο σημείο έσπευσαν 36 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 18ης ΕΜΟΔΕ και 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχέιρησαν τρία αεροσκάφη. Οι δυνάμεις στη συνέχεια ενισχύθηκαν σε 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και 13 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ σημαντική ήταν και η παροχή υδροφόρων από τον Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης.

Οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο προκειμένου να την υιοθετήσουν πλήρως και να αποτρέψουν τυχόν αναζωπυρώσεις.

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