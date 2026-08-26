Η Ιθάκη απορρίπτει το σχέδιο να ονομαστούν τα υπόλοιπα νησιά «Νησιά του Οδυσσέα»

Snapshot Ο Δήμος Ιθάκης απέρριψε την πρόταση να προωθηθούν τα Ιόνια Νησιά με την ονομασία «Νησιά του Οδυσσέα» για τουριστική προβολή.

Ο Δήμος τόνισε ότι η Ιθάκη έχει μοναδική ιστορία και ταυτότητα που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γενικό τουριστικό brand για όλα τα Ιόνια Νησιά.

Η πρόταση προτάθηκε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της συμμετοχής στη διεθνή τουριστική έκθεση World Travel Market (WTM) το 2026.

Ο Δήμος Ιθάκης ζήτησε σεβασμό στην ιστορία και τη σχέση της Ιθάκης με τον Οδυσσέα και υπογράμμισε ότι η τουριστική προβολή πρέπει να βασίζεται σε διαφορετικά συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Τα Ιόνια Νησιά έχουν μακρά ιστορία και πολλαπλές πολιτισμικές επιρροές, ενώ η ονομασία τους προέρχεται από την αρχαία ελληνική μυθολογία και την πριγκίπισσα Ιώ. Snapshot powered by AI

Ο Δήμος Ιθάκης, του νησιού που αποτελεί τη θρυλική πατρίδα του ομηρικού ήρωα Οδυσσέα, απέρριψε την πρόταση να προωθηθούν συνολικά τα νησιά του Ιονίου με την ονομασία «Νησιά του Οδυσσέα», για λόγους τουριστικής προβολής.

Η συγκεκριμένη ονομασία τέθηκε από τον αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Εμπορίου, Σάββα Κουλούρη, κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 22 Αυγούστου, στο πλαίσιο της πρότασης για τη συμμετοχή των Ιονίων Νήσων στη σημαντική διεθνή τουριστική έκθεση World Travel Market (WTM), που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο στο Λονδίνο.

«Η Ιθάκη είναι Ιθάκη. Ο Οδυσσέας έχει την πατρίδα του και αυτή δεν μπορεί να μετατραπεί σε ένα γενικό τουριστικό brand για τα Ιόνια Νησιά», απάντησε με ανακοίνωσή του ο Δήμος Ιθάκης.

Η «έκπληξη» της Περιφέρειας για την τουριστική προβολή των Ιονίων

Η συζήτηση ξεκίνησε όταν ο αντιπεριφερειάρχης Σάββας Κουλούρης ενημέρωσε το Περιφερειακό Συμβούλιο ότι ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Γιάννης Τρεπεκλής, πρώην δήμαρχος Κέρκυρας, ετοιμάζει «μια έκπληξη» για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στη WTM 2026.

«Επειδή βρίσκεται στο προσκήνιο η ταινία του Αμερικανού σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν, "The Odyssey", θα πραγματοποιηθεί μια ειδική εκδήλωση [στη WTM], προκειμένου να ανακηρυχθούν τα Ιόνια Νησιά ως "Νησιά του Οδυσσέα", ώστε να δημιουργηθεί ένα ισχυρό brand name. Γιατί, φυσικά, κάθε νησί έχει τη δική του δυναμική, όμως αυτή τη στιγμή θέλουμε να υπάρχει ένα brand name που να αφορά όλα τα Ιόνια Νησιά», ανέφερε.

Η ιδέα, ωστόσο, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Δήμου Ιθάκης.

«Παρότι στηρίζουμε την εξωστρέφεια και την τουριστική προβολή των Ιονίων Νήσων, η πρόταση να ονομαστούν τα Ιόνια Νησιά "Νησιά του Οδυσσέα" δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τον Δήμο Ιθάκης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, που αφορά την ιστορία, την ταυτότητα και το διεθνές brand name της Ιθάκης, δεν μπορούν άλλοι να αποφασίζουν χωρίς την Ιθάκη», προστίθεται.

Ο Δήμος καλεί, ως εκ τούτου, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων «να σεβαστεί την Ιθάκη, την ιστορία της και τη μοναδική σχέση της με τον Οδυσσέα».

«Η τουριστική προβολή των Ιονίων Νήσων μπορεί και πρέπει να γίνει με πολλά και διαφορετικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η Ιθάκη δεν παραχωρεί την ιστορία και το όνομά της», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πώς πήραν το όνομά τους τα Ιόνια Νησιά

Τα Ιόνια Νησιά είναι ένα σύμπλεγμα νησιών στο Ιόνιο Πέλαγος, δυτικά της ηπειρωτικής Ελλάδας. Παραδοσιακά είναι γνωστά ως Επτάνησα, αν και το σύμπλεγμα περιλαμβάνει πολλά μικρότερα νησιά πέρα από τα επτά βασικά.

Σύμφωνα με την αρχαία ελληνική μυθολογία, το Ιόνιο Πέλαγος και τα Ιόνια Νησιά πήραν το όνομά τους από την Ιώ, την αρχαία Ελληνίδα πριγκίπισσα του Άργους, η οποία, σύμφωνα με τον μύθο, διέσχισε κολυμπώντας τη θάλασσα μεταξύ της σημερινής Ελλάδας και της Ιταλίας.

Τα νησιά κατοικήθηκαν από Έλληνες από πολύ νωρίς, πιθανώς ήδη από το 1200 π.Χ. Μεταξύ του 750 και του 650 π.Χ., ο Έλληνας ποιητής Όμηρος δημιούργησε τα έπη του, στα οποία αφηγείται τα γεγονότα του Τρωικού Πολέμου και τις περιπέτειες του θρυλικού βασιλιά της Ιθάκης, Οδυσσέα.

Κατά την κλασική αρχαιότητα, τα Ιόνια Νησιά ήταν γνωστά ως ελληνικά βασίλεια και οχυρά. Αργότερα ενσωματώθηκαν στο κράτος των Μακεδόνων, προσαρτήθηκαν στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και πέρασαν υπό τον έλεγχο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Στη συνέχεια, η πολυετής βενετική κυριαρχία διατήρησε τα Ιόνια Νησιά εκτός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κατά τον 18ο και τον 19ο αιώνα, τα νησιά πέρασαν διαδοχικά υπό γαλλική, ρωσική και βρετανική διοίκηση, μέχρι την ένταξή τους στο σύγχρονο ελληνικό κράτος το 1864.

Σήμερα, διοικητικά, ανήκουν στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, με εξαίρεση τα Κύθηρα, τα οποία υπάγονται στην Περιφέρεια Αττικής.