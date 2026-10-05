Γονίδης για Κασιδιάρη: «Δεν ξέρω από πολιτική, απλά τον ευχαρίστησα που ήρθε στο μαγαζί μου»

Snapshot Ο Σταμάτης Γονδης υποστήριξε ότι καλωσόρισε τον Ηλία Κασιδιάρη στο μαγαζί του με τον ίδιο τρόπο που καλωσορίζει κάθε επώνυμο ή πολιτικό πελάτη.

Ο τραγουδιστής δήλωσε ότι δεν έχει σχέση με την πολιτική και δεν παρακολουθεί τα social media.

Ο Κασιδιάρης επισκέφτηκε το μαγαζί για να γιορτάσει την αποφυλάκισή του, και ο Γονίδης τον ευχαρίστησε για την επιλογή του.

Ο Γονίδης τόνισε ότι ο Κασιδιάρης ήταν ευγενικός και πέρασε καλά κατά την επίσκεψή του.

Ο τραγουδιστής διέψευσε ότι υπήρξε οποιαδήποτε πρόταση ή σχέση με την πολιτική μέσω αυτής της επαφής. Snapshot powered by AI

Ο Σταμάτης Γονίδης, ύστερα από τον σάλο που ξέσπασε στα social media για το καλωσόρισμα που έκανε στο μαγαζί που τραγουδά στον Ηλία Κασιδιάρη, έσπευσε να δώσει τη δική του απάντηση.

Ο γνωστός τραγουδιστής, είπε πως με τον Κασιδιάρη έπραξε όπως θα έπραττε με οποιονδήποτε άλλο πολιτικό ή διάσημο ερχόταν στο μαγαζί του. «Εγώ κάθε βράδυ όταν βγαίνω να τραγουδήσω, καλωσορίζω όλον τον κόσμο. Και όταν υπάρχει κάποιος επώνυμος τον καλωσορίζω ξεχωριστά. Μου είπαν ότι είναι εδώ ο Ηλίας Κασιδιάρης και είπα “καλώς το παλικάρι, καλός πολίτης”, γιατί ήρθε να γιορτάσει σε εμένα την αποφυλάκισή του.

Ο κάθε επώνυμος, βουλευτής είναι, υπουργός είναι, ό,τι και να είναι, εγώ τους καλωσορίζω ξεχωριστά. Αυτό συνέβη. Δεν παρακολουθώ σχόλια και τέτοια. Το κινητό μου εμένα είναι το παλιό, Με τα social media δεν τα πάω καλά. Το παλικάρι δεν το έχω ξαναδεί. Στο μαγαζί τον είδα που ήρθε. Δεν τα πάω καλά με την πολιτική.

Είμαι καλός πολίτης, είμαι έντιμος, συνεπής αλλά με την πολιτική δεν έχω σχέσεις και δεν μου έκανε ο άνθρωπος καμία πρόταση. Σε μένα ήταν πολύ κύριος σε όλα του, καθόταν απέναντι, με άκουσε, πέρασε καλά. Ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι και αυτός πολιτικός, ο οποίος ήταν στη φυλακή. Από εκεί και πέρα, ξέρω ότι ξεχώρισε από όλα τα σχήματα να έρθει σε μένα να με ακούσει. Έπρεπε λοιπόν να του πω ευχαριστώ που επέλεξε εμένα στα πλαίσια της ευγένειας», είπε ο Σταμάτης Γονίδης μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό».

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