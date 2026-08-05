Απαρηγόρητη οικογένεια Βρετανών: Κάηκε το σπίτι που αγόρασαν στην Ελλάδα, μέρες πριν μετακομίσουν

Snapshot Μία βρετανική οικογένεια είδε το σπίτι που αγόρασε στην Αιγιάλεια, Ελλάδα, να καταστρέφεται από πυρκαγιά πριν από τη μετακόμισή της.

Το ζευγάρι με τα τρία παιδιά και τα κατοικίδιά τους είχε ήδη μεταφέρει στην Ελλάδα όλα τα υπάρχοντά του, τα οποία καταστράφηκαν στη φωτιά.

Η οικογένεια είχε επενδύσει πάνω από 300 χιλιάδες ευρώ στο ακίνητο και το όνειρο της μόνιμης εγκατάστασης ξεκίνησε πριν από δέκα χρόνια.

Παρά την καταστροφή, το ζευγάρι παραμένει αποφασισμένο να συνεχίσει το σχέδιο εγκατάστασης στην Ελλάδα.

Συγγενικό πρόσωπο δημιούργησε διαδικτυακή εκστρατεία για οικονομική βοήθεια προς την οικογένεια για στέγαση, μεταφορές και αποκατάσταση του σπιτιού. Snapshot powered by AI

Μία οικογένεια Βρετανών είδε τα όνειρά της για μία καλύτερη ζωή στην Ελλάδα, να μετατρέπονται σε εφιάλτη, όταν το σπίτι που είχαν αγοράσει στα ορεινά της Αιγιάλειας και επρόκειτο να μετακομίσουν στις 10 Αυγούστου, έγινε στάχτη στη διάρκεια των καταστροφικών πυρκαγιών.

Η 35χρονη Στέφανι και ο σύντροφός της, Ρόρι, 36 ετών, σχεδίαζαν να εγκατασταθούν μόνιμα στην περιοχή μαζί με τα παιδιά τους, τις δίδυμες οκτάχρονες κόρες τους, Εβαντζελίν και Ιβάρια, που είχαν ήδη εγγραφεί σε τοπικό σχολείο για τη νέα σχολική χρονιά, τη 19 μηνών κόρη τους Αθηνά, καθώς και τα τρία κατοικίδιά τους.

Το όνειρό τους για μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Mirror, ξεκίνησε πριν από μία δεκαετία, και άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά το 2023, όταν μετά από κόπους ετών και αποταμιεύσεων κατάφερε να κάνει το μεγάλο βήμα, αγοράζοντας το ακίνητο, μία επένδυση άνω των 300 χιλιάδων ευρώ.

Ενόψει της οριστικής αναχώρησης από τη Βρετανία, το ζευγάρι είχε ήδη μεταφέρει στην Ελλάδα όλα τα υπάρχοντά του, ακόμα και οικογενειακά κειμήλια με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία.

Όλα καταστράφηκαν όταν η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 31 Ιουλίου στις περιοχές Πανόραμα και Νεραντζιές έφθασε στο σπίτι τους, καίγοντας τα πάντα.

Παρά την καταστροφή, το ζευγάρι δηλώνει αποφασισμένο να μην εγκαταλείψει το σχέδιό του. Αυτή τη στιγμή, ωστόσο, η οικογένεια βρίσκεται σε ένα μικρό διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου και καλείται να αποφασίσει τα επόμενα βήματά της.

Συγγενικό της πρόσωπο δημιούργησε διαδικτυακή εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης για τα έξοδα προσωρινής διαμονής, τις μετακινήσεις, τις ανάγκες των παιδιών και την προσπάθεια αποκατάστασης του σπιτιού.