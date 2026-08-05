Μαζική ένοπλη επίθεση σε σπίτι στη Βόρεια Καρολίνα - Αναφορές για πολλούς νεκρούς

Η αστυνομία έσπευσε σε μια κατοικία στη Βόρεια Καρολίνα, μετά από αναφορές για μαζική ένοπλη επίθεση.

Η ένοπλη επίθεση έλαβε χώρα στην κομητεία Κάσγουελ, βόρεια του Ράλεϊ, πριν από τις 8 π.μ. τοπική ώρα, όπως ανέφεραν οι αστυνομικές αρχές στο WRAL News.

«Δεν υπάρχει απειλή για το ευρύ κοινό αυτή τη στιγμή. Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Κάσγουελ εργάζεται για τη συλλογή των στοιχείων της υπόθεσης», ανέφερε το Γραφείο Ερευνών της Βόρειας Καρολίνας.

Η υπηρεσία δήλωσε στο μέσο ενημέρωσης ότι υπήρξαν «πολλοί νεκροί».Οι αρχές δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει πληροφορίες σχετικά με τα θύματα ή τον ύποπτο.