Νέος γύρος στην κόντρα Άδωνι - ΠΑΣΟΚ για τα «σπιτάκια»: «Η τιμή ήταν τεκμηριωμένη από το Ελεγκτικό»

Snapshot Το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι η τιμή των περίπου 300.000 ευρώ ανά πολυκέντρο ανακύκλωσης ήταν επαρκώς τεκμηριωμένη και δεν περιορίζει τον ανταγωνισμό.

Η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου θεωρεί ότι οι εταιρείες ΤΕΧΑΝ και ENVIPCO είναι ανεξάρτητες και δεν έχουν πρακτικές που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών διαπίστωσαν παρατυπίες και αποφάσισαν ανάκτηση περίπου 40 εκατ. ευρώ για τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης».

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για επιλεκτική χρήση εγγράφων και ζητά να αναγνωριστεί η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως πλήρης και επίσημη κρίση.

Το ΠΑΣΟΚ ζητά απαντήσεις από τον υπουργό Υγείας για τις παρατυπίες, το κόστος των 40 εκατ. ευρώ και την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση αφορά δημόσιο συμφέρον και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Snapshot powered by AI

Με νέα, εκτενή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ και στις δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά, σχετικά με την υπόθεση των «Σπιτιών Ανακύκλωσης».

Ο κ. Γεωργιάδης υποστηρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει επιλεκτικά τα επίσημα έγγραφα που αφορούν την υπόθεση, παραλείποντας –όπως αναφέρει– την υπ' αριθμ. 1345/2024 απόφαση της Α΄ Ελάσσονος Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την οποία χαρακτηρίζει κρίσιμο στοιχείο της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η συγκεκριμένη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε ότι η τιμή των περίπου 300.000 ευρώ ανά πολυκέντρο ανακύκλωσης ήταν επαρκώς τεκμηριωμένη και δεν παρουσίαζε σημαντικές αποκλίσεις σε σχέση με αντίστοιχες συμβάσεις. Επιπλέον, υποστηρίζει ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη του τον έλεγχο της ΕΔΕΛ χωρίς να θεωρήσει ότι αυτός αναιρούσε την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού.

Ο υπουργός αναφέρει ακόμη ότι η ίδια απόφαση εξέτασε τις αιτιάσεις για τη σχέση των εταιρειών ΤΕΧΑΝ και ENVIPCO, καταλήγοντας –όπως σημειώνει– στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για ανεξάρτητες επιχειρήσεις, χωρίς κοινή διοίκηση ή μετοχική σύνθεση και χωρίς στοιχεία εναρμονισμένων πρακτικών που να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό.

Αναφερόμενος στις καταγγελίες περί «φωτογραφικών» τεχνικών προδιαγραφών, ο κ. Γεωργιάδης υποστηρίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε πως οι προδιαγραφές δεν παρέπεμπαν σε εξοπλισμό συγκεκριμένου κατασκευαστή, ούτε περιόριζαν τον ανταγωνισμό ή ευνοούσαν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα.

Ο υπουργός διευκρινίζει ότι η απόφαση αφορά τον συγκεκριμένο διαγωνισμό του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και δεν ακυρώνει τις διοικητικές πράξεις της ΕΔΕΛ για άλλες περιπτώσεις. Ωστόσο, υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως μοναδική επίσημη κρίση του ελληνικού κράτους το πόρισμα της ΕΔΕΛ, όταν υπάρχει –όπως αναφέρει– απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εξετάζει τα ίδια κρίσιμα ζητήματα και καταλήγει σε διαφορετικά συμπεράσματα.

Παράλληλα, τονίζει ότι μια δημοσιονομική διόρθωση δεν συνιστά αυτομάτως απόδειξη απάτης, διαφθοράς ή ποινικού σκανδάλου, όπως –κατά την άποψή του– ούτε η διερεύνηση μιας υπόθεσης από εισαγγελική αρχή ισοδυναμεί με απόδειξη ενοχής.

Ο κ. Γεωργιάδης επισημαίνει ότι δεν αμφισβητεί ούτε την ΕΔΕΛ, ούτε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ούτε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αλλά εκφράζει τη διαφωνία του με αυτό που χαρακτηρίζει «επιλεκτική χρήση των θεσμών» στον δημόσιο διάλογο.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, απευθύνει τρία ερωτήματα προς τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, καλώντας τον να απαντήσει γιατί δεν γίνεται αναφορά στην απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την τεκμηρίωση της τιμής, τις τεχνικές προδιαγραφές και την αξιολόγηση του ελέγχου της ΕΔΕΛ. «Ζητώ να λέμε στους πολίτες όλη την αλήθεια και όχι τη μισή», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι αναμένει την απάντηση του ΠΑΣΟΚ.

Οι αναρτήσεις του Άδωνι Γεωργιάδη

Διάβασα με προσοχή τη σημερινή εναντίον μου ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ και του κ. Τσουκαλά για τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης».

Επειδή μάλιστα στο υστερόγραφό τους μας προτρέπουν «να διαβάσουμε τα επίσημα έγγραφα και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας», ακολούθησα ακριβώς τη συμβουλή τους.

Μόνο που καλό θα ήταν να διαβάσουν και οι ίδιοι ΟΛΑ τα επίσημα έγγραφα και όχι μόνον όσα εξυπηρετούν το πολιτικό τους αφήγημα.

Κατ’ αρχάς, ουδέποτε αμφισβήτησα ούτε την ΕΔΕΛ ούτε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ούτε φυσικά τον Κυριάκο Πιερρακάκη. Οι δημοσιονομικές διορθώσεις και οι αποφάσεις ανάκτησης είναι συγκεκριμένες διοικητικές πράξεις, οι οποίες εκδόθηκαν και ισχύουν.

Άλλο όμως αυτό και άλλο ο ισχυρισμός του ΠΑΣΟΚ ότι με αυτές «αποδείχθηκε σκάνδαλο», υπερκοστολόγηση ή φωτογραφικοί διαγωνισμοί.

Και εδώ το ΠΑΣΟΚ αποσιωπά ένα εξαιρετικά σημαντικό επίσημο έγγραφο του Ελληνικού Κράτους:

την υπ’ αριθ. 1345/2024 απόφαση της Α΄ Ελάσσονος Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Όχι ανακοίνωση μιας εταιρείας.

Όχι δική μου άποψη.

Απόφαση της Ολομέλειας του ανώτατου δημοσιονομικού Δικαστηρίου της χώρας.

Τι έκρινε λοιπόν το Ελεγκτικό Συνέδριο σε διαγωνισμό για ακριβώς αυτού του τύπου τα πολυκέντρα ανακύκλωσης;

Πρώτον, για την περίφημη τιμή των 300.000 ευρώ.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η προηγούμενη τιμή των 300.000 ευρώ ανά πολυκέντρο στον διαγωνισμό του ΕΔΣΝΑ αποτελούσε «αρκούντως επαρκές» στοιχείο για να διασφαλιστεί το εύλογο και ρεαλιστικό της προϋπολογιζόμενης τιμής και της συνολικής δημοσιονομικής επιβάρυνσης.

Και προσθέτει ότι, από άλλες ομοειδείς συμβάσεις που είχε ελέγξει το ίδιο το Ελεγκτικό Συνέδριο, η συγκεκριμένη τιμή «δεν παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις» από τις τιμές αντίστοιχων συμφωνιών.

Μάλιστα, η Ολομέλεια γνώριζε ρητά ότι ο συγκεκριμένος διαγωνισμός του ΕΔΣΝΑ είχε μεταγενέστερα αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου της ΕΔΕΛ και παρ’ όλα αυτά έκρινε ότι αυτό «δεν δύναται να κλονίσει τα στοιχεία τεκμηρίωσης του προϋπολογισμού».

Αυτό γιατί το αποκρύπτει το ΠΑΣΟΚ;

Δεύτερον, για τη σχέση ΤΕΧΑΝ–ENVIPCO, που χρησιμοποιήθηκε ως επιχείρημα για να αμφισβητηθεί η έρευνα τιμών.

Η Ολομέλεια εξέτασε ακριβώς το θέμα και έκρινε ότι η σχετική αιτίαση είναι αβάσιμη. Διαπίστωσε ότι οι δύο εταιρείες είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις, χωρίς κοινή διοίκηση ή κοινή μετοχική σύνθεση, και ότι δεν προέκυπταν συμφωνίες ή εναρμονισμένες πρακτικές καθορισμού τιμών που να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό.

Τρίτον, για τις περιβόητες δήθεν «φωτογραφικές προδιαγραφές».

Εδώ η απόφαση είναι απολύτως σαφής.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι από τις τεχνικές προδιαγραφές δεν προκύπτει ότι αυτές παραπέμπουν σε εξοπλισμό συγκεκριμένου κατασκευαστή.

Και συνεχίζει ακόμη σαφέστερα:

οι προδιαγραφές «ουδόλως περιόρισαν την ανάπτυξη του ανταγωνισμού» και ούτε προκύπτει ότι «ευνόησαν κάποιον συγκεκριμένο οικονομικό φορέα».

Αυτά δεν τα λέει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Τα λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Και, τέλος, αφού εξέτασε όλες αυτές τις αιτιάσεις, η Ολομέλεια ανέτρεψε την προηγούμενη αρνητική απόφαση και την αρνητική πράξη του Κλιμακίου και αποφάνθηκε ότι «δεν κωλύεται η υπογραφή» της συμφωνίας-πλαίσιο για τα συγκεκριμένα πολυκέντρα ανακύκλωσης.

Για να είμαστε απολύτως ακριβείς: η απόφαση 1345/2024 αφορά τον συγκεκριμένο διαγωνισμό του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και δεν ακυρώνει αυτομάτως τις διοικητικές πράξεις της ΕΔΕΛ για άλλους φορείς.

Αλλά είναι τουλάχιστον πολιτικά και θεσμικά απαράδεκτο να εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ την υπόθεση σαν να υπάρχει μία και μοναδική επίσημη κρίση του Ελληνικού Κράτους που δήθεν «απέδειξε σκάνδαλο», όταν υπάρχει απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που, εξετάζοντας τα ίδια κρίσιμα ζητήματα —τιμή, τεκμηρίωση, ανταγωνισμό, σχέση των εταιρειών και τεχνικές προδιαγραφές— καταλήγει στα παραπάνω συμπεράσματα.

Και κάτι ακόμη:

Δημοσιονομική διόρθωση δεν σημαίνει αυτομάτως απάτη, διαφθορά ή ποινικό σκάνδαλο.

Όπως και η διερεύνηση μιας υπόθεσης από οποιαδήποτε εισαγγελική αρχή δεν αποτελεί απόδειξη ενοχής. Αυτό ισχύει για όλους σε ένα Κράτος Δικαίου.

Συνεπώς, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα με την ΕΔΕΛ, με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ή με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Έχω πρόβλημα με κάτι πολύ διαφορετικό:

με την επιλεκτική χρήση των θεσμών.

Δεν μπορεί όταν ένα πόρισμα της ΕΔΕΛ σας εξυπηρετεί να αποτελεί «απόδειξη σκανδάλου», αλλά όταν η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου εκδίδει μία τέτοια απόφαση να κάνετε ότι αυτή δεν υπάρχει.

Αφού λοιπόν ο κ. Τσουκαλάς μας καλεί να διαβάσουμε τα επίσημα έγγραφα, του επιστρέφω την πρόσκληση:

Ας διαβάσει δημόσια την απόφαση 1345/2024 του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ας μας απαντήσει σε τρεις απλές ερωτήσεις:

Γιατί δεν αναφέρει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε την τιμή επαρκώς τεκμηριωμένη ως εύλογη και ρεαλιστική;

Γιατί δεν αναφέρει ότι έκρινε πως οι τεχνικές προδιαγραφές δεν περιόρισαν τον ανταγωνισμό και δεν ευνόησαν συγκεκριμένη εταιρεία;

Και γιατί δεν αναφέρει ότι η Ολομέλεια γνώριζε τον έλεγχο της ΕΔΕΛ στον ΕΔΣΝΑ και έκρινε ότι αυτός δεν κλονίζει την τεκμηρίωση της συγκεκριμένης τιμής;

Εγώ δεν ζητώ από κανέναν να σιωπήσει.

Ζητώ να λέμε στους πολίτες όλη την αλήθεια και όχι τη μισή.

Και περιμένω τώρα την απάντηση του ΠΑΣΟΚ.

ΠΑΣΟΚ: Τα στοιχεία προέρχονται από επίσημα έγγραφα, όχι από εμάς

Νωρίτερα, το ΠΑΣΟΚ επανήλεθ στην υπόθεση σχετικά με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» σε συνέχεια της χθεσινής αντιπαράθεσής του με τον Άδωνι Γεωργιάδη. Σε εκτενή δήλωσή του, στην οποία παραθέτει και τους ηλεκτρονικούς συνδέσμους για τα έγγραφα στα οποία παραπέμπει, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, ανέφερε ότι υπηρεσίες του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών διαπίστωσαν παρατυπίες και προχώρησαν σε αποφάσεις ανάκτησης 40 εκατ. ευρώ για τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης», ενώ καλούσε τον κ. Γεωργιάδη να απαντήσει αν αμφισβητεί τις αποφάσεις των συναδέλφων του υπουργών.

Απευθυνόμενος στον υπουργό Υγείας, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να σιωπήσει «απέναντι σε επίσημα πορίσματα του ελληνικού κράτους, σε αποφάσεις ανάκτησης δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και σε μια υπόθεση που ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία». Σημειώνει ότι ο κ. Γεωργιάδης «αντί να επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ και στον Νίκο Ανδρουλάκη», οφείλει να απαντήσει σε σειρά ερωτημάτων και συγκεκριμένα στα εξής: «Γιατί οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών διαπίστωσαν παρατυπίες; Γιατί το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε αποφάσεις ανάκτησης 40 εκατομμυρίων ευρώ; Ποιος θα επωμιστεί τελικά το κόστος των αυτών των 40 εκατομμυρίων ευρώ; Γιατί η υπόθεση ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία;».

Η δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ

«Ο κ. Γεωργιάδης ζητά από το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη να απολογηθούν επειδή ανέδειξαν το σκάνδαλο με τα "Σπιτάκια Ανακύκλωσης".

Προκειμένου να υπερασπιστεί την κυβέρνηση, φτάνει στο σημείο να αμφισβητεί τα συμπεράσματα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) και να απαξιώνει τους ίδιους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του ελληνικού κράτους.

Όμως, τα στοιχεία δεν προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Προέρχονται από επίσημα έγγραφα.

Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου είναι το ανώτατο ελεγκτικό όργανο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4314/2014, αποτελεί την Εθνική Αρχή Ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Βάσει, λοιπόν, αυτών των αρμοδιοτήτων διενήργησε ελέγχους κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συνέταξε πόρισμα στο οποίο διαπίστωσε σειρά σοβαρών παρατυπιών στις συγκεκριμένες συμβάσεις (Το πόρισμα της Ε.Δ.ΕΛ. όπως δημοσιοποιήθηκε: https://www.datajournalists.co.uk/2025/10/11/apokalypsi-to-teliko-porisma-gia-ta-spitakia-anakyklosis/).

Σε συνέχεια του πορίσματός της Ε.Δ.ΕΛ., εκδόθηκαν οι εξής αποφάσεις ανάκτησης:

-Την με αρ. πρωτ. 166962/ΕΞ 2025/24.09.2025 με την οποία αποφασίζεται η ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού ύψους 10.955.400 ευρώ από τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A805%CE%99%CE%97-3%CE%A1%CE%9C?inline=true)

-Την με αρ. πρωτ. 166963/ΕΞ 2025/24.09.2025 με την οποία αποφασίζεται η ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού ύψους 10.590.220 ευρώ από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου (https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%95975%CE%97-%CE%91%CE%9A%CE%A4?inline=true)

-Την με αρ. πρωτ. 166964/ΕΞ 2025/24.09.2025 με την οποία αποφασίζεται η ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού ύψους 18.136.860 ευρώ από τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής (https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%96%CE%93%CE%A5%CE%97-%CE%92%CE%99%CE%9A?inline=true).

Είναι χαρακτηριστικό ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεν αμφισβήτησε το πόρισμα της Ε.Δ.ΕΛ. Αντιθέτως, προχώρησε στην έκδοση αποφάσεων ανάκτησης των ανωτέρω ποσών.

Σε απάντηση της από 6-10-2025 ερώτησης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ το Γραφείο Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων επιβεβαιώνει ότι, σε συνέχεια του πορίσματος της Ε.Δ.ΕΛ., εκδόθηκαν αποφάσεις ανάκτησης συνολικού ύψους 39.682.480 ευρώ. (https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/13094050.pdf).

Τα ίδια επιβεβαιώνει και η ίδια η Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, ότι δηλαδή οι συγκεκριμένοι έλεγχοι διενεργήθηκαν κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ότι η Ε.Δ.ΕΛ. συνεργάζεται με τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/13094049.pdf)

Όλα αυτά δεν τα ισχυρίζεται το ΠΑΣΟΚ. Τα επιβεβαιώνουν οι ίδιες οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στις επίσημες απαντήσεις τους προς τη Βουλή.

Αν έχει επιφυλάξεις ή ενστάσεις ο κ. Γεωργιάδης, καλό θα ήταν να απευθυνθεί στον πολιτικό προϊστάμενό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Πιερρακάκη. Εκτός και αν σκοπίμως επιτίθεται στον Υπουργό Οικονομικών για εσωκομματικούς λόγους. Δεν θα μας έκανε εντύπωση, εδώ ο κ. Γεωργιάδης άνοιξε πρώτος δημόσια το σενάριο συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας- Κόμματος Σαμαρά χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό.

Και επειδή ο κ. Γεωργιάδης ισχυρίζεται ότι η υπόθεση δεν αφορά την κυβέρνηση αλλά αποκλειστικά τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, του υπενθυμίζουμε ότι η ίδια η Ε.Δ.ΕΛ. διαπιστώνει στο πόρισμά της ότι η αξιολόγηση των προτάσεων από τη Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ήταν ‘ανεπαρκής'.

Επομένως, για το συγκεκριμένο ζήτημα, μπορεί να απευθυνθεί και στον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Παπασταύρου.

Τα περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ, για τα οποία εκδόθηκαν αποφάσεις ανάκτησης, δεν αφορούν κάποιον ανώνυμο φορέα. Πρόκειται για πόρους που χάθηκαν από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και των οποίων το δημοσιονομικό κόστος βαραίνει τελικά τη χώρα και τους πολίτες.

Ο κ. Γεωργιάδης εγκαλεί το ΠΑΣΟΚ και τον Πρόεδρο του, Νίκο Ανδρουλάκη, επειδή ανέδειξαν την υπόθεση. Στρέφεται όμως κατά των ελεγκτικών οργάνων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Του ίδιου του Γενικού Λογιστηρίου, που ο Πρωθυπουργός μας καλεί να πάμε για κοστολόγηση το πρόγραμμα μας. Τώρα τι έπαθε ο κ. Γεωργιάδης και δεν του αρέσει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους;

Μας ζητά να σιωπήσουμε απέναντι σε επίσημα πορίσματα του ελληνικού κράτους, σε αποφάσεις ανάκτησης δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και σε μια υπόθεση που ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Αυτό δεν πρόκειται να το κάνουμε.

Αντί, λοιπόν, να επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ και στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο κ. Γεωργιάδης οφείλει να απαντήσει:

- Γιατί οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών διαπίστωσαν παρατυπίες;

- Γιατί το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε αποφάσεις ανάκτησης 40 εκατομμυρίων ευρώ;

- Ποιος θα επωμιστεί τελικά το κόστος των αυτών των 40 εκατομμυρίων ευρώ;

- Γιατί η υπόθεση ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία;

Οι πολίτες δεν περιμένουν επικοινωνιακές κορώνες. Περιμένουν απαντήσεις στα ερωτήματα. Και μέχρι σήμερα, αυτές οι απαντήσεις δεν έχουν δοθεί.

Υ.Γ. Όλα τα παραπάνω συνοδεύονται από τα επίσημα έγγραφα και τις σχετικές αποφάσεις. Ο καθένας μπορεί να τα διαβάσει και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.».

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