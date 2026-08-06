Κριστιάνο Ρονάλντο: Μέσα στο γκαράζ-μουσείο με τα 40 supercars των 100 εκατ. ευρώ - «Δεν οδηγώ ποτέ»

Snapshot Η συλλογή υπεραυτοκινήτων του Κριστιάνο Ρονάλντο, αξίας περίπου 100 εκατ. λιρών, περιλαμβάνει πάνω από 40 πολυτελή οχήματα επιλεγμένα για τη σπανιότητα, την ιστορία και την αξία τους.

Κεντρικό κομμάτι της συλλογής είναι η σπάνια Bugatti Centodieci, αξίας περίπου 12,5 εκατ. λιρών, μαζί με άλλες δύο Bugatti και σημαντικά μοντέλα Ferrari, Mercedes-AMG και McLaren.

Ο Ρονάλντο αντιμετωπίζει τα αυτοκίνητα ως συλλεκτικά αντικείμενα και επενδύσεις και παραδέχεται ότι δεν οδηγεί ποτέ, παρά την τεράστια οικονομική του δυνατότητα.

Πολλά από τα αυτοκίνητα της συλλογής του είναι δώρα από τη σύντροφό του Τζορτζίνα Ροντρίγκες, όπως μια Mercedes G-Wagon Brabus και μια Rolls-Royce Dawn.

Ο ποδοσφαιριστής εξήγησε ότι τα αυτοκίνητα δεν αποτελούν πλέον το μεγάλο του πάθος, αλλά προτιμά να τα βλέπει ως επενδύσεις αντί για καθημερινή απόλαυση. Snapshot powered by AI

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπορεί να βρίσκεται λίγα 24ωρα πριν από τον φημολογούμενο γάμο του με την Τζορτζίνα Ροντρίγκες στη Μαδέρα, όμως στο τελευταίο του Instagram επέλεξε να παρουσιάσει ένα από τα πιο εντυπωσιακά κομμάτια της περιουσίας του: τη συλλογή υπεραυτοκινήτων του, αξίας που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Με μία φωτογραφία από το επιβλητικό γκαράζ της πολυτελούς κατοικίας του στην Πορτογαλία, ο αρχηγός της εθνικής Πορτογαλίας και της Αλ Νασρ έγραψε απλά: «My toys» («Τα παιχνίδια μου»), συνοδεύοντας τη λεζάντα με ένα emoji-πύραυλο. Αν και όπως έχει παραδεχθεί δεν οδηγεί ποτέ.

Το γκαράζ, με το μαρμάρινο δάπεδο και την άψογη αισθητική, φιλοξενεί μια συλλογή που θα ζήλευε ακόμη και ο Μπρους Γουέιν του Batman. Κάθε μοντέλο έχει επιλεγεί με κριτήριο τη σπανιότητα, την ιστορία και την αξία του στον χρόνο.

Ο ίδιος, παρά την τεράστια οικονομική του δυνατότητα, δεν αντιμετωπίζει τα αυτοκίνητα ως καθημερινή απόλαυση. «Δεν είμαι άνθρωπος που οδηγεί πολύ. Τα περισσότερα αυτοκίνητα τα βλέπω σαν συλλεκτικά αντικείμενα», έχει εξηγήσει.

Η φιλοσοφία του θυμίζει περισσότερο έναν συλλέκτη έργων τέχνης παρά έναν λάτρη της ταχύτητας. Όπως είπε χαρακτηριστικά για την Bugatti Tourbillon:

«Είναι σαν να αγοράζεις έναν πίνακα. Δεν θα το οδηγήσω. Είναι μια επένδυση».

https://www.instagram.com/p/DbofUrJAMLD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Στο επίκεντρο βρίσκεται η σπάνια Bugatti Centodieci, ένα hypercar αξίας περίπου 12,5 εκατομμυρίων λιρών, από το οποίο έχουν κατασκευαστεί μόλις δέκα μονάδες παγκοσμίως. Το μοντέλο αποδίδει 1.600 ίππους και συνυπάρχει με ακόμη δύο Bugatti της συλλογής του: μία Bugatti Chiron αξίας περίπου 5 εκατ. λιρών και μία Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, αξίας περίπου 2,5 εκατ. λιρών.

Δίπλα τους βρίσκονται δύο από τις πιο ξεχωριστές Ferrari της αγοράς: η εντυπωσιακή Ferrari Daytona SP3, με εκτιμώμενη αξία που φτάνει τα 6 εκατ. λίρες, και η ανοιχτή Ferrari Monza SP1, αξίας περίπου 5 εκατ. λιρών.

Στη συλλογή περιλαμβάνεται επίσης η Ferrari Purosangue, το πολυτελές SUV που χρησιμοποιεί για τις οικογενειακές μετακινήσεις του, αξίας περίπου 500.000 λιρών, καθώς και μία κλασική Ferrari 599 GTO, η οποία κοστίζει περίπου 1 εκατ. λίρες.

Για τους λάτρεις της ταχύτητας, ξεχωρίζει και η Mercedes-AMG ONE, ένα hypercar δρόμου με κινητήρα εμπνευσμένο από τη Formula 1, αξίας περίπου 2,4 εκατ. λιρών.

Το «παζλ» συμπληρώνουν δύο σπάνια βρετανικά hypercars: η τριθέσια McLaren Speedtail, με εκτιμώμενη αξία 2,5 εκατ. λιρών, και η McLaren Senna, η οποία αγοράστηκε έναντι περίπου 750.000 λιρών, αλλά σήμερα αποτιμάται κοντά στα 1,2 εκατ. λίρες.

Μόνο τα αυτοκίνητα που εμφανίζονται στη συγκεκριμένη φωτογραφία υπολογίζεται ότι ξεπερνούν σε αξία τα 36 εκατομμύρια λίρες. Ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο Ρονάλντο διαθέτει συνολικά περισσότερα από 40 πολυτελή οχήματα, με τη συνολική αξία της συλλογής του να προσεγγίζει τα 100 εκατομμύρια λίρες.

Ο ίδιος, μάλιστα, έχει παραδεχθεί ότι δεν γνωρίζει πλέον τον ακριβή αριθμό των αυτοκινήτων του. «Αν έπρεπε να στοιχηματίσω, θα έλεγα 40 ή 41... Δεν ξέρω», είχε δηλώσει γελώντας σε συνέντευξή του στον Πιρς Μόργκαν.

Όταν ρωτήθηκε ποια μάρκα αγαπά περισσότερο, απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη: «Λατρεύω τις Bugatti. Έχω αρκετές. Είναι διαφορετικά θηρία».

Η συλλογή του περιλαμβάνει ακόμη μία Bugatti Tourbillon, που απέκτησε πρόσφατα έναντι περίπου 3,2 εκατ. λιρών, μία Lamborghini Aventador, μία Bentley Flying Spur, μία Mercedes G-Wagon Brabus, καθώς και τρεις Rolls-Royce.

Ο Πορτογάλος αστέρας, ο οποίος αμείβεται με περίπου 175 εκατομμύρια λίρες ετησίως από την Αλ Νασρ, έλαβε το 2024 ως δώρο από τον σύλλογο και μία BMW XM, μαζί με τους συμπαίκτες του.

Παρά την εντυπωσιακή συλλογή του, αποκάλυψε ότι σπάνια κάθεται πίσω από το τιμόνι. «Δεν οδηγώ ποτέ», είπε στον Πιρς Μόργκαν.

«Για παράδειγμα, βρέθηκα μία εβδομάδα στη Μαδρίτη και δεν πήγα καν στο γκαράζ να δω τα αυτοκίνητά μου. Την ημέρα που έφευγα, οι δύο Bugatti πήγαν για έλεγχο. Επέστρεψαν, τις κοίταξα για να βεβαιωθώ ότι ήταν καθαρές και σε άριστη κατάσταση και μετά μπήκαν ξανά στο γκαράζ.»

Ο Ρονάλντο παραδέχθηκε ότι πλέον τα αυτοκίνητα δεν αποτελούν το μεγάλο του πάθος. «Ειλικρινά, τα αυτοκίνητα δεν είναι πια το πάθος μου.» Όπως εξήγησε, τα αντιμετωπίζει κυρίως ως επενδύσεις.

«Πριν από τρεις εβδομάδες αγόρασα ένα αυτοκίνητο. Είναι για τη συλλογή. Είναι σαν να αγοράζεις έναν πίνακα. Δεν πρόκειται να το οδηγήσω. Είναι μία επένδυση», είπε, αναφερόμενος στην πρόσφατη αγορά της Bugatti Tourbillon.

Παρότι διαθέτει ήδη έναν από τους ακριβότερους στόλους αυτοκινήτων στον κόσμο, αρκετά από τα οχήματά του είναι δώρα της συντρόφου του, Τζορτζίνα Ροντρίγκες.

Για τα 35α γενέθλιά του, το 2020, εκείνη του χάρισε μία Mercedes G-Wagon Brabus αξίας περίπου 630.000 λιρών. «Ευχαριστώ αγάπη μου για αυτή την απίστευτη έκπληξη», είχε γράψει τότε ο Ρονάλντο στο Instagram.

Δύο χρόνια αργότερα, τα Χριστούγεννα του 2022, του έκανε δώρο μία Rolls-Royce Dawn, αξίας άνω των 250.000 λιρών, διακοσμημένη με έναν τεράστιο κόκκινο φιόγκο.