Κριστιάνο Ρονάλντο: Μέσα στο γκαράζ-μουσείο με τα 40 supercars των 100 εκατ. ευρώ - «Δεν οδηγώ ποτέ»

Κάθε μοντέλο έχει επιλεγεί με κριτήριο τη σπανιότητα, την ιστορία και την αξία του στον χρόνο. Ποια είναι η αγαπημένη μάρκα του αν και όπως παραδέχθηκε δεν οδηγεί ποτέ

Μίλτος Τσεκούρας

Κριστιάνο Ρονάλντο: Μέσα στο γκαράζ-μουσείο με τα 40 supercars των 100 εκατ. ευρώ - «Δεν οδηγώ ποτέ»
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η συλλογή υπεραυτοκινήτων του Κριστιάνο Ρονάλντο, αξίας περίπου 100 εκατ. λιρών, περιλαμβάνει πάνω από 40 πολυτελή οχήματα επιλεγμένα για τη σπανιότητα, την ιστορία και την αξία τους.
  • Κεντρικό κομμάτι της συλλογής είναι η σπάνια Bugatti Centodieci, αξίας περίπου 12,5 εκατ. λιρών, μαζί με άλλες δύο Bugatti και σημαντικά μοντέλα Ferrari, Mercedes-AMG και McLaren.
  • Ο Ρονάλντο αντιμετωπίζει τα αυτοκίνητα ως συλλεκτικά αντικείμενα και επενδύσεις και παραδέχεται ότι δεν οδηγεί ποτέ, παρά την τεράστια οικονομική του δυνατότητα.
  • Πολλά από τα αυτοκίνητα της συλλογής του είναι δώρα από τη σύντροφό του Τζορτζίνα Ροντρίγκες, όπως μια Mercedes G-Wagon Brabus και μια Rolls-Royce Dawn.
  • Ο ποδοσφαιριστής εξήγησε ότι τα αυτοκίνητα δεν αποτελούν πλέον το μεγάλο του πάθος, αλλά προτιμά να τα βλέπει ως επενδύσεις αντί για καθημερινή απόλαυση.
Snapshot powered by AI

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπορεί να βρίσκεται λίγα 24ωρα πριν από τον φημολογούμενο γάμο του με την Τζορτζίνα Ροντρίγκες στη Μαδέρα, όμως στο τελευταίο του Instagram επέλεξε να παρουσιάσει ένα από τα πιο εντυπωσιακά κομμάτια της περιουσίας του: τη συλλογή υπεραυτοκινήτων του, αξίας που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Με μία φωτογραφία από το επιβλητικό γκαράζ της πολυτελούς κατοικίας του στην Πορτογαλία, ο αρχηγός της εθνικής Πορτογαλίας και της Αλ Νασρ έγραψε απλά: «My toys» («Τα παιχνίδια μου»), συνοδεύοντας τη λεζάντα με ένα emoji-πύραυλο. Αν και όπως έχει παραδεχθεί δεν οδηγεί ποτέ.

Το γκαράζ, με το μαρμάρινο δάπεδο και την άψογη αισθητική, φιλοξενεί μια συλλογή που θα ζήλευε ακόμη και ο Μπρους Γουέιν του Batman. Κάθε μοντέλο έχει επιλεγεί με κριτήριο τη σπανιότητα, την ιστορία και την αξία του στον χρόνο.

Ο ίδιος, παρά την τεράστια οικονομική του δυνατότητα, δεν αντιμετωπίζει τα αυτοκίνητα ως καθημερινή απόλαυση. «Δεν είμαι άνθρωπος που οδηγεί πολύ. Τα περισσότερα αυτοκίνητα τα βλέπω σαν συλλεκτικά αντικείμενα», έχει εξηγήσει.

Η φιλοσοφία του θυμίζει περισσότερο έναν συλλέκτη έργων τέχνης παρά έναν λάτρη της ταχύτητας. Όπως είπε χαρακτηριστικά για την Bugatti Tourbillon:

«Είναι σαν να αγοράζεις έναν πίνακα. Δεν θα το οδηγήσω. Είναι μια επένδυση».

https://www.instagram.com/p/DbofUrJAMLD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Στο επίκεντρο βρίσκεται η σπάνια Bugatti Centodieci, ένα hypercar αξίας περίπου 12,5 εκατομμυρίων λιρών, από το οποίο έχουν κατασκευαστεί μόλις δέκα μονάδες παγκοσμίως. Το μοντέλο αποδίδει 1.600 ίππους και συνυπάρχει με ακόμη δύο Bugatti της συλλογής του: μία Bugatti Chiron αξίας περίπου 5 εκατ. λιρών και μία Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, αξίας περίπου 2,5 εκατ. λιρών.

Δίπλα τους βρίσκονται δύο από τις πιο ξεχωριστές Ferrari της αγοράς: η εντυπωσιακή Ferrari Daytona SP3, με εκτιμώμενη αξία που φτάνει τα 6 εκατ. λίρες, και η ανοιχτή Ferrari Monza SP1, αξίας περίπου 5 εκατ. λιρών.

Στη συλλογή περιλαμβάνεται επίσης η Ferrari Purosangue, το πολυτελές SUV που χρησιμοποιεί για τις οικογενειακές μετακινήσεις του, αξίας περίπου 500.000 λιρών, καθώς και μία κλασική Ferrari 599 GTO, η οποία κοστίζει περίπου 1 εκατ. λίρες.

Για τους λάτρεις της ταχύτητας, ξεχωρίζει και η Mercedes-AMG ONE, ένα hypercar δρόμου με κινητήρα εμπνευσμένο από τη Formula 1, αξίας περίπου 2,4 εκατ. λιρών.

Το «παζλ» συμπληρώνουν δύο σπάνια βρετανικά hypercars: η τριθέσια McLaren Speedtail, με εκτιμώμενη αξία 2,5 εκατ. λιρών, και η McLaren Senna, η οποία αγοράστηκε έναντι περίπου 750.000 λιρών, αλλά σήμερα αποτιμάται κοντά στα 1,2 εκατ. λίρες.

ronaldo.png

Μόνο τα αυτοκίνητα που εμφανίζονται στη συγκεκριμένη φωτογραφία υπολογίζεται ότι ξεπερνούν σε αξία τα 36 εκατομμύρια λίρες. Ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο Ρονάλντο διαθέτει συνολικά περισσότερα από 40 πολυτελή οχήματα, με τη συνολική αξία της συλλογής του να προσεγγίζει τα 100 εκατομμύρια λίρες.

Ο ίδιος, μάλιστα, έχει παραδεχθεί ότι δεν γνωρίζει πλέον τον ακριβή αριθμό των αυτοκινήτων του. «Αν έπρεπε να στοιχηματίσω, θα έλεγα 40 ή 41... Δεν ξέρω», είχε δηλώσει γελώντας σε συνέντευξή του στον Πιρς Μόργκαν.

Όταν ρωτήθηκε ποια μάρκα αγαπά περισσότερο, απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη: «Λατρεύω τις Bugatti. Έχω αρκετές. Είναι διαφορετικά θηρία».

Η συλλογή του περιλαμβάνει ακόμη μία Bugatti Tourbillon, που απέκτησε πρόσφατα έναντι περίπου 3,2 εκατ. λιρών, μία Lamborghini Aventador, μία Bentley Flying Spur, μία Mercedes G-Wagon Brabus, καθώς και τρεις Rolls-Royce.

Ο Πορτογάλος αστέρας, ο οποίος αμείβεται με περίπου 175 εκατομμύρια λίρες ετησίως από την Αλ Νασρ, έλαβε το 2024 ως δώρο από τον σύλλογο και μία BMW XM, μαζί με τους συμπαίκτες του.

Παρά την εντυπωσιακή συλλογή του, αποκάλυψε ότι σπάνια κάθεται πίσω από το τιμόνι. «Δεν οδηγώ ποτέ», είπε στον Πιρς Μόργκαν.

«Για παράδειγμα, βρέθηκα μία εβδομάδα στη Μαδρίτη και δεν πήγα καν στο γκαράζ να δω τα αυτοκίνητά μου. Την ημέρα που έφευγα, οι δύο Bugatti πήγαν για έλεγχο. Επέστρεψαν, τις κοίταξα για να βεβαιωθώ ότι ήταν καθαρές και σε άριστη κατάσταση και μετά μπήκαν ξανά στο γκαράζ.»

RONALDO

Ο Ρονάλντο παραδέχθηκε ότι πλέον τα αυτοκίνητα δεν αποτελούν το μεγάλο του πάθος. «Ειλικρινά, τα αυτοκίνητα δεν είναι πια το πάθος μου.» Όπως εξήγησε, τα αντιμετωπίζει κυρίως ως επενδύσεις.

«Πριν από τρεις εβδομάδες αγόρασα ένα αυτοκίνητο. Είναι για τη συλλογή. Είναι σαν να αγοράζεις έναν πίνακα. Δεν πρόκειται να το οδηγήσω. Είναι μία επένδυση», είπε, αναφερόμενος στην πρόσφατη αγορά της Bugatti Tourbillon.

Παρότι διαθέτει ήδη έναν από τους ακριβότερους στόλους αυτοκινήτων στον κόσμο, αρκετά από τα οχήματά του είναι δώρα της συντρόφου του, Τζορτζίνα Ροντρίγκες.

Για τα 35α γενέθλιά του, το 2020, εκείνη του χάρισε μία Mercedes G-Wagon Brabus αξίας περίπου 630.000 λιρών. «Ευχαριστώ αγάπη μου για αυτή την απίστευτη έκπληξη», είχε γράψει τότε ο Ρονάλντο στο Instagram.

Δύο χρόνια αργότερα, τα Χριστούγεννα του 2022, του έκανε δώρο μία Rolls-Royce Dawn, αξίας άνω των 250.000 λιρών, διακοσμημένη με έναν τεράστιο κόκκινο φιόγκο.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:20ΚΟΣΜΟΣ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Άνοιξε το γκαράζ των 100 εκατ. ευρώ – Οι Bugatti, οι Ferrari και η συλλογή που μοιάζει με μουσείο

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Από το αεροδρόμιο στον ανακριτή η 46χρονη με την «ξανθιά πλεξούδα»

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σκωτσέζας στην Κυψέλη: Στον ανακριτή σήμερα ο 26χρονος – Επιμένει ότι τη βρήκε νεκρή

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (6/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Τα ανατριχιαστικά μηνύματα που αποκάλυψαν το σχέδιο μητέρας και γιαγιάς πριν από τη δολοφονία των 4 παιδιών στη Νέα Υόρκη - «Το φάρμακο δεν πιάνει, ένα παιδί κατάλαβε τι συμβαίνει»

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Έλον Μασκ: «Το Starship κάνει τους ανθρώπους, από μικρά παιδιά μέχρι ηλικιωμένους, να ενθουσιάζονται για το μέλλον»

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Μυστράς: Η αδελφή του 55χρονου «γκρέμισε» το άλλοθι του για τον εξαφανισμένο πατέρα τους - Πίστευε ότι ζούσε ακόμα

07:42ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει αν φάτε ένα σύκο με σκουλήκι μέσα;

07:41ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν θέλω να πέσει σαν τον Μπάιντεν»: Η στιγμή που ο Τραμπ έσωσε νήπιο στη σκηνή και καταχαιροκροτήθηκε

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (6/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Spider-Man: Brand New Day»: Η ταινία που μας έκανε να σταματήσουμε να μιλάμε για την «Οδύσσεια»

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόντιση καλωδίου: ΠΑΣΟΚ - ΕΛΑΣ ζητούν χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του έργου

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Μόνο 15 λεπτά αρκούν: Καρέ – καρέ η δράση της θηλυκής συμμορίας που «άδειαζε» σπίτια στη Βάρκιζα

07:23ΕΛΛΑΔΑ

Σητεία: Φωτιά στο Καρύδι - Εστάλη μήνυμα από το 112, επιχειρούν ελικόπτερα

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τουρισμός για όλους»: Ποια ΑΦΜ μπορούν να κάνουν σήμερα αίτηση - Τα ποσά που δικαιούνται

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: Γιατί η συμφωνία με τη Meridiam θεωρείται ιστορική

07:10ΚΟΣΜΟΣ

6 Αυγούστου 1945 - Το πιο τρομακτικό θέαμα: Η ατομική βόμβα στη Χιροσίμα

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικός καβγάς για την Παναγία Σουμελά: «Σαν την Μέκκα», είπε επιχειρηματίας– Επίθεση από καθηγητή σε Οικουμενικό Πατριαρχείο και Πόντιους

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σκωτσέζας στην Κυψέλη: «Την είδα πεσμένη στο μπάνιο… δεν απαντούσε», λέει ο 26χρονος – Το μυστήριο με το τρίτο πρόσωπο, νέα ντοκουμέντα

06:52LIFESTYLE

Ποιες σειρές επιστρέφουν σύντομα - Οι πρώτες πρεμιέρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:45WHAT THE FACT

Γροιλανδία: Κάμερα κατέγραψε τη στιγμή που γιγαντιαίο παγόβουνο αναποδογύρισε στον ωκεανό

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Τα ανατριχιαστικά μηνύματα που αποκάλυψαν το σχέδιο μητέρας και γιαγιάς πριν από τη δολοφονία των 4 παιδιών στη Νέα Υόρκη - «Το φάρμακο δεν πιάνει, ένα παιδί κατάλαβε τι συμβαίνει»

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικός καβγάς για την Παναγία Σουμελά: «Σαν την Μέκκα», είπε επιχειρηματίας– Επίθεση από καθηγητή σε Οικουμενικό Πατριαρχείο και Πόντιους

06:52LIFESTYLE

Ποιες σειρές επιστρέφουν σύντομα - Οι πρώτες πρεμιέρες

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Μυστράς: Η αδελφή του 55χρονου «γκρέμισε» το άλλοθι του για τον εξαφανισμένο πατέρα τους - Πίστευε ότι ζούσε ακόμα

07:42ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει αν φάτε ένα σύκο με σκουλήκι μέσα;

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Απαρηγόρητη οικογένεια Βρετανών: Κάηκε το σπίτι που αγόρασαν στην Ελλάδα, μέρες πριν μετακομίσουν

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Κουτάκι αναψυκτικού από το 1984 βρέθηκε σε εκστρατεία καθαρισμού της κορυφής του βουνού

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρά μελτέμια η Πέμπτη – Πού θα σημειωθούν μπόρες

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Μόνο 15 λεπτά αρκούν: Καρέ – καρέ η δράση της θηλυκής συμμορίας που «άδειαζε» σπίτια στη Βάρκιζα

08:20ΚΟΣΜΟΣ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Άνοιξε το γκαράζ των 100 εκατ. ευρώ – Οι Bugatti, οι Ferrari και η συλλογή που μοιάζει με μουσείο

07:10ΚΟΣΜΟΣ

6 Αυγούστου 1945 - Το πιο τρομακτικό θέαμα: Η ατομική βόμβα στη Χιροσίμα

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τουρισμός για όλους»: Ποια ΑΦΜ μπορούν να κάνουν σήμερα αίτηση - Τα ποσά που δικαιούνται

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Ο τελευταίος χαιρετισμός της θάλασσας στον Αντώνη Βιδάλη, ύπαρχο του πλοίου Superferry – Βίντεο

05:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (6/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Ψάχνει το δύσκολο πρώτο βήμα ο ΠΑΟΚ – Η ώρα και το κανάλι

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Ο απόλυτος εξευτελισμός για Ρώσo λιποτάκτη: Τον έντυσαν με ροζ φόρεμα για την πρώτη γραμμή- «Λοιπόν, το κορίτσι μας»

07:23ΕΛΛΑΔΑ

Σητεία: Φωτιά στο Καρύδι - Εστάλη μήνυμα από το 112, επιχειρούν ελικόπτερα

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: ΤikToker δολοφονήθηκε εν ψυχρώ ενώ έκανε live μετάδοση έξω από εστιατόριο - Βίντεο ντοκουμέντο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ