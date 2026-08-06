Φωτιά τώρα στην Aγία Μαρίνα Ηλείας
Κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες και 3 αεροσκάφη
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- Ξέσπασε φωτιά σε γεωργική έκταση στην περιοχή Αγία Μαρίνα Ηλείας το μεσημέρι της Πέμπτης 6 Αυγούστου.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.
- Τρία αεροσκάφη επιχειρούν από αέρος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
- Υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Ο.Τ.Α. συνδράμουν στις προσπάθειες κατάσβεσης.
Φωτιά σε γεωργική έκταση ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, 6 Αυγούστου, στην περιοχή Aγία Μαρίνα Ηλείας.
Για την κατάσβεσή της, σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα.
Από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη.
Για την κατάσβεση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.
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