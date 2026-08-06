Χανιά: Νέα στοιχεία για την 75χρονη που βρέθηκε νεκρή - Είχε μεταφερθεί στο Α.Τ πριν εξαφανιστεί

Η ηλικιωμένη είχε εντοπιστεί να περιπλανιέται από πλήρωμα περιπολικού της Άμεσης Δράσης Χανίων

Παναγιώτης Βελισσάρης

Χανιά: Νέα στοιχεία για την 75χρονη που βρέθηκε νεκρή - Είχε μεταφερθεί στο Α.Τ πριν εξαφανιστεί
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η 75χρονη βρέθηκε νεκρή σε χωράφι στα Χανιά, λίγες ημέρες μετά την εξαφάνισή της.
  • Πριν δηλωθεί η εξαφάνιση, η ηλικιωμένη είχε εντοπιστεί από περιπολικό και μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων.
  • Η 75χρονη παρέμεινε αρκετές ώρες στο τμήμα και στη συνέχεια αποχώρησε χωρίς να γίνει αντιληπτή.
  • Η ιατροδικαστική εξέταση εκτιμά ότι ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια, χωρίς σημάδια εγκληματικής ενέργειας.
  • Η προανάκριση συνεχίζεται για να διακριβωθούν οι συνθήκες της εξαφάνισης και της διαφυγής της από το αστυνομικό μέγαρο.
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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της 75χρονης που εντοπίστηκε νεκρή σε χωράφι στην περιοχή του Νεροκούρου Χανίων, λίγες ημέρες μετά την εξαφάνισή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, λίγες ώρες πριν δηλωθεί η εξαφάνιση της, η ηλικιωμένη είχε εντοπιστεί να περιπλανιέται από πλήρωμα περιπολικού της Άμεσης Δράσης Χανίων. Οι αστυνομικοί τη μετέφεραν στο Αστυνομικό Τμήμα προκειμένου να εξακριβωθούν τα στοιχεία της και να διαπιστωθεί ποια ήταν η κατάστασή της.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειές τους, δεν κατέστη δυνατή η ταυτοποίησή της. Η 75χρονη παρέμεινε για αρκετές ώρες στον χώρο του Τμήματος και στη συνέχεια αποχώρησε, χωρίς να γίνει αντιληπτή.

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Η 75χρονη που εντοπίστηκε νεκρή στα Χανιά

Λίγες ώρες αργότερα δηλώθηκε επίσημα η εξαφάνισή της από την κόρη της, ενώ ακολούθησαν έρευνες για τον εντοπισμό της.

Το βράδυ της 3ης Αυγούστου, πολίτης εντόπισε τη σορό της σε αγροτεμάχιο στην περιοχή του Νεροκούρου και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή κάνει λόγο για θάνατο από παθολογικά αίτια, χωρίς ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ τα ακριβή αίτια αναμένεται να διευκρινιστούν από τη νεκροψία – νεκροτομή.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ γίνεται έρευνα προκειμένου να διακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η άτυχη γυναίκα ξέφυγε από την προσοχή των αστυνομικών και έφυγε από το αστυνομικό μέγαρο.

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