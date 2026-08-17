«Spider-Man: Brand New Day»: Έσπασε το φράγμα των 2 δισ. δολαρίων σε μόλις τρία Σαββατοκύριακα

Snapshot Η ταινία «Spider-Man: Brand New Day» ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις μέσα σε τρία Σαββατοκύριακα από την πρεμιέρα της.

Είναι η όγδοη ταινία στην ιστορία που καταφέρνει να ξεπεράσει το όριο των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων και η δεύτερη ταχύτερη, πίσω μόνο από το «Avengers: Endgame».

Η ταινία συγκέντρωσε περίπου 785,8 εκατομμύρια δολάρια στη Βόρεια Αμερική και πάνω από 1,23 δισεκατομμύρια δολάρια στις διεθνείς αγορές.

Το φιλμ σημείωσε παγκόσμιο άνοιγμα 927 εκατομμυρίων δολαρίων και χρειάστηκε έξι ημέρες για να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Στην Ελλάδα, το «Spider-Man: Brand New Day» συνέβαλε στην αύξηση της κινηματογραφικής κίνησης, με συνολικά πάνω από 720.000 εισιτήρια σε συνδυασμό με την «Οδύσσεια» του Νόλαν. Snapshot powered by AI

Το «Spider-Man: Brand New Day» συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία στις κινηματογραφικές αίθουσες, καθώς ξεπέρασε το φράγμα των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παγκόσμιες εισπράξεις, μόλις τρία Σαββατοκύριακα μετά την πρεμιέρα του.

Η νέα ταινία της Sony Pictures και της Marvel, με τον Τομ Χόλαντ να επιστρέφει στον ρόλο του Spider-Man, έχει συγκεντρώσει περίπου 785,8 εκατομμύρια δολάρια στη Βόρεια Αμερική και περισσότερα από 1,23 δισεκατομμύρια δολάρια στις διεθνείς αγορές, φτάνοντας συνολικά περίπου τα 2,02 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Η 8η ταινία στην ιστορία που ξεπερνά τα 2 δισ. δολάρια

Με αυτή την επίδοση, το «Brand New Day» γράφει πλέον τη δική του σελίδα στην ιστορία του παγκόσμιου box office, καθώς γίνεται μόλις η όγδοη ταινία όλων των εποχών που καταφέρνει να ξεπεράσει το συγκεκριμένο ορόσημο.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται το «Avatar» του Τζέιμς Κάμερον με περίπου 2,9 δισ. δολάρια, ενώ ακολουθούν τα «Avengers: Endgame» με 2,7 δισ., «Avatar: The Way of Water» με 2,3 δισ. και «Τιτανικός» με περίπου 2,2 δισ. δολάρια.

Στην ίδια εξαιρετικά περιορισμένη λίστα βρίσκονται ακόμη τα «Ne Zha 2», «Star Wars: The Force Awakens» και «Avengers: Infinity War».

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι το «Spider-Man: Brand New Day» χρειάστηκε μόλις τρεις εβδομάδες για να φτάσει το συγκεκριμένο ποσό.

Έτσι, γίνεται η δεύτερη ταχύτερη ταινία στην ιστορία που περνά το όριο των 2 δισ. δολαρίων, πίσω μόνο από το «Avengers: Endgame», το οποίο είχε χρειαστεί μόλις 11 ημέρες.

Η επιτυχία του φιλμ είναι ακόμη πιο αξιοσημείωτη αν αναλογιστεί κανείς την ταχύτητα με την οποία ξεπέρασε τα προηγούμενα ορόσημα.

Από τα 355 εκατ. δολάρια στο πρώτο Σαββατοκύριακο

Από την πρώτη κιόλας εβδομάδα προβολής, η νέα περιπέτεια του Spider-Man έδειξε ότι θα αποτελούσε τεράστια εμπορική επιτυχία.

Σκηνή από την ταινία «Spider-Man: Brand New Day» Sony

Στο πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής, το φιλμ συγκέντρωσε περίπου 355 εκατομμύρια δολάρια στη Βόρεια Αμερική, ενώ το παγκόσμιο άνοιγμά του έφτασε τα 927 εκατομμύρια δολάρια.

Μάλιστα, χρειάστηκε μόλις έξι ημέρες για να ξεπεράσει το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων παγκοσμίως.

Η ταινία συνέχισε να κυριαρχεί και στο τρίτο Σαββατοκύριακο προβολής της, προσθέτοντας περίπου 70 εκατομμύρια δολάρια στη Βόρεια Αμερική, με το συνολικό εγχώριο box office να φτάνει τα 785,8 εκατομμύρια δολάρια.

Η επιτυχία και στην Ελλάδα

Η επιτυχία της νέας ταινίας του Spider-Man αποτυπώνεται και στην ελληνική αγορά, όπου το φετινό καλοκαίρι οι κινηματογραφικές αίθουσες έχουν γνωρίσει ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση.

Μαζί με την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, το «Spider-Man: Brand New Day» βρίσκεται στο επίκεντρο της μεγάλης επιστροφής του κοινού στις αίθουσες. Οι δύο μεγάλες παραγωγές έχουν ήδη ξεπεράσει συνολικά τα 720.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

Η ελληνική αγορά, μάλιστα, έχει εξελιχθεί σε ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα της φετινής θερινής κινηματογραφικής ανάκαμψης, με τις μεγάλες παραγωγές να προσελκύουν ξανά μαζικά το κοινό.

Διαβάστε επίσης