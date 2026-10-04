Γονίδης σε Κασιδιάρη: «Ευχαριστώ που επέλεξες εμένα για να γιορτάσεις την αποφυλάκισή σου»

Snapshot Ο Ηλίας Κασιδιάρης γιόρτασε την αποφυλάκισή του με έξοδο σε νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν ο Σταμάτης Γονίδης.

Ο Σταμάτης Γονίδης ευχαρίστησε δημόσια τον Κασιδιάρη που επέλεξε την εμφάνισή του για να γιορτάσει την αποφυλάκισή του.

Ο Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε στις 15 Σεπτεμβρίου μετά την έκτιση της ποινής του για τη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Υποστηρικτές υποδέχθηκαν τον Κασιδιάρη με χειροκροτήματα και συνθήματα κατά την έξοδό του από τις φυλακές Δομοκού.

Μετά την αποφυλάκισή του, ο Κασιδιάρης ανακοίνωσε την επιστροφή του στην πολιτική δράση. Snapshot powered by AI

Την αποφυλάκισή του και την επιστροφή του στη δημόσια ζωή επέλεξε να γιορτάσει με έξοδο σε νυχτερινό κέντρο ο Ηλίας Κασιδιάρης, λίγες εβδομάδες μετά την αποχώρησή του από τις φυλακές Δομοκού.

Βίντεο που έχει αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τον Ηλία Κασιδιάρη σε νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Σταμάτης Γονίδης.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο τραγουδιστής απευθύνθηκε στον Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος βρισκόταν στον χώρο, λέγοντας:

«Ευχαριστώ που επέλεξες εμένα για να γιορτάσεις την αποφυλάκισή σου».

Η αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη

Ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε στις 15 Σεπτεμβρίου από τις φυλακές Δομοκού, έχοντας εκτίσει την ποινή που του είχε επιβληθεί στο πλαίσιο της δίκης για την Χρυσή Αυγή.

Κατά την έξοδό του από το σωφρονιστικό κατάστημα είχαν συγκεντρωθεί υποστηρικτές του, οι οποίοι τον υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα και συνθήματα.

Στις πρώτες δηλώσεις του μετά την αποφυλάκισή του, ο ίδιος έκανε λόγο για επιστροφή στην «πρώτη γραμμή», προαναγγέλλοντας ουσιαστικά τη συνέχιση της πολιτικής του δραστηριότητας.

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