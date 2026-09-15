Ηλίας Κασιδιάρης - αποφυλάκιση: Δεκάδες υποστηρικτές περιμένουν να τον υποδεχθούν έξω από τη φυλακή

Snapshot Δεκάδες υποστηρικτές του Ηλία Κασιδιάρη συγκεντρώθηκαν έξω από το σωφρονιστικό κατάστημα Δομοκού για την αποφυλάκισή του.

Η αποφυλάκιση του Κασιδιάρη έχει προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι.

Η δικηγόρος του Βάσω Πανταζή δήλωσε ότι είναι ο μοναδικός Έλληνας κρατούμενος που αποφυλακίζεται έχοντας εκτίσει πλήρως την ποινή του χωρίς αμετάκλητη καταδίκη.

Η συνήγορος ανέφερε ζητήματα που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το τεκμήριο αθωότητας. Snapshot powered by AI

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Δεκάδες υποστηρικτές του Ηλία Κασιδιάρη έχουν σπεύσει από το πρωί έξω από το σωφρονιστικό κατάστημα Δομοκού, στο οποίο είναι κρατούμενος για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.

Οι υποστηρικτές του Ηλία Κασιδιάρη, περιμένουν να δείξουν οι δείκτες του ρολογιού την 12η μεσημβρινή, ώρα κατά την οποία έχει προγραμματιστεί η αποφυλάκισή του από το κατάστημα κράτησης, για τον οποίο η δικηγόρος του Βάσω Πανταζή τόνισε ότι «είναι ο μοναδικός Έλληνας κρατούμενος που αποφυλακίζεται έχοντας εκτίσει το σύνολο της ποινής του χωρίς να υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη».

Η συνήγορος αναφέρθηκε ακόμη σε ζήτημα που, όπως υποστηρίζει, συνδέεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το τεκμήριο αθωότητας.

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