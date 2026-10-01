Αγόρασε για 300 λίρες ένα «μπετονένιο» άγαλμα και ανακάλυψε έργο αξίας έως 100.000 λιρών

Snapshot Ένα μαρμάρινο άγαλμα ηλικίας 290 ετών, έργο του Ιταλού γλύπτη Pietro Bracci, αγοράστηκε από μάντρα στο Γουίλτσαϊρ για 300 λίρες και εκτιμάται ότι αξίζει έως 100.000 λίρες.

Το άγαλμα αποτελεί μοναδικό σωζόμενο πρόπλασμα του χαμένου χάλκινου αγάλματος του Πάπα Κλήμη ΙΒ΄, το οποίο καταστράφηκε το 1798.

Το έργο θα βγει σε δημοπρασία στις 8 Οκτωβρίου από τον οίκο Woolley & Wallis με αρχική εκτίμηση 10.000 λιρών και έχει ήδη δεχθεί διεθνές ενδιαφέρον.

Ο Pietro Bracci ήταν σημαντικός γλύπτης του 18ου αιώνα, γνωστός για τη δημιουργία της κεντρικής μορφής της Fontana di Trevi στη Ρώμη.

Το μαρμάρινο πρόπλασμα βρέθηκε σε φθαρμένη κατάσταση, πιθανώς μετά από περίπου 50 χρόνια έκθεσης σε εξωτερικό χώρο, και η προέλευσή του στον κήπο του Χάμσαϊρ παραμένει άγνωστη. Snapshot powered by AI

Ένα μαρμάρινο άγαλμα που αγοράστηκε από μάντρα με μόλις 300 λίρες Αγγλίας μπορεί να αποδειχθεί εύρημα αξίας έως και 100.000 λιρών, καθώς διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για έργο ενός από τους σημαντικότερους Ιταλούς γλύπτες του 18ου αιώνα.

Το μαρμάρινο έργο, ηλικίας περίπου 290 ετών, ανακαλύφθηκε από έναν οικοδόμο σε χώρο ανακύκλωσης και πώλησης παλαιών υλικών στο Γουίλτσαϊρ της Βρετανίας. Ο ίδιος θεώρησε ότι ίσως έκρυβε κάτι περισσότερο από αυτό που φαινόταν αρχικά και αποφάσισε να ρισκάρει.

Πρόκειται για ένα μαρμάρινη μακέτα, δηλαδή ένα μικρό πρόπλασμα, του Πάπα Κλήμη ΙΒ΄ Κορσίνι, το οποίο δημιούργησε ο Ιταλός μπαρόκ γλύπτης Pietro Bracci, γνωστός κυρίως για τη δημιουργία της κεντρικής μορφής του εμβληματικού σιντριβανιού της Fontana di Trevi στη Ρώμη.

Το έργο πρόκειται να βγει σε δημοπρασία στις 8 Οκτωβρίου, με τον οίκο δημοπρασιών Woolley & Wallis, στο Σάλισμπερι, να του δίνει αρχική εκτίμηση 10.000 λιρών. Ωστόσο, λόγω του διεθνούς ενδιαφέροντος που έχει ήδη εκδηλωθεί, εκτιμάται ότι θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τις 100.000 λίρες.

Το αγόρασαν για..τσιμέντο

Το άγαλμα είχε προηγουμένως βρεθεί σε εξοχική κατοικία κοντά στο Άντοβερ του Χάμσαϊρ και κατέληξε στη μάντρα, όπου οι ιδιοκτήτες πίστευαν ότι ήταν κατασκευασμένο από μπετόν.

Ο αγοραστής, όμως, παρατήρησε ότι κάτι δεν ταίριαζε. Πλήρωσε 300 λίρες, πήρε το έργο και στη συνέχεια διαπίστωσε ότι ήταν μαρμάρινο. Είχε καταλάβει ότι ίσως είχε μπροστά του κάτι σημαντικό, χωρίς όμως να γνωρίζει ακόμη ούτε την ταυτότητα του δημιουργού ούτε τη σπανιότητά του.

Το γλυπτό έχει ύψος περίπου 26 ίντσες και βρίσκεται σε αρκετά φθαρμένη κατάσταση, καθώς φαίνεται πως είχε παραμείνει σε εξωτερικό χώρο, πιθανότατα σε κήπο, για περίπου 50 χρόνια.

Παρά την κατάσταση διατήρησής του, η αξία του θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική.

Το μοναδικό σωζόμενο πρόπλασμα

Ο Pietro Bracci δημιούργησε το μαρμάρινο πρόπλασμα ως προετοιμασία για ένα μεγαλύτερο χάλκινο άγαλμα του Πάπα Κλήμη ΙΒ΄, το οποίο είχε τοποθετηθεί κάποτε στη Μεγάλη Αίθουσα του Palazzo Nuovo στο Καπιτώλιο της Ρώμης.

Το σημαντικότερο στοιχείο, ωστόσο, είναι ότι το αρχικό χάλκινο άγαλμα δεν σώζεται πλέον.

Καταστράφηκε και λιώθηκε κατά τη διάρκεια της Πρώτης Γαλλικής Δημοκρατίας το 1798, ενώ μέχρι την ανακάλυψη του συγκεκριμένου μαρμάρινου προπλάσματος, η μοναδική γνωστή απεικόνιση του χαμένου έργου ήταν ένα χαρακτικό των Stefano και Rocco Pozzi.

Έτσι, το μικρό μαρμάρινο γλυπτό θεωρείται ότι είναι η μοναδική γνωστή σωζόμενη μακέτα για το συγκεκριμένο έργο, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα σπάνιο και σημαντικό.

«Εξαιρετικά συναρπαστική ανακάλυψη»

Ο Mark Yuan Richards, ειδικός επίπλων του Woolley & Wallis, χαρακτήρισε την ανακάλυψη εξαιρετικά σημαντική.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για ένα σπάνιο μαρμάρινο έργο του 18ου αιώνα, το οποίο συνδέεται άμεσα με τον Pietro Bracci, έναν από τους σημαντικότερους γλύπτες της Ρώμης εκείνης της εποχής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πωλητής δεν είναι επαγγελματίας έμπορος έργων τέχνης ή αρχαιοτήτων, αλλά «έχει μάτι» για τέτοιου είδους αντικείμενα.

Το βρήκε στη μάντρα μόλις τους τελευταίους μήνες. Οι ιδιοκτήτες πίστευαν ότι ήταν μπετόν, εκείνος το αγόρασε για 300 λίρες και στη συνέχεια κατάλαβε ότι ήταν μάρμαρο. Δεν γνώριζε, ωστόσο, ότι έφερε την υπογραφή του Bracci ούτε πόσο σημαντικό ήταν.

Ο Richards σημείωσε ακόμη ότι το έργο είναι αρκετά ταλαιπωρημένο από τον χρόνο, καθώς φαίνεται πως βρισκόταν για περίπου μισό αιώνα σε κήπο, όμως παραμένει ουσιαστικά μοναδικό.

«Το αρχικό χάλκινο άγαλμα έλιωσε και η μόνη γνωστή απεικόνισή του μέχρι τώρα ήταν ένα χαρακτικό», ανέφερε, εξηγώντας ότι παραμένει άγνωστο πώς το μαρμάρινο πρόπλασμα κατέληξε σε έναν κήπο στο Χάμσαϊρ.

Μία πιθανότητα είναι να είχε δοθεί ως δώρο σε κάποιον Βρετανό κατά τη διάρκεια του Grand Tour, της μεγάλης περιήγησης που πραγματοποιούσαν Ευρωπαίοι αριστοκράτες και διανοούμενοι στην Ιταλία τον 18ο αιώνα. Μία άλλη εκδοχή είναι να επρόκειτο για διπλωματικό δώρο σε κάποιον που γνώριζε τον Πάπα.

Ο οίκος δημοπρασιών έχει ήδη δεχθεί διεθνές ενδιαφέρον για το έργο, αν και, όπως επισημαίνεται, είναι ακόμη νωρίς για ασφαλείς εκτιμήσεις σχετικά με την τελική τιμή.

Άλλωστε, έργα του Bracci εμφανίζονται εξαιρετικά σπάνια στην αγορά.

Ο γλύπτης πίσω από τη Fontana di Trevi

Ο Pietro Bracci υπήρξε σημαντική μορφή της καλλιτεχνικής ζωής της Ρώμης τον 18ο αιώνα.

Εκτός από τη δημιουργία της κεντρικής μορφής της Fontana di Trevi, φιλοτέχνησε πορτρέτα και ταφικά μνημεία για τους Πάπες Βενέδικτο ΙΓ΄ και Βενέδικτο ΙΔ΄.

Το 1736 ανέλαβε, με εντολή της Ρωμαϊκής Συγκλήτου, τη δημιουργία του χάλκινου αγάλματος του Κλήμη ΙΒ΄, το οποίο χρηματοδοτήθηκε για να τιμηθεί η δωρεά του Πάπα προς τα Μουσεία του Καπιτωλίου.

Η «Φοντάνα ντι Τρέβι» αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά σύμβολα της Ρώμης. AP/Andrew Medichini

Ο Πάπας Κλήμης ΙΒ΄ και η καλλιτεχνική αναγέννηση της Ρώμης

Ο Κλήμης ΙΒ΄ κυβέρνησε την Καθολική Εκκλησία από το 1730 έως το 1740 και συνδέθηκε με ένα σημαντικό πρόγραμμα καλλιτεχνικής, αρχιτεκτονικής και πολιτικής ανανέωσης της Ρώμης.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετούς θητείας του εργάστηκε για την αποκατάσταση των παπικών οικονομικών και προώθησε σημαντικά έργα στην πόλη.

Ανάμεσα σε αυτά ήταν και η έναρξη της κατασκευής της Fontana di Trevi, του μνημείου με το οποίο έμελλε να συνδεθεί και το όνομα του Pietro Bracci.

Το χάλκινο άγαλμα του Πάπα, πάντως, δεν παρέμεινε για πολύ στο Palazzo Nuovo. Αργότερα μετακινήθηκε και τελικά λιώθηκε το 1798, κατά τη διάρκεια της Πρώτης Γαλλικής Δημοκρατίας και για περισσότερους από δύο αιώνες, η μορφή του παρέμενε γνωστή μόνο μέσα από το παλιό χαρακτικό.

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