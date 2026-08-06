Πέταξε λαχείο που κέρδιζε €1.000.000 και το βρήκε δυο μέρες μετά ψάχνοντας σορούς από σκουπίδια

Η γυναίκα, μετά από έλεγχο στο σπίτι, αναγνώρισε ότι οι αριθμοί που είχε επιλέξει ήταν οι νικητήριοι και ξεκίνησε αναζήτηση στα σκουπίδια.  

Μιχάλης Παπαδάκος

Πέταξε λαχείο που κέρδιζε €1.000.000 και το βρήκε δυο μέρες μετά ψάχνοντας σορούς από σκουπίδια
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μια γυναίκα από την Απουλία της Ιταλίας κέρδισε ένα λαχείο αξίας 1 εκατομμυρίου ευρώ αλλά το πέταξε κατά λάθος στα σκουπίδια.
  • Το μηχάνημα στο κατάστημα έδειξε μήνυμα «μη πληρωτέο» λόγω του μεγάλου ποσού, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πιστέψει ότι δεν κέρδισε και να πετάξει το λαχείο.
  • Η γυναίκα, μετά από έλεγχο στο σπίτι, αναγνώρισε ότι οι αριθμοί που είχε επιλέξει ήταν οι νικητήριοι και ξεκίνησε αναζήτηση στα σκουπίδια.
  • Μετά από επικοινωνία με την εταιρεία αποκομιδής απορριμμάτων, το απορριμματοφόρο εντοπίστηκε και το λαχείο βρέθηκε ακέραιο μετά από διήμερη έρευνα.
  • Η γυναίκα ενημερώθηκε τηλεφωνικά για την εύρεση του λαχείου και συγκινήθηκε, ενώ ο διαχειριστής της εταιρείας που βρήκε το δελτίο κέρδισε αργότερα 50 ευρώ σε ξυστό.
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Αν έχεις τύχη διάβαινε λέει ο θυμόσοφος λαός και στην περίπτωση μιας γυναίκας από την Απουλία της Ιταλίας, η τύχη της χαμογέλασε δις. Αφού κέρδισε τον τυχερό λαχνό του ενός εκατομμυρίου ευρώ, διαπίστωσε ότι το πέταξε κατά λάθος και ύστερα από ψάξιμο στα σκουπίδια κατάφερε να το εντοπίσει!

Η γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας δεν έγιναν γνωστά για ευνόητους λόγους, πήγε να ελέγξει τους αριθμούς του λαχείου της σε ένα μικρό κατάστημα στην πόλη Μπιτόντο της Απουλίας. Το μηχάνημα της έβγαλε το μήνυμα «μη πληρωτέο» κι εκείνη νόμιζε ότι δεν κερδίζει και το πέταξε.

Ωστόσο, το μήνυμα που της έβγαλε, σήμαινε ότι επειδή ήταν υπέρογκο το ποσό δεν μπορούσε να της καταβληθεί από το κατάστημα. Αφού επέστρεψε στο σπίτι της και είδε τα νούμερα, διαπίστωσε ότι αυτά που έπαιζε παραδοσιακά, ήταν τα νούμερα που κέρδιζαν τον πρώτο λαχνό!

Η γυναίκα ανακάλυψε ότι οι αριθμοί που διάλεγε πάντα - 2, 4, 8, 10 και 51 - είχαν κληρωθεί και της χάριζαν ένα εκατομμύριο ευρώ, το οποίο είχε πετάξει λίγο νωρίτερα στα σκουπίδια! Στη συνέχεια, έσπευσε πίσω στο κατάστημα μόνο και μόνο για να της πουν ότι τα σκουπίδια είχαν ήδη μαζευτεί μαζί με το νικητήριο λαχείο.

Αφού επικοινώνησαν με την τοπική εταιρεία αποκομιδής απορριμμάτων, ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση ανάκτησης για να βρεθεί το δελτίο - με τη γυναίκα να προσφέρεται να πληρώσει για την έρευνα.

Ο Ρομπέρτο ​​Νίκολα Τοσκάνο, διαχειριστής της εταιρείας SANB στην περιοχή της νότιας Απουλίας της Ιταλίας, δήλωσε: «Ξεκινήσαμε την αναζήτηση του δελτίου, χωρίς πολλές ελπίδες να το βρούμε, καθώς είχε ήδη παραληφθεί από ένα απορριμματοφόρο».

Με λίγη τύχη κατάφεραν να εντοπίσουν το σωστό φορτηγό και το ακινητοποίησαν.

Το επόμενο πρόβλημα στην επιχείρηση ανάκτησης ήταν ο κίνδυνος που ενείχαν δυνητικά επικίνδυνα υλικά στα απόβλητα και έτσι μετέφεραν το όχημα σε μια εξειδικευμένη εταιρεία εξοπλισμένη για να πραγματοποιήσει την έρευνα.

Μετά από μια επίπονη διήμερη αναζήτηση, το εισιτήριο βρέθηκε ακέραιο!

Όταν ο κ. Τοσκάνο τηλεφώνησε για να πει στη νικήτρια ότι το είχε βρει κι εκείνη «έκλαψε από συγκίνηση. Θα την αγκάλιαζα, αλλά μιλούσαμε στο τηλέφωνο» πρόσθεσε ο κ. Τοσκάνο.

Προτού το επιστρέψει στην κάτοχό του, ο κ. Τοσκάνο δήλωσε στο ιταλικό ειδησεογραφικό κανάλι TGCOM24 ότι το άγγιξε με την ελπίδα ότι μπορεί να του φέρει καλή τύχη. Λίγο αργότερα όπως είπε, η τύχη του χαμογέλασε και κέρδισε 50 ευρώ σε ένα ξυστό...

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