Ταξιδεύετε με αεροπλάνο; Αυτές είναι οι τροφές που μπορεί να σας κάνουν να νιώσετε χειρότερα

Οι περισσότεροι ταξιδιώτες σκέφτονται τα εισιτήρια, τις αποσκευές και την ώρα αναχώρησης πριν από μία πτήση. Όμως, λίγοι δίνουν σημασία σε κάτι εξίσου σημαντικό: Τι βάζουν στο πιάτο τους πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ορισμένες διατροφικές επιλογές μπορούν να μετατρέψουν μια άνετη πτήση σε μια δυσάρεστη εμπειρία, προκαλώντας φούσκωμα, αφυδάτωση και έντονη κόπωση.

Πέρα από το αίσθημα της δίψας, η αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους, χαμηλά επίπεδα ενέργειας, μυϊκές κράμπες και ζάλη. Σε σοβαρότερες περιπτώσεις, μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε σύγχυση ή λιποθυμία.

Οι ταξιδιώτες συχνά κάνουν ορισμένα λάθη που ενισχύουν την αφυδάτωση, σύμφωνα με τους ειδικούς. Πολλοί αποφεύγουν να πίνουν υγρά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, προκειμένου να περιορίσουν τις επισκέψεις στην τουαλέτα.

Παράλληλα, αρκετοί επιλέγουν τροφές πλούσιες σε αλάτι, λιπαρά και βαριές για την πέψη, ενώ η αυξημένη κατανάλωση καφεΐνης και αλκοόλ είναι επίσης συνηθισμένη. Οι συγκεκριμένες επιλογές μπορούν να επιδεινώσουν το φούσκωμα, τη δυσκοιλιότητα, την αφυδάτωση και τη διαταραχή των ηλεκτρολυτών.

Οι ειδικοί στον τομέα της υγείας συνιστούν επαρκή ενυδάτωση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πτήση. Προτείνουν στους ταξιδιώτες να έχουν μαζί τους ένα μπουκάλι νερό που μπορούν να ξαναγεμίζουν και να πίνουν σταδιακά, αντί να βασίζονται αποκλειστικά στα ποτά που προσφέρονται μέσα στο αεροσκάφος.

«Μέχρι να αισθανθείτε δίψα, ο οργανισμός σας έχει ήδη αρχίσει να αφυδατώνεται», τόνισε η Λίντσεϊ Μπέικερ, διευθύντρια στο Gatorade Sports Science Institute, μιλώντας στο Eating Well. Όπως ανέφερε, είναι προτιμότερο οι ταξιδιώτες να έχουν φροντίσει εκ των προτέρων για την ενυδάτωσή τους, ώστε να μην χρειάζεται αργότερα να καταναλώσουν μεγάλες ποσότητες υγρών για να αναπληρώσουν την απώλεια.

Ωστόσο, το νερό από μόνο του μπορεί να μην είναι αρκετό, όπως επισημαίνει. «Ο οργανισμός χρειάζεται ηλεκτρολύτες για να συγκρατήσει το νερό που καταναλώνετε», σημείωσε. Οι ηλεκτρολύτες βρίσκονται φυσικά σε τροφές όπως οι μπανάνες, το σπανάκι και τα αβοκάντο, ενώ διατίθενται επίσης σε μορφή σκονών και δισκίων.

Τα ανθρακούχα ποτά, όπως τα αναψυκτικά, το ανθρακούχο νερό και η μπίρα, μπορούν επίσης να επιδεινώσουν το φούσκωμα, καθώς προσθέτουν αέρια στο στομάχι. Η κατανάλωση αλκοόλ και υπερβολικής ποσότητας καφεΐνης μπορεί να ενισχύσει την αφυδάτωση και καλό είναι να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια των πτήσεων, σύμφωνα με τους ειδικούς.

«Αν θέλετε να πιείτε αλκοόλ, προτιμήστε κάτι όπως ένα Bloody Mary. Ο χυμός ντομάτας αποτελεί πηγή ηλεκτρολυτών και είναι πλούσιος σε αντιοξειδωτικά», σύμφωνα με τη Στέφανι Σμιθ, διατροφολόγο στην Agora Health, σε συνέντευξη στο CNT Traveler.

Η μειωμένη πίεση στην καμπίνα των αεροσκαφών μπορεί να προκαλέσει διαστολή των αερίων στο πεπτικό σύστημα, οδηγώντας σε φούσκωμα. Για τον περιορισμό του προβλήματος, οι ειδικοί συστήνουν την αποφυγή τροφών που προκαλούν αέρια, όπως τα φασόλια, οι φακές, το μπρόκολο, το λάχανο, τα κρεμμύδια και τα λαχανάκια Βρυξελλών.

Συνιστώνται, επιπλέον, μικρότερα και πιο ελαφριά γεύματα, καθώς τα μεγάλα και βαριά γεύματα επιβραδύνουν την πέψη και παραμένουν περισσότερη ώρα στο στομάχι.

Οι πολύ γλυκές και αλμυρές τροφές θα πρέπει να αποφεύγονται. Οι τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο μπορούν να αυξήσουν τη δίψα και να συμβάλουν σε προσωρινό φούσκωμα κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Οι ειδικοί προτείνουν να αποφεύγονται τα υπερεπεξεργασμένα σνακ στα αεροδρόμια και να προτιμώνται επιλογές πλούσιες σε πρωτεΐνη, όπως ανάλατοι ξηροί καρποί, ελληνικό γιαούρτι, μπαστουνάκια τυριού και βραστά αυγά.

Τροφές πλούσιες σε νερό και θρεπτικά συστατικά, όπως το καρπούζι, τα σταφύλια, τα αγγούρια και το σέλινο, μπορούν να βοηθήσουν τους ταξιδιώτες να διατηρήσουν την ενυδάτωσή τους.

Τέλος, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η πτήση με άδειο στομάχι δεν αποτελεί καλή επιλογή, καθώς τα χαμηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα μπορεί να προκαλέσουν κόπωση, ευερεθιστότητα και ζάλη. Συστήνεται η κατανάλωση ενός ισορροπημένου γεύματος περίπου 2 ώρες πριν από την αναχώρηση.