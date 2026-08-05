Aεροπορική εταιρεία θα χρεώνει τα ντουλάπια για τις αποσκευές πάνω από τα καθίσματα

Η Jetstar θα χρεώνει τους επιβάτες για τη χρήση των αποθηκευτικών χώρων πάνω από τα καθίσματα για τις αποσκευές τους

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Aεροπορική εταιρεία θα χρεώνει τα ντουλάπια για τις αποσκευές πάνω από τα καθίσματα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Jetstar θα χρεώνει από τον Φεβρουάριο του 2027 τη χρήση των αποθηκευτικών χώρων πάνω από τα καθίσματα για τις χειραποσκευές των επιβατών.
  • Η αποθήκευση μιας τσάντας χειρός κάτω από το κάθισμα μπροστά θα παραμείνει δωρεάν, ενώ η χρέωση για τα ντουλάπια ξεκινά από 25 αυστραλιανά δολάρια ανά διαδρομή.
  • Το όριο βάρους για τα μικρά αντικείμενα κάτω από το κάθισμα αυξάνεται από 7 σε 10 κιλά, χωρίς να απαιτείται πλέον ζύγιση στην πύλη επιβίβασης.
  • Η Jetstar στοχεύει με την αλλαγή να βελτιώσει τη διαδικασία επιβίβασης και να μειώσει τα προβλήματα στα ντουλάπια, ενώ οι πελάτες θα πληρώνουν μόνο για τις υπηρεσίες που χρειάζονται.
  • Η Jetstar είναι η πρώτη αεροπορική εταιρεία που επιβάλλει χρέωση για τη χρήση των αποθηκευτικών χώρων πάνω από τα καθίσματα, με τιμές υψηλότερες από τις ευρωπαϊκές εταιρείες χαμηλού κόστους λόγω διαφορετικού ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και λειτουργικών εξόδων.
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Η αεροπορική εταιρεία Jetstar, με έδρα την Αυστραλία, θα χρεώνει τους επιβάτες για την αποθήκευση χειραποσκευών στα ντουλάπια πάνω από τα καθίσματα, ξεκινώντας από τον Φεβρουάριο του 2027

.Η κίνηση αυτή ήρθε μετά από αναφορές επιβατών και προσωπικού της αεροπορικής εταιρείας που χαρακτήρισαν «τη ζύγιση των αποσκευών στην πύλη επιβίβασης και τη δυσκολία εύρεσης χώρου στα ντουλάπια πάνω από τα καθίσματα ως τα πιο αγχωτικά μέρη της εμπειρίας στο αεροδρόμιο», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία σε δήλωση την Τετάρτη.

Οι επιβάτες θα μπορούν να αποθηκεύουν δωρεάν μια τσάντα χειρός, μια τσάντα φορητού υπολογιστή ή ένα μικρό σακίδιο που χωράει εντός των καθορισμένων διαστάσεων κάτω από το κάθισμα μπροστά τους, ανέφερε η Jetstar.

Το κόστος χρήσης των αποθηκευτικών χώρων πάνω από τα καθίσματα στην καμπίνα θα ξεκινά από 25 αυστραλιανά δολάρια (18 δολάρια ΗΠΑ - 15,5 ευρώ) ανά διαδρομή, με την τιμή να εξαρτάται από τη διαδρομή.

Οι αποσκευές που τοποθετούνται στους αποθηκευτικούς χώρους μπορούν να ζυγίζουν έως 10 κιλά και δεν θα ζυγίζονται πλέον από το προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας καθώς οι επιβάτες περιμένουν στην ουρά για την επιβίβαση, ανέφερε η Jetstar.

αεροπλανο

Το ισχύον όριο βάρους των 7 κιλών θα καταργηθεί για τα μικρά αντικείμενα που τοποθετούνται κάτω από τα καθίσματα των επιβατών.

Όπως πολλές αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως, οι αεροπορικές εταιρείες της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας έχουν ήδη εισαγάγει χρεώσεις για τις παραδιδόμενες αποσκευές, την επιλογή θέσης, καθώς και για ορισμένες επιλογές γευμάτων και ψυχαγωγίας κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Τι αναφέρει αναλύτρια

Μια αναλύτρια του κλάδου ανέφερε στη New York Post, ωστόσο, ότι η Jetstar ήταν η πρώτη που επέβαλε χρέωση για τη χρήση των ντουλαπιών πάνω από τα καθίσματα.«Αυτό θα προκαλέσει αναταραχή, καθώς οι Αυστραλοί ταξιδιώτες έχουν πολύ υψηλές προσδοκίες», δήλωσε η Sharon Petersen, Διευθύνουσα Σύμβουλος της AirlineRatings.com. «Για πολύ καιρό ζούσαν σε μια φούσκα όπου υπήρχαν μόνο επιλογές πλήρους εξυπηρέτησης».

Η Jetstar ανέφερε ότι η αλλαγή αυτή θα μειώσει τις δυσκολίες στις πύλες επιβίβασης.«Παρέχοντας στους πελάτες μια τσάντα κάτω από το κάθισμα με την επιλογή να προσθέσουν την υπηρεσία Priority Carry-on, μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τον χώρο στα ντουλάπια πάνω από τα καθίσματα, να απλοποιήσουμε την επιβίβαση και να βοηθήσουμε περισσότερες πτήσεις να αναχωρήσουν στην ώρα τους», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Jetstar, Stephanie Tully. Πρόσθεσε ότι η κίνηση αυτή θα εξασφαλίσει ότι οι πελάτες θα πληρώνουν μόνο για ό,τι χρειάζονται.

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Η Πέτερσεν, ωστόσο, ανέφερε ότι οι βασικές τιμές της Jetstar παραμένουν υψηλότερες από αυτές των αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους στην Ευρώπη που έχουν υιοθετήσει παρόμοιες πολιτικές.«Η αρχική τιμή της Jetstar είναι γενικά πολύ υψηλότερη από αυτή που μπορούν να προσφέρουν η Ryanair ή η Wizz Air, κυρίως επειδή στην Αυστραλία δεν υπάρχει αυτό το επίπεδο ανταγωνισμού και επειδή οι μισθοί, οι φόροι και τα λειτουργικά έξοδα είναι πολύ υψηλότερα εδώ», ανέφερε.

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