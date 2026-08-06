Αγρίνιο: Φωτιά στη Μεγάλη Χώρα - Σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας βρίσκεται σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς που ξέσπασε στον οικισμό Υψηλή Παναγιά, στη Μεγάλη Χώρα του Αγρινίου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με ελαιόδεντρα, κοντά σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παρεμβαίνουν άμεσα προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την εξάπλωσή του.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 9 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν στην προσπάθεια κατάσβεσης δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Παράλληλα, στο έργο των πυροσβεστών συμμετέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας τις προσπάθειες για τον έλεγχο της πυρκαγιάς.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι καιρικές συνθήκες και οι άνεμοι που επικρατούν στην περιοχή μπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη του μετώπου.

Διαβάστε επίσης