Τηλεθέαση: Οι ανατροπές της Κυριακής – Ποιοι έχασαν την πρωτιά, ποιοι έκαναν τη διαφορά

Snapshot Το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» επανήλθε στην πρωινή ζώνη με 17,4% στο σύνολο και 11,7% στο δυναμικό κοινό μετά από αλλαγή ώρας.

Το «Mega non stop» σημείωσε 9,8% στο σύνολο και 10% στο δυναμικό κοινό, ενώ το «Ρεπορτάζ στις 10» είχε 12,9% και 8,9% αντίστοιχα.

Στη μεσημεριανή ζώνη, η εκπομπή «Εξελίξεις τώρα» κατέγραψε 15% στο σύνολο και 13,9% στο δυναμικό κοινό.

Η εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται!» με τη Ναταλία Γερμανού σημείωσε 14,7% στο σύνολο και 12,2% στο δυναμικό κοινό.

Οι εκπομπές της ΕΡΤ1 και ERTNEWS είχαν χαμηλότερα ποσοστά τηλεθέασης, με το «Καλημέρα είπαμε;» στο 3,4% και το «10’ με τόνο» στο 2,5% στο σύνολο. Snapshot powered by AI

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθούν τα στελέχη των καναλιών την τηλεθέαση, καθώς το κοινό είναι ο τελικός και πιο αυστηρός κριτής. Χθες Κυριακή, τα μηχανάκια της Nielsen κατέγραψαν εκπλήξεις και ενδιαφέρουσες ανατροπές που δεν περνούν απαρατήρητες.

Χαρακτηριστικά, στην πρωινή ζώνη, το μαγκαζίνο «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» σημείωσε 17,4% στο σύνολο και 11,7% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή, μετά την αλλαγή ώρας και τα γρήγορα αντανακλαστικά που έδειξαν τα στελέχη, κατάφερε γρήγορα να επανέλθει στην πρώτη θέση.

Το «Mega non stop», στο Μεγάλο κανάλι, που το περασμένο Σαββατοκύριακο ζόρισε τον ανταγωνισμό, βρέθηκε στο 9,8% του συνόλου και στο 10% του δυναμικού κοινού. Την ίδια ώρα, η εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» στον ΣΚΑΪ κατέγραψε 12,9% στο σύνολο και 8,9% στο δυναμικό κοινό.

Η εκπομπή του OPEN «Μια Ελλάδα παρέα» κράτησε συντροφιά στο 6,6% του συνόλου και στο 5,9% του δυναμικού κοινού.

Στο μέτωπο της ΕΡΤ1, το «Καλημέρα είπαμε;» σημείωσε 3,4% στο σύνολο και 4,3% στο δυναμικό κοινό.

Η εκπομπή «10’ με τόνο», στο ERTNEWS, κατέγραψε 2,5% στο σύνολο και 1,2% στο δυναμικό κοινό.

Στη μεσημεριανή ζώνη, επίσης, τα νούμερα είχαν μεγάλο ενδιαφέρον. Η εκπομπή «Εξελίξεις τώρα» κατάφερε να σημειώσει 15% στο σύνολο και 13,9% στο δυναμικό κοινό. Η Ναταλία Γερμανού με το «Καλύτερα δε γίνεται!» του ALPHA έμεινε λίγο πιο πίσω, με 14,7% στο σύνολο και 12,2% στο δυναμικό κοινό.

Η εκπομπή του ERTNEWS «Live Now ΣΚ» κατέγραψε 2,7% στο σύνολο και 2% στο δυναμικό κοινό.

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