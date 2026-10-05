Τηλεθέαση: Η Εθνική Ελλάδος «έστειλε» τον ALPHA στην κορυφή

Τι έδειξαν τα μηχανάκια της Nielsen για το βράδυ της Κυριακής;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τηλεθέαση: Η Εθνική Ελλάδος «έστειλε» τον ALPHA στην κορυφή
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Εθνική Ελλάδος συνεχίζει το ταξίδι της στη Nations League, με το κοινό να καθηλώνεται για να παρακολουθεί τα ματς. Έτσι και το βράδυ της Κυριακής, ο αγώνας Ελλάδα-Γερμανία, που μεταδόθηκε στον ALPHA, σημείωσε 46,9% στο σύνολο και 46% στο δυναμικό κοινό.

Η εκπομπή Pre Game, που προβλήθηκε στον ίδιο σταθμό, σημείωσε 21,1% στο σύνολο και 21,4% στο δυναμικό κοινό. Αντίστοιχα, το Post Game έκανε 26,7% στο σύνολο και 28,5% στους τηλεθεατές 18-54.

Στο μέτωπο του STAR, η σειρά «Τα Φαντάσματα» κράτησε παρέα στο 8,3% του συνόλου και στο 10,1% του δυναμικού κοινού.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:14ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Γονείς ομήρου που σκοτώθηκε από τη Χαμάς απέκτησαν αγοράκι από ωάριο που είχαν καταψύξει πριν από 25 χρόνια

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Μηλίτσα Μεσσηνίας: Επιχειρούν εναέρια μέσα, εστάλη μήνυμα από το 112

12:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο ΠΑΣΟΚ με... υπονοούμενα ο Αποστολάκης: «Πάω κόντρα στο κύμα, αρνούμαι τα επιτακτικά κελεύσματα»

12:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Θα κατοικεί για πάντα στα κινηματογραφικά μας όνειρα» - Πέθανε η Αριστέα Χιώτη στα 74 της χρόνια - Η εμβληματική ταμίας του Ιντεάλ

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Τρεις εγκαυματίες εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο - Καταστράφηκε ολοσχερώς το συνεργείο

12:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΙΕΛΚΑ: Αρνητικός ο δείκτης του πληθωρισμού στα σούπερ μάρκετ τον Σεπτέμβριο - Στο -0,75%

12:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE: Συνάντηση Μητσοτάκη - Ναουσέντα στο Μαξίμου - «Αναγκαία αναβάθμιση της Ευρωπαϊκής Άμυνας»

12:36ΥΓΕΙΑ

Κίνδυνος καρκίνου του μαστού: Τι μπορεί να αλλάξει ένα γενετικό τεστ πριν την εμφάνιση συμπτωμάτων

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Ιατρικής 2026:Το βραβείο απονεμήθηκε στους Καρλ Ντάισσεροθ, Πίτερ Χέγκεμαν και Γκέοργκ Νάγκελ

12:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Άλλοι λένε κάντο όπως η Ισπανία, εμείς έχουμε ρεαλιστικές λύσεις - LIVE

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Η στιγμή που το αγωνιστικό όχημα βγαίνει από το δρόμο - Διασωληνωμένος ο 31χρονος οδηγός

12:23ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η θανατική ποινή σε κάθε μία από τις 50 πολιτείες - Ακόμα ζωντανή η Κρίστα Πάικ που έλαβε θανατηφόρα ένεση

12:22ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Νέο υπόμνημα του ΙΣΑ στον ανακριτή για τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Ιερώνυμος στη Βουλή: «Υπομονή και ομόνοια για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα»

12:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για δίκη Τεμπών: Παρέσυραν μια ολόκληρη χώρα στην «θεωρία της συγκάλυψης»

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Πετρούπολη: Συνελήφθη ο 17χρονος οδηγός μετά το τροχαίο με νεκρό 24χρονο - Πώς έγινε η σύγκρουση

11:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Κατατέθηκε το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Ποινική δίωξη στον επιβάτη που δάγκωσε και έκοψε το αυτί οδηγού ταξί

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Έκρηξη σε συνεργείο υγραεριοκίνησης - Αναφορές για τραυματίες, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα στο σημείο

11:42LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η Εθνική Ελλάδος «έστειλε» τον ALPHA στην κορυφή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:40WHAT THE FACT

Ζευγάρι αγόρασε «κατά λάθος» σε δημοπρασία εγκαταλελειμμένο σπίτι του 1830 - Το τεράστιο ποσό που έδωσαν

08:54LIFESTYLE

 Με το «Ώρες Μικρές» τίμησε τον Γιώργο Μαζωνάκη ο Νίκος Βέρτης - Συγκίνησε το κοινό με το μπουζούκι του

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Καλοκαιρινή εβδομάδα, αλλά από Παρασκευή αλλάζει ο καιρός - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

12:22ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Νέο υπόμνημα του ΙΣΑ στον ανακριτή για τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Γρεβενά: Νεκρός εντοπίστηκε 27χρονος που είχε εξαφανιστεί

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Η στιγμή που το αγωνιστικό όχημα βγαίνει από το δρόμο - Διασωληνωμένος ο 31χρονος οδηγός

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Λείψανα τσάρου Σαμουήλ: Πολιτικοεκκλησιαστική αντιπαράθεση και στη μέση Φανάρι και Γλυπτά Παρθενώνα

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Έκρηξη σε συνεργείο υγραεριοκίνησης - Αναφορές για τραυματίες, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα στο σημείο

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Μετά την τραγωδία στην Καβάλα, στο μικροσκόπιο τα ηλεκτρικά πατίνια - 3.700 παραβάσεις σε 8 μήνες, 5 νεκροί μέσα στο 2026

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Ιατρικής 2026:Το βραβείο απονεμήθηκε στους Καρλ Ντάισσεροθ, Πίτερ Χέγκεμαν και Γκέοργκ Νάγκελ

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Τρεις εγκαυματίες εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο - Καταστράφηκε ολοσχερώς το συνεργείο

11:42LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η Εθνική Ελλάδος «έστειλε» τον ALPHA στην κορυφή

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Μηλίτσα Μεσσηνίας: Επιχειρούν εναέρια μέσα, εστάλη μήνυμα από το 112

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Πετρούπολη: Συνελήφθη ο 17χρονος οδηγός μετά το τροχαίο με νεκρό 24χρονο - Πώς έγινε η σύγκρουση

12:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Θα κατοικεί για πάντα στα κινηματογραφικά μας όνειρα» - Πέθανε η Αριστέα Χιώτη στα 74 της χρόνια - Η εμβληματική ταμίας του Ιντεάλ

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Γιατρός έπεισε γυναίκα να κάνει διπλή μαστεκτομή χωρίς να έχει προδιάθεση για καρκίνο - Το γενετικό τεστ που δεν έγινε ποτέ

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βιβλική καταστροφή στο Οροπέδιο Λασιθίου - Έως 25.000 τόνοι πατάτας χάθηκαν - Στα 4 μέτρα έφτασε το νερό στο Οροπέδιο

08:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Έκτακτη πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου – Ο λόγος

15:00ΕΥ ΖΗΝ

Ο τρόμος του να ξυπνήσεις χωρίς να μπορείς να κουνηθείς – Τι να κάνετε στην υπνική παράλυση

21:10ΕΘΝΙΚΑ

Ποιο «Macedonian culture»; Ερώτηση Μανιάτη-Αρναούτογλου για το ατόπημα της Ούρσουλαν φον ντερ Λάιεν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ