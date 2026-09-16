Σάλος από άγαλμα κατακόκκινου Χριστού με υποπολυβόλα στα χέρια σε έκθεση στη Μασσαλία

Snapshot Ένα άγαλμα ύψους 2 μέτρων με κατακόκκινο Χριστό που κρατά δύο υποπολυβόλα Uzi εκτέθηκε στο L’Aérosol της Μασσαλίας.

Το έργο, με τίτλο «Ου φονεύσεις», προκάλεσε έντονη διαμάχη στην τοπική κοινότητα.

Λόγω της αντιπαράθεσης, το άγαλμα μεταφέρθηκε από την εξωτερική πρόσοψη στο εσωτερικό του μουσείου.

Ο καλλιτέχνης James Colomina θέλει να αναδείξει το χάσμα ανάμεσα στις κοινωνικές αξίες και τη βία που τις διαπερνά.

Η έκθεση διαρκεί από τις 12 Σεπτεμβρίου έως την 1η Νοεμβρίου 2026 και εστιάζει στην τέχνη του δρόμου και τον αστικό πολιτισμό. Snapshot powered by AI

Ένα άγαλμα ύψους 2 μέτρων του καλλιτέχνη James Colomina, που απεικονίζει έναν κατακόκκινο Χριστό οπλισμένο με δύο υποπολυβόλα Uzi και φέρει τον τίτλο «Ου φονεύσεις», έχει τοποθετηθεί στην εξωτερική πρόσοψη του μουσείου L’Aérosol de la Tulipe, στις βόρειες συνοικίες της Μασσαλίας.

Όπως ήταν αναμενόμενο το έκθεμα προκάλεσε σάλο. Λόγω της αντιπαράθεσης σε τοπικό επίπεδο, το.. έργο τέχνης έχει πλέον τοποθετηθεί στο εσωτερικό του κτιρίου.

Το έργο εκτίθεται στο L’Aérosol της Μασσαλίας, έναν χώρο αφιερωμένο στην τέχνη του δρόμου και τον αστικό πολιτισμό, από τις 12 Σεπτεμβρίου έως την 1η Νοεμβρίου 2026. Το γλυπτό, ύψους δύο μέτρων, απεικονίζει τον Χριστό να κρατά ένα Uzi σε κάθε χέρι.

Όπως αναφέρεται από τους ιθύνοντες της έκθεσης "μέσα από αυτή την ισχυρή εικόνα, ο καλλιτέχνης θέτει υπό αμφισβήτηση το χάσμα μεταξύ των αξιών και των απαγορεύσεων που πρεσβεύουν οι κοινωνίες μας και της πραγματικότητας της βίας που τις διαπερνά"