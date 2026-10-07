Πονοκέφαλος που υποχωρεί όταν βγαίνετε από το σπίτι: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι έχουν φυσικό αέριο

Δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα: Πότε ο πονοκέφαλος στο σπίτι αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι.

Newsroom

Πονοκέφαλος που υποχωρεί όταν βγαίνετε από το σπίτι: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι έχουν φυσικό αέριο
ΥΓΕΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας πονοκέφαλος που εκδηλώνεται στο σπίτι και υποχωρεί όταν βγαίνετε έξω μπορεί να αποτελεί προειδοποίηση για έκθεση σε μονοξείδιο του άνθρακα.

Για τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο για θέρμανση, ζεστό νερό και μαγείρεμα, τα κρίσιμα ερωτήματα είναι αν κάποια συσκευή παράγει επιβλαβή καυσαέρια και αν αυτά τα καυσαέρια διαφεύγουν με ασφάλεια.

Πότε πρέπει ένας πονοκέφαλος να συνδέεται με έκθεση σε μονοξείδιο του άνθρακα;

Η κατάσταση είναι ανησυχητική όταν τα συμπτώματα επιδεινώνονται σε εσωτερικό χώρο και βελτιώνονται σε εξωτερικό, ειδικά εάν και άλλα άτομα στο ίδιο σπίτι αισθάνονται αδιαθεσία. Το μονοξείδιο του άνθρακα είναι άχρωμο και άοσμο, επομένως η απουσία οσμής δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ασφάλειας.

Άλλα πιθανά συμπτώματα:

  • Ζάλη ή ασυνήθιστη αδυναμία
  • Ναυτία ή έμετος
  • Δύσπνοια
  • Σύγχυση ή πόνος στο στήθος

Αυτά τα συμπτώματα έχουν πολλές πιθανές αιτίες. Ο συνδυασμός ενός μοτίβου που σχετίζεται με τον χώρο και μιας πιθανής κακής καύσης αερίου επιβάλλει την λήψη μέτρων, χωρίς ωστόσο να αποτελεί από μόνο του διάγνωση. Μην επιστρέψετε στον εσωτερικό χώρο, για να διαπιστώσετε αν ο πονοκέφαλος θα επανέλθει.

ελεγχος για διαρροη αεριου στην κουζινα

Τι πρέπει να κάνετε εάν υπάρχει πιθανότητα έκθεσης;

Εγκαταλείψτε αμέσως το κτίριο και αναζητήστε επείγουσα ιατρική βοήθεια, ακόμη και αν αισθάνεστε καλύτερα σε εξωτερικό χώρο. Εάν υπάρχει υποψία έκθεσης σε μονοξείδιο του άνθρακα, καλέστε τις Πρώτες Βοήθειες. Η σύγχυση, η δυσκολία στην αναπνοή, ο πόνος στο στήθος και η λιποθυμία καθιστούν την κατάσταση ιδιαίτερα επείγουσα.

Βοηθήστε και άλλα άτομα να βγουν έξω, εφόσον μπορείτε να το κάνετε με ασφάλεια. Μην παραμένετε στο εσωτερικό αναζητώντας την πηγή ή επιχειρώντας επισκευές και μην εισέλθετε ξανά στον χώρο μέχρι οι αρμόδιες υπηρεσίες να επιβεβαιώσουν ότι είναι ασφαλές.

Ενημερώστε τους γιατρούς και τους διασώστες για το πού εκδηλώθηκαν τα συμπτώματα, ποιοι άλλοι επηρεάστηκαν και πότε βγήκατε έξω. Η αξιολόγηση της κατάστασης μπορεί να περιλαμβάνει εξετάσεις αίματος και χορήγηση οξυγόνου.

Εάν μυρίσετε επίσης αέριο, αποφύγετε τις φλόγες, τους ηλεκτρικούς διακόπτες και τη χρήση ασανσέρ, και πραγματοποιήστε τηλεφωνικές κλήσεις μόνο από ασφαλές σημείο σε εξωτερικό χώρο. Ειδοποιήστε τις αρχές και τους περίοικους.

Είναι το μονοξείδιο του άνθρακα το ίδιο με τη διαρροή φυσικού αερίου;

Όχι.

  • Μια διαρροή φυσικού αερίου απελευθερώνει άκαυστο καύσιμο από σωληνώσεις ή εξοπλισμό. Μια τεχνητά πρόσθετη οσμή βοηθά να αντιληφθείτε δια της οσμής τυχόν διαρροή αερίου.
  • Το μονοξείδιο του άνθρακα σχηματίζεται όταν το καύσιμο καίγεται ατελώς.

Ένας ελαττωματικός ή κακοσυντηρημένος λέβητας, θερμαντήρας ή κουζίνα μπορεί να το παράγει, ενώ οι φραγμένες ή ελαττωματικές καμινάδες (οι δίοδοι που μεταφέρουν τα καυσαέρια σε εξωτερικούς χώρους) μπορούν να επιτρέψουν τη συσσώρευσή του σε εσωτερικούς χώρους. Όλα αυτά μπορεί να συμβούν χωρίς να υπάρχει διαρροή στον σωλήνα παροχής αερίου.

Ένας πονοκέφαλος δεν μπορεί να προσδιορίσει ποιο αέριο υπάρχει. Ο σχετικός κίνδυνος μονοξειδίου του άνθρακα αφορά τη συσκευή, την καύση και τον εξαερισμό της. Η σύνδεση μόνο στο κεντρικό δίκτυο αερίου δεν σημαίνει ότι ένα σπίτι περιέχει μονοξείδιο του άνθρακα.

συναγερμος ανιχνευσης μονοξειδιου του ανθρακα

Πώς μπορούν οι χρήστες φυσικού αερίου να μειώσουν τον κίνδυνο;

Η σωστή εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία των συναγερμών μονοξειδίου του άνθρακα είναι οι κύριες προφυλάξεις:

  • Κανονίστε ετήσια συντήρηση των συσκευών καύσης καυσίμου από έναν εξειδικευμένο τεχνικό, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων των καμινάδων και του εξαερισμού.
  • Διατηρείτε τους αεραγωγούς ανεμπόδιστους και ακολουθήστε τις οδηγίες της κάθε συσκευής.
  • Εγκαταστήστε τους συναγερμούς μονοξειδίου του άνθρακα και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση, τον έλεγχο και την αντικατάστασή τους.
  • Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φούρνο ή εστία αερίου για να θερμάνετε ένα δωμάτιο.

Επιλέξτε έναν συναγερμό ειδικά σχεδιασμένο για την ανίχνευση μονοξειδίου του άνθρακα. Μια συσκευή που περιγράφεται απλώς ως «ανιχνευτής αερίου» μπορεί να ανιχνεύσει ένα διαφορετικό αέριο. Ελέγξτε τις δηλωμένες δυνατότητές της.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί μια κανονική μέτρηση οξυγόνου με παλμικό οξύμετρο να αποκλείσει τη δηλητηρίαση;

Όχι. Ένα τυπικό παλμικό οξύμετρο μπορεί να δώσει μια παραπλανητικά καθησυχαστική ένδειξη σε περίπτωση δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα. Οι γιατροί χρησιμοποιούν το ιστορικό έκθεσης, την άμεση εξέταση και εξετάσεις αίματος.

Είναι οι έγκυες πιο ευάλωτες;

Η εγκυμοσύνη καθιστά την υποψία έκθεσης ιδιαίτερα σημαντική, επειδή το αναπτυσσόμενο έμβρυο διατρέχει επίσης κίνδυνο. Ενημερώστε τις Πρώτες Βοήθειες εάν είστε έγκυος ή ενδέχεται να είστε έγκυος. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την αξιολόγηση και τη θεραπεία.

Συμπέρασμα

Όταν ένας πονοκέφαλος βελτιώνεται σταθερά όταν βγαίνετε από το σπίτι και ενδέχεται να εμπλέκονται οικιακές αναθυμιάσεις, δώστε προτεραιότητα στην αποχώρηση από τον χώρο και την λήψη ιατρικής βοήθειας. Ζητήστε από επαγγελματία να διερευνήσει την υποψία παρουσίας μονοξειδίου του άνθρακα πριν επιστρέψετε στην κανονική χρήση κάποιας συσκευής που λειτουργεί με φυσικό αέριο.

Πηγές:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:51ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Βρήκαν τα 23.000 ευρώ και σχεδόν όλα τα κοσμήματα που είχαν πάρει από ηλικιωμένο

08:30ΚΟΣΜΟΣ

7η Οκτωβρίου: Οι πρώην όμηροι κοιτούν μπροστά αλλά δεν μπορούν να ξεχάσουν

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Καθυστερήσεις και στην Αττική οδό

08:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διπλασιάζεται η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου για το διάστημα  Απριλίου –Αυγούστου, έως 32 λεπτά

08:13ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Πέθανε μια 10χρονη μαθήτρια μετά το συμβάν με τα μαχαιρώματα σε σχολείο

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης 18 influencers για προώθηση παράνομων ιστοτόπων τυχερών παιχνιδιών

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Citroen 2CV: Επιστρέφει ως προσιτό ηλεκτρικό με τιμή κάτω από 15.000 ευρώ

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Το συγκινητικό «αντίο» του Δελμούζιου Γυμνασίου στη διευθύντρια - «Ήρθε στο σχολείο ως Τζούβελη φεύγει ως η δική μας Κική»

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (7/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:52LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου-Χρήστος Φερεντίνος: Το μέλλον του «Στούντιο 4» και η «απάντηση» στην τηλεθέαση

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα με ανίατο καρκίνο παντρεύτηκε τον εαυτό της για να εκπληρώσει ένα μεγάλο όνειρο ζωής

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 7 Οκτωβρίου

07:37ΜΑΝΤΕΙΟ

Η μεγάλη κίνηση του Ρούμπιο στην Πνύκα, τα Γλυπτά στο τραπέζι διαπραγμάτευσης του Breturn

07:37ΥΓΕΙΑ

Πονοκέφαλος που υποχωρεί όταν βγαίνετε από το σπίτι: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι έχουν φυσικό αέριο

07:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τοπικές οργανώσεις ΕΛΑΣ προανήγγειλε ο Τσίπρας - Πώς άνοιξε νέο μέτωπο με την αντιπολίτευση

07:30ΕΘΝΙΚΑ

Η τουρκική ΜΙΤ «πλημμυρίζει» την Ευρώπη με όπλα - Ο ρόλος της Ελλάδας και ο σκιώδης στρατός του Ερντογάν

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΕΒ: Φόβοι για επενδυτικό κενό μετά το Ταμείο Ανάκαμψης – Τα «αγκάθια» της επόμενης ημέρας

07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μετεγκατάσταση: Ποιοι μπορούν να πάρουν 10.000 ευρώ – Ανοίγει στις 14 Οκτωβρίου η πλατφόρμα

07:18LIFESTYLE

Μάικλ Ντάγκλας: Νέα αποκάλυψη μετά την Κάθλιν Τέρνερ – Η σχέση του με πρωταγωνίστρια του «Βασικού Ενστίκτου»

07:12LIFESTYLE

«Τραύμα είσαι ανοιχτό» η κόντρα Βίσση – Καρβέλα – «Ζήτησε 1,5 εκατ. ευρώ, απειλούσε», η απάντησή της και υπόσχεση ότι «Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:52LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου-Χρήστος Φερεντίνος: Το μέλλον του «Στούντιο 4» και η «απάντηση» στην τηλεθέαση

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Το συγκινητικό «αντίο» του Δελμούζιου Γυμνασίου στη διευθύντρια - «Ήρθε στο σχολείο ως Τζούβελη φεύγει ως η δική μας Κική»

07:12LIFESTYLE

«Τραύμα είσαι ανοιχτό» η κόντρα Βίσση – Καρβέλα – «Ζήτησε 1,5 εκατ. ευρώ, απειλούσε», η απάντησή της και υπόσχεση ότι «Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει»

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Μεγιστάνας και η σύζυγός του, καταβροχθίστηκαν από ζώα μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου τους - Ακέφαλες οι σοροί τους

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Η γιατρός έκανε πλασμαφαίρεση και μέθη στην κόρη της» - Νέα μαρτυρία για τη μέθη

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έφτασαν οι Αρχές στο κύκλωμα κατά του e-ΕΦΚΑ με «εγκέφαλο» τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του - Η καταγγελία, η επεισοδιακή σύλληψη και ο «Mr Κωλοτούμπας»

22:25LIFESTYLE

Η απάντηση Δημητρακόπουλου στην ανακοίνωση Καρβέλα: «Έχει πληρωθεί 300.000 ευρώ, όσα προβλέπονται»

06:18ΚΑΙΡΟΣ

Με λίγες αραιές νεφώσεις και με άνοδο της θερμοκρασίας η Τετάρτη – Αλλαγή του καιρού από Πέμπτη στα δυτικά

05:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η Κρίστα Πάικ ανέκτησε τις αισθήσεις της και μιλά μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της – «Ιατρικά πρωτοφανής» η ανάρρωσή της

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Συνούλη: Αυτή είναι η σύζυγος του Φίλιππου Καμπούρη που συνελήφθη για απάτη εκατομμυρίων κατά του ΕΦΚΑ - Ο γάμος το 2012 και το εγκεφαλικό του Καμπούρη το 2020

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (7/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

20:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φίλιππος Καμπούρης: Στην Οικονομική Αστυνομία πασίγνωστοι τραγουδιστές – Τους ασφάλιζε στα χαρτιά, αλλά δεν κατέβαλλε εισφορές στον ΕΦΚΑ

23:13ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (8/10)

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε σχολική εκδρομή: Πνίγηκαν 8 μαθητές - Σκληρά πλάνα από τις προσπάθειες ανάνηψης

06:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το συγκινητικό «αντίο» του Μέσι στην εθνική Αργεντινής – Δάκρυα, αποθέωση και ένα τελευταίο γκολ

07:04ΚΟΣΜΟΣ

Επιχείρηση Plasma Echo: Πράκτορες του FBI του Μπάιντεν παρακολουθούσαν κρυφά τη σύζυγο και τον γιο του Τραμπ

05:54ΚΟΣΜΟΣ

Παρουσία μακρόν η εκτόξευση του βαλλιστικού πυραύλου M51.3: «Για να είσαι ελεύθερος, πρέπει να σε φοβούνται»

07:30ΕΘΝΙΚΑ

Η τουρκική ΜΙΤ «πλημμυρίζει» την Ευρώπη με όπλα - Ο ρόλος της Ελλάδας και ο σκιώδης στρατός του Ερντογάν

07:37ΥΓΕΙΑ

Πονοκέφαλος που υποχωρεί όταν βγαίνετε από το σπίτι: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι έχουν φυσικό αέριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ