You’ll Never Walk Alone: Πατέρας σήκωσε το μωρό του ψηλά την ώρα που ακουγόταν ο ύμνος της Λίβερπουλ

Η πρώτη τους κοινή ποδοσφαιρική ανάμνηση και η υπόσχεση ότι πλέον, θα ακολουθούν την πορεία της Λίβερπουλ όλοι μαζί

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

You’ll Never Walk Alone: Πατέρας σήκωσε το μωρό του ψηλά την ώρα που ακουγόταν ο ύμνος της Λίβερπουλ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της Λίβερπουλ στο Νάσβιλ, ένας πατέρας σήκωσε ψηλά το μωρό του ενώ ακουγόταν το “You’ll Never Walk Alone”.
  • Το μωρό φορούσε ειδικά προστατευτικά ακουστικά για την ένταση του γηπέδου, σηματοδοτώντας την πρώτη του εμπειρία ως φίλος της Λίβερπουλ.
  • Η Λίβερπουλ νίκησε με 4–2 τη Σάντερλαντ στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας, με σκόρερ τους Μόρισον, Σομποσλάι, Κιέζα και Κουμάς.
  • Ο Κώστας Τσιμίκας φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στη φιλική αναμέτρηση.
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Πριν από κάθε αναμέτρηση της Λίβερπουλ, οι ιαχές χαμηλώνουν, οι χιλιάδες φίλοι στις εξέδρες ενώνονται και το You’ll Never Walk Alone ταξιδεύει από στόμα σε στόμα, δημιουργώντας μία ατμόσφαιρα που για τους «κόκκινους» αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από έναν ποδοσφαιρικό ύμνο.

Το σκηνικό επαναλήφθηκε και στο Νάσβιλ, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας της Λίβερπουλ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πριν από τη σέντρα απέναντι στη Σάντερλαντ, οι φίλαθλοι της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ ένωσαν τις φωνές τους και προσέθεσαν άλλη μία μοναδική στιγμή στην πλούσια κληρονομιά της.

Ανάμεσα σε εκείνους, όμως, υπήρχε ένας πατέρας δημιουργούσε μία αξέχαστη ανάμνηση. Την ώρα που οι εξέδρες τραγουδούσαν το You’ll Never Walk Alone, σήκωσε ψηλά το μωρό του, που φορούσε ειδικά προστατευτικά ακουστικά για την ένταση του γηπέδου, και τού χάρισε την πρώτη του εμπειρία ως φίλος της Λίβερπουλ.

https://www.instagram.com/reel/DbPNpXjtbk2/

Η βραδιά στο Νάσβιλ είχε επιτυχημένη συνέχεια και στο αγωνιστικό σκέλος, με την ομάδα του Αντόνι Ιραόλα να συνδυάζει το θέαμα της εξέδρας με ευρεία νίκη. Οι «κόκκινοι» επικράτησαν με 4–2 της Σάντερλαντ στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας, με σκόρερ τους Κίραν Μόρισον, Ντόμινικ Σομποσλάι, Φεντερίκο Κιέζα και Λιούις Κουμάς, ενώ για τη Σάντερλαντ βρήκαν δίχτυα οι Ένσο Λε Φε και Τιμούρ Τουτιέροφ.

Πέρα από το αποτέλεσμα, μία ιδιαίτερη στιγμή γράφτηκε για τον Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

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