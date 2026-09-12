Ιθάκη: Το νησί του Οδυσσέα επενδύει στον βιώσιμο τουρισμό και «αμύνεται» στον υπερτουρισμό

Η αξιοποίηση του πρώην Οικοτροφείου για τη στέγαση εργαζομένων και η αναβάθμιση του λιμανιού στο Βαθύ

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Ιθάκη: Το νησί του Οδυσσέα επενδύει στον βιώσιμο τουρισμό και «αμύνεται» στον υπερτουρισμό
TRAVEL
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  • Η Ιθάκη εστιάζει στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, αποφεύγοντας τον υπερτουρισμό και διατηρώντας τον παραδοσιακό χαρακτήρα της.
  • Η τουριστική περίοδος επιμηκύνεται με την προσέλκυση περιπατητών, ποδηλατών και κωπηλατών κυρίως από τη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη.
  • Το λιμάνι στο Βαθύ μετατρέπεται σε τουριστικό καταφύγιο σκαφών και προγραμματίζεται ανάπλαση του παραλιακού μετώπου.
  • Τα 52 χιλιόμετρα πιστοποιημένων μονοπατιών και ο τοπικός γαστρονομικός πλούτος προσελκύουν ταξιδιώτες που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες φύσης και πολιτισμού.
  • Η αξιοποίηση του πρώην Οικοτροφείου Ιθάκης θα προσφέρει καταλύματα για εργαζόμενους και θα λειτουργεί ως πολιτιστικός και συνεδριακός χώρος, ενισχύοντας την τοπική κοινωνία.
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Υπάρχουν προορισμοί που τους επισκέπτεσαι αποκλειστικά για τις παραλίες τους και άλλοι που σε καλούν να τους ανακαλύψεις αργά. Η Ιθάκη ανήκει αναμφίβολα στη δεύτερη κατηγορία. Με τα βουνοπλαγιές να καταλήγουν στη θάλασσα, τα γραφικά λιμάνια και τον ρυθμό της ζωής στο Βαθύ να κυλά χωρίς βιασύνη, το νησί του Οδυσσέα επιχειρεί να αναπτυχθεί τουριστικά διατηρώντας ακέραιο τον χαρακτήρα του. Η αυξανόμενη ζήτηση, ο περιπατητικός τουρισμός και η διεθνής προβολή από κινηματογραφικές παραγωγές δημιουργούν νέα δεδομένα, με βασικό ζητούμενο τη βιωσιμότητα.

«Δεν θέλουμε υπερτουρισμό», τονίζει χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Ιθάκης, Διονύσης Στανίτσας, επισημαίνοντας ότι προτεραιότητα δεν είναι ο αλόγιστος πολλαπλασιασμός των επισκεπτών, αλλά η αντοχή των υποδομών. Η απουσία μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα, ενώ το βάρος πέφτει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Ήδη, όπως εξηγεί ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Στέφανος Φιαμπόλης, η ζήτηση επεκτείνεται την άνοιξη και το φθινόπωρο, με ομάδες περιπατητών, ποδηλατών και κωπηλατών από τη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη να επιλέγουν το νησί εκτός αιχμής.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης, Κωνσταντίνος Καραβίας, σημειώνει ότι η Ιθάκη διαθέτει περιθώρια ανάπτυξης. Το λιμάνι στο Βαθύ μετατρέπεται πλέον σε αμιγώς τουριστικό καταφύγιο σκαφών, με προγραμματισμένη ανάπλαση του παραλιακού μετώπου. Παράλληλα, τα 52 χιλιόμετρα πιστοποιημένων μονοπατιών σε 14 διαδρομές προσελκύουν ταξιδιώτες που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες φύσης, ενώ ο γαστρονομικός πλούτος του νησιού συνδέεται άμεσα με την τουριστική ταυτότητα.

Η βιώσιμη ανάπτυξη, ωστόσο, αφορά και την ίδια την τοπική κοινωνία. Ένα σημαντικό βήμα είναι η αξιοποίηση του πρώην Οικοτροφείου Ιθάκης, ύψους 4,5 εκατ. ευρώ, που θα προσφέρει καταλύματα σε εργαζόμενους και δημόσιους υπαλλήλους, λύνοντας το στεγαστικό πρόβλημα, ενώ παράλληλα θα λειτουργεί ως πολυχώρος πολιτισμού και συνεδρίων. Αξιοποιώντας τη μυθολογία, τις τέχνες και το φυσικό της κάλλος, η Ιθάκη αποδεικνύει ότι η ομορφιά της δεν βρίσκεται μόνο στους μύθους του παρελθόντος, αλλά στη δεκτικότητα και την ηρεμία που προσφέρει στον σύγχρονο ταξιδιώτη.

*Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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