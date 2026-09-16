Αφιέρωμα στην ιταλική δημόσια τηλεόραση για τον πολιτισμό και τη γαστρονομία της Σύρου

Snapshot Η Σύρος προβλήθηκε στην ιταλική δημόσια τηλεόραση μέσω της εκπομπής «TG2 Sì, Viaggiare» του Rai 2 με εθνική εμβέλεια.

Το αφιέρωμα βασίστηκε σε ταξίδι εξοικείωσης και δημοσιογραφική φιλοξενία που διοργάνωσε ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης τον Ιούλιο.

Η εκπομπή παρουσίασε τον πολιτισμό, την αρχιτεκτονική, τη γαστρονομία και την αυθεντικότητα της Σύρου, εστιάζοντας στην Ερμούπολη και τα νεοκλασικά κτίρια.

Η προβολή υπογραμμίζει τη σημασία των οργανωμένων fam trips για την προώθηση του νησιού σε ξένες αγορές.

Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού τόνισε ότι η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Σύρου και την προσέλκυση επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Snapshot powered by AI

Σημαντική τηλεοπτική προβολή στην Ιταλία γνωρίζει η Σύρος μέσα από την ταξιδιωτική εκπομπή «TG2 Sì, Viaggiare» του Rai 2, ενός από τα βασικά κανάλια της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης, με εθνική εμβέλεια.

Το αφιέρωμα αποτελεί αποτέλεσμα του ιταλικού ταξιδιού εξοικείωσης και δημοσιογραφικής φιλοξενίας του Δημου Σύρου – Ερμούπολης που διοργανώθηκε στη Σύρο τον Ιούλιο, με σκοπό τη γνωριμία των συμμετεχόντων με τον προορισμό και την ανάδειξή του στην ιταλική αγορά.

Το εκτενές ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Laura Squizzato παρουσιάζει τη Σύρο ως έναν προορισμό με πλούσια ιστορία, ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, ζωντανή πολιτιστική παράδοση και ξεχωριστή γαστρονομική ταυτότητα. Μέσα από επιτόπια γυρίσματα και συναντήσεις με ανθρώπους του νησιού, το ιταλικό κοινό γνωρίζει διαφορετικές πλευρές της συριανής ζωής και φιλοξενίας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ερμούπολη και τα νεοκλασικά της κτίρια, το Θέατρο Απόλλων, οι ναοί, η υφαντουργική κληρονομιά, τα στενά της Άνω Σύρου, τα τοπικά προϊόντα και οι γεύσεις του νησιού. Οι εικόνες από το παραθαλάσσιο τοπίο συμπληρώνουν μια παρουσίαση που συνδέει τον πολιτισμό με τη φύση και τις εμπειρίες που μπορεί να απολαύσει ο επισκέπτης.

Η παρουσία της Σύρου στην ιταλική δημόσια τηλεόραση αναδεικνύει την αξία των οργανωμένων ταξιδιών εξοικείωσης, μέσα από τα οποία η άμεση γνωριμία των δημοσιογράφων με τον τόπο μετατρέπεται σε περιεχόμενο για το κοινό του εξωτερικού.

Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Γιάννης Βουτσίνος, δήλωσε:

«Το αφιέρωμα του Rai 2 αποτελεί ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα του ιταλικού fam trip που διοργανώθηκε στη Σύρο τον Ιούλιο. Μέσα από αυτές τις δράσεις δίνουμε στους δημοσιογράφους την ευκαιρία να γνωρίσουν τον τόπο μας, να συναντήσουν τους ανθρώπους του και να μεταφέρουν τις εμπειρίες τους στο κοινό τους. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η ιστορία, ο πολιτισμός και η γαστρονομία της Σύρου προβάλλονται μέσα από την ιταλική δημόσια τηλεόραση. Συνεχίζουμε με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του νησιού και την προσέλκυση επισκεπτών σε περισσότερες περιόδους του χρόνου. Ευχαριστούμε τη δημοσιογράφο Laura Squizzato, την ομάδα της εκπομπής και όλους όσοι συνέβαλαν στη φιλοξενία και στην παρουσίαση της Σύρου».

Με πληροφορίες από cyclades24.gr

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