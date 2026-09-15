Ζωγράφου: Βίντεο-ντοκουμέντο από την εμπρηστική επίθεση - Με εγκαύματα αποχώρησε ο δράστης

Snapshot Ένας άνδρας μέσης ηλικίας προκάλεσε εμπρηστική επίθεση στο ΙΧ του αντιδημάρχου Ζωγράφου, Κώστα Πίτσιου, σύμφωνα με βίντεο κλειστού κυκλώματος.

Ο δράστης υπέστη εγκαύματα κατά την ανάφλεξη, αλλά διέφυγε και αναζητείται από τις Αρχές.

Το βίντεο έχει καταγράψει καθαρά τα χαρακτηριστικά του επιτιθέμενου, καθιστώντας πιθανή την ταυτοποίηση και σύλληψή του.

Ο αντιδήμαρχος ανέφερε εκτεταμένες ζημιές σε οχήματα και περιουσία, επισημαίνοντας το σοβαρό κόστος αποκατάστασης.

Η Αστυνομία έχει συλλέξει στοιχεία και αναμένει να ταυτοποιήσει σύντομα τους δύο δράστες. Snapshot powered by AI

Βίντεο κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης έχει καταγράψει τον άνδρα που βάζει φωτιά στο ΙΧ του αντιδημάρχου προγραμμάτων και πολιτικών για την τρίτη ηλικία Ζωγράφου, Κώστα Πίτσιου.

Ο άνδρας, μέσης ηλικίας, εμφανίζεται στο βίντεο να κρατά στουπί και να σκύβει για να βάλει φωτιά στο αυτοκίνητο, το οποίο προηγουμένως έχει περιλούσει με εύφλεκτο υλικό. Την ώρα που γίνεται η ανάφλεξη, ο ίδιος παραμένει σκυμμένος και η φλόγα τον κατακαίει.

Θεωρείται δεδομένο ότι υπέστη εγκαύματα, ωστόσο, κατάφερε να τραπεί σε φυγή κι έκτοτε αναζητείται από τις Αρχές.

Στο βίντεο έχουν καταγραφεί καθαρά τα χαρακτηριστικά του, κάτι που σημαίνει ότι είναι θέμα χρόνου η ταυτοποίηση κι ο εντοπισμός του.

Ο αντιδήμαρχος Ζωγράφου, στην ανάρτησή του σχετικά με το συμβάν αναφέρει: «Σας ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον σας. Θα το αντιμετωπίσω και αυτό. Είναι λυπηρό. Μου έκαψαν 2 μηχανές, 1 αυτοκίνητο, 3 εξωτερικές μονάδες air condition, ενώ προκλήθηκαν ζημιές στο βάψιμο της πολυκατοικίας, στις τέντες, στα πλακάκια της πυλωτής, στα παράθυρα του ισογείου, στα ρολόγια της ΔΕΗ και στην πόρτα των ρολογιών. Χρειάστηκε, επίσης, καθάρισμα σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους κ.λπ.

Πρόκειται για ένα σοβαρό κόστος επισκευής και αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσε κάποιος αδαής, καθώς άφησε ίχνη από τον εμπρησμό που προκάλεσε.

Η Αστυνομία θα κρίνει τα στοιχεία που συνέλεξε και νομίζω ότι θα ταυτοποιήσουμε τους 2 δράστες σύντομα.

Έτσι είναι η ζωή. Έχει και την κακή πλευρά της, όταν κάνεις λάθη».

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