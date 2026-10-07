Κατερίνα Καραβάτου-Χρήστος Φερεντίνος: Το μέλλον του «Στούντιο 4» και η «απάντηση» στην τηλεθέαση

Το δίδυμο απασχολεί με την πορεία του «Στούντιο 4»… 

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Κατερίνα Καραβάτου-Χρήστος Φερεντίνος: Το μέλλον του «Στούντιο 4» και η «απάντηση» στην τηλεθέαση
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  • Η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος ανέλαβαν το «Στούντιο 4» στην ΕΡΤ1 από τις 7 Σεπτεμβρίου με στόχο να δώσουν νέα ταυτότητα στην εκπομπή.
  • Η ΕΡΤ στηρίζει το δίδυμο και δεν έχει προγραμματιστεί αλλαγή στην ομάδα παρά τα νούμερα τηλεθέασης.
  • Γίνονται διορθωτικές κινήσεις στη θεματολογία και στη σκαλέτα της εκπομπής, διατηρώντας τον βασικό χαρακτήρα της με συνεντεύξεις.
  • Τα νούμερα τηλεθέασης του Σεπτεμβρίου είναι συγκρίσιμα με αυτά της προηγούμενης ομάδας στον πρώτο χρόνο προβολής.
  • Η ΕΡΤ άλλαξε πρόγραμμα για να στηρίξει το «Στούντιο 4» και την εκπομπή «ΠΟΠ Μαγειρική», προβάλλοντας επανάληψη της σειράς «Κουτσουπιές» ως lead-in.
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Η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος βρίσκονται εδώ και ημέρες στο επίκεντρο του ρεπορτάζ και των δημοσιευμάτων, καθώς σχολιάζονται τα νούμερα τηλεθέασης της εκπομπής «Στούντιο 4».

Το δίδυμο, παίρνοντας τη σκυτάλη από τους προκατόχους Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο, βγήκε στον αέρα της ΕΡΤ1 στις 7 Σεπτεμβρίου και κλήθηκε να διαχειριστεί ένα μεγάλο στοίχημα: να δώσει τη δική του ταυτότητα σε έναν τίτλο εκπομπής που ήταν ήδη γνώριμος.

Οι δύο παρουσιαστές, που έχουν αποδείξει τη χημεία τους στα ερτζιανά, έχουν τη στήριξη των στελεχών της ΕΡΤ. Άνθρωποι από το Ραδιομέγαρο τονίζουν ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στους δύο έμπειρους παρουσιαστές και ξεκαθαρίζουν ότι ουδέποτε τέθηκε θέμα αλλαγών στην ομάδα. Άλλωστε, όσοι γνωρίζουν από τηλεοπτικούς μαραθωνίους ξέρουν ότι όλα χρειάζονται τον χρόνο τους.

Το team του «Στούντιο 4», μαζί με τους ιθύνοντες της ΕΡΤ, προχωρά ήδη σε διορθωτικές κινήσεις και δοκιμές στη σκαλέτα αλλά και στη θεματολογία, διατηρώντας πάντα τον πυρήνα του μαγκαζίνο και τις συνεντεύξεις. Μην ξεχνάμε τις αποκλειστικές συνεντεύξεις με τον Μπραντ Πιτ, τον Ρομάν Γαβρά και τον Βενσάν Κασέλ, που συζητήθηκαν και προσέδωσαν το απαιτούμενο «πρεστίζ» στην εκπομπή.

Αναφορικά με τα πολυσυζητημένα νούμερα τηλεθέασης, πηγές από την ΕΡΤ αναφέρουν ότι τα ποσοστά που σημείωσαν η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος τον Σεπτέμβριο είναι στην ίδια κλίμακα με τα αντίστοιχα των Ζαμπέτογλου – Αναγνωστόπουλου κατά τον πρώτο τους χρόνο στη δημόσια τηλεόραση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, θέλοντας να στηρίξουν τόσο το «Στούντιο 4» όσο και την εκπομπή «ΠΟΠ Μαγειρική», οι άνθρωποι της ΕΡΤ προχώρησαν σε αλλαγή προγράμματος. Συγκεκριμένα, από τις 13.00 έως τις 14.00 προβάλλεται, από χθες, σε επανάληψη η σειρά «Κουτσουπιές», η οποία έκανε πρεμιέρα με ικανοποιητικά νούμερα. Στόχος είναι να αποκτήσει καλύτερο lead-in η εκπομπή μαγειρικής, να αυξήσει τα ποσοστά της και, κατ’ επέκταση, το «Στούντιο 4» να παίρνει μια πιο δυνατή σκυτάλη.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται με ενδιαφέρον, προκειμένου να φανεί αν μπορούν Καραβάτου και Φερεντίνος να ανεβάσουν στροφές σε μία μεσημεριανή αρένα με έντονο ανταγωνισμό.

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