Τηλεθέαση-βραδινή ζώνη: Το Σόι στην κορυφή, GNTM και Ντέρτι ανεβάζουν στροφές

Snapshot Το «Σόι σου» στον ALPHA παρέμεινε στην κορυφή της βραδινής ζώνης με 17,5% στο σύνολο και 19,1% στο δυναμικό κοινό, παρά την πτώση των νούμερων.

Το «GNTM» στο STAR παρουσίασε αύξηση στη δυναμική τηλεθέαση με 14,8% και 10% στο σύνολο, δείχνοντας βελτίωση.

Ο ΑΝΤ1 ανέβασε τα νούμερα του «Ντέρτι» μετά τη μετακίνησή του στις 22:30, με 16,1% στο σύνολο και 14,4% στο δυναμικό κοινό.

Το «Κρίνο και Αγκάθι» στον ΑΝΤ1 σημείωσε 13,9% στο σύνολο και 10,3% στο δυναμικό κοινό πριν από το «Ντέρτι».

Τα προγράμματα του MEGA και του ΣΚΑΪ παρουσίασαν χαμηλότερα ποσοστά, με το «Κάμπινγκ» στο 9,6% και τις «Μπλε ώρες» στο 14,9% στο σύνολο. Snapshot powered by AI

Τα προγράμματα της βραδινής ζώνης έπεσαν ξανά στην αρένα, τη Δευτέρα, ωστόσο λίγες σειρές και πρότζεκτ έκαναν τη διαφορά. Η πίτα της τηλεθέασης μοιράζεται και, ειδικά στο δυναμικό κοινό, τα νούμερα είναι αρκετά χαμηλά προκαλώντας προβληματισμό στους περισσότερους σταθμούς.

Χαρακτηριστικά, το «Σόι σου» στον ALPHA, αν και εμφανίστηκε με πεσμένα νούμερα, σημείωσε 17,5% στο σύνολο και 19,1% στο δυναμικό κοινό. Η νέα σειρά του σταθμού, «Οι κόρες της Αρετής», περιορίστηκε στο 10,6% στο σύνολο και 10,7% στους τηλεθεατές 18-54.

Το «GNTM» στο δυναμικό κοινό σημείωσε 14,8% και στο σύνολο 10%. Ο διαγωνισμός μόδας του STAR ανεβάζει στροφές και οι προσδοκίες για τη συνέχεια είναι μεγαλύτερες.

Ο ΑΝΤ1 προχώρησε σε αλλαγή προγράμματος, μετακινώντας το «Ντέρτι» στις 22.30. Η σειρά εποχής ανέβασε τα νούμερά της κάνοντας 16,1% στο σύνολο και 14,4% στο δυναμικό κοινό. Το σίριαλ «Κρίνο και Αγκάθι», που προηγήθηκε, κράτησε παρέα στο 13,9% του συνόλου και στο 10,3% του δυναμικού κοινού.

Στο MEGA, τα μηχανάκια της Nielsen έδειξαν για το «Κάμπινγκ» 9,6% στο σύνολο και 11,6% στο δυναμικό κοινό. Τα «Δύο μαύρα πουκάμισα», αντίστοιχα, που ακολούθησαν, έκαναν 12,8% και 7,8%. Όσον αφορά τις «Μπλε ώρες» του ΣΚΑΪ; Η σειρά κράτησε παρέα στο 14,9% στο σύνολο και στο 6,6% στο δυναμικό κοινό.

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