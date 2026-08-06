Καμία διακοπή τον Αύγουστο στην κατ' οίκον αποστολή φαρμάκων - Ευρεία σύσκεψη στον ΕΟΦ

Snapshot Η κατ' οίκον αποστολή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τον ΕΟΠΥΥ θα συνεχιστεί κανονικά καθ' όλη τη διάρκεια Αυγούστου 2026.

Στις 5 Αυγούστου 2026 πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στον ΕΟΦ για την επάρκεια και ασφάλεια της διακίνησης φαρμάκων στη χώρα. Snapshot powered by AI

Η κατ' οίκον αποστολή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) από τον ΕΟΠΥΥ, συνεχίζεται κανονικά, καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου 2026.

Ο ΕΟΠΥΥ ενημερώνει τους δικαιούχους, ότι η απρόσκοπτη συνέχιση της υπηρεσίας, ακόμη και κατά την περίοδο αυτή, αποτελεί βασική προτεραιότητα του Οργανισμού, διασφαλίζοντας τη συνεχή πρόσβαση των ασθενών στις αναγκαίες θεραπείες τους και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασίατης δημόσιας υγείας. Παράλληλα, περιορίζονται οι άσκοπες μετακινήσεις των ασθενών, σημεώνει ο Οργανισμός.

Επάρκεια φαρμάκων

Την επάρκεια φαρμάκων στη χώρα μας, είχε στο επίκεντρο η ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (05/08/2026), στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Σπύρος Σαπουνάς, μαζί με τον αντιπρόεδρο του Οργανισμού Ηλία Γουζούαση και τον αναπληρωτή διευθυντή Ελέγχου Κυκλοφορίας Προϊόντων, Δημήτριο Δήμα, συζήτησε με αντιπροσωπεία του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (αποτελούμενη από τον πρόεδρο Απόστολο Βαλτά, τον Α΄ αντιπρόεδρο κ. Σεραφείμ Ζήκα και τον γεν. γραμματέα Εμμανουήλ Κατσαράκη), με τον πρόεδρο Βασίλη Μπιρλιράκη και τον γεν. γραμματέα της ΟΣΦΕ Τάσο Τερζή, καθώς και τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακαποθηκών, Θεόδωρο Σκυλακάκη.

Στη σύσκεψη αναλύθηκαν θέματα που αφορούν την ασφάλεια της διακίνησης των φαρμάκων, την ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και ζητήματα ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και της αποτελεσματικότερης εποπτείας της φαρμακευτικής αγοράς, με στόχο τη διασφάλιση της επάρκειας φαρμάκων.