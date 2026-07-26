Από τα έδρανα της Βουλής στο… πάλκο: Ο Παναγιώτης Δουδωνής τραγουδά Μανώλη Χιώτη σε ταβέρνα – Βίντεο

Από τα έδρανα της Βουλής… στην αυθόρμητη στιγμή μίας ταβέρνας. Ο Παναγιώτης Δουδωνής άφησε για λίγο στην άκρη την πολιτική επικαιρότητα και χάρισε μία διαφορετική στιγμή στους διαδικτυακούς του φίλους, τραγουδώντας Μανώλη Χιώτη σε μία βραδιά με ζωντανή μουσική. Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να απολαμβάνει τη στιγμή, αποδεικνύοντας πως η μουσική μπορεί να ενώσει ακόμη και τις πιο απρόσμενες στιγμές της καθημερινότητας.

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται να διασκεδάζει σε ταβέρνα, ερμηνεύοντας την «Παράξενη Κοπέλα» του σπουδαίου Μανώλη Χιώτη.

«Ταλέντο, εκτός από ομιλίες θα οργανωθούν και καντάδες! Τέλειος, πολυτάλαντος, εύγε! Καθημερινά εκπλήσσομαι με τις ικανότητές σου και σε θαυμάζω ως πολιτικό και φίλο. Παναγιώτη μου, βλέπω έχεις και φωνή ωραία. Χαίρομαι που σε ακούω. Σύντροφε, έχεις καλλιτεχνική φλέβα», ήταν μερικά από τα σχόλια χρηστών των κοινωνικών δικτύων.