Τηλεθέαση: Η Εθνική Ελλάδος «έστειλε» τον ALPHA στην κορυφή

Η Εθνική Ελλάδος συνεχίζει το ταξίδι της στη Nations League, με το κοινό να καθηλώνεται για να παρακολουθεί τα ματς. Έτσι και το βράδυ της Κυριακής, ο αγώνας Ελλάδα-Γερμανία, που μεταδόθηκε στον ALPHA, σημείωσε 46,9% στο σύνολο και 46% στο δυναμικό κοινό.

Η εκπομπή Pre Game, που προβλήθηκε στον ίδιο σταθμό, σημείωσε 21,1% στο σύνολο και 21,4% στο δυναμικό κοινό. Αντίστοιχα, το Post Game έκανε 26,7% στο σύνολο και 28,5% στους τηλεθεατές 18-54.

Στο μέτωπο του STAR, η σειρά «Τα Φαντάσματα» κράτησε παρέα στο 8,3% του συνόλου και στο 10,1% του δυναμικού κοινού.

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