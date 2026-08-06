Φωτιά τώρα στην Aγία Μαρίνα Ηλείας

Snapshot Ξέσπασε φωτιά σε γεωργική έκταση στην περιοχή Αγία Μαρίνα Ηλείας το μεσημέρι της Πέμπτης 6 Αυγούστου.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.

Τρία αεροσκάφη επιχειρούν από αέρος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Ο.Τ.Α. συνδράμουν στις προσπάθειες κατάσβεσης. Snapshot powered by AI

Φωτιά σε γεωργική έκταση ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, 6 Αυγούστου, στην περιοχή Aγία Μαρίνα Ηλείας.

Για την κατάσβεσή της, σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη.

Για την κατάσβεση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.