Νέες καθιζήσεις στην Κυψέλη: «Έχει μετακινηθεί το σπίτι μου», λέει κάτοικος στο Newsbomb

Νέες καθιζήσεις και ρωγμές επαναφέρουν στο προσκήνιο τον εφιάλτη των κατοίκων της Κυψέλης

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Νέες καθιζήσεις στην Κυψέλη: «Έχει μετακινηθεί το σπίτι μου», λέει κάτοικος στο Newsbomb
ΕΛΛΑΔΑ
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Snapshot
  • Στην Κυψέλη εμφανονται συνεχείς ρωγμές και καθιζήσεις σε πολυκατοικίες λόγω των έργων της Γραμμής 4 του Μετρό.
  • Τεχνικές εκθέσεις καταγράφουν καθιζήσεις έως 55 χιλιοστά, υπερβαίνοντας το όριο ασφαλείας των 15 χιλιοστών.
  • Οι εργασίες του μετροπόντικα είναι σταματημένες από τον Μάιο χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα επανεκκίνησης.
  • Κάτοικοι αναφέρουν επανειλημμένες μετακινήσεις των κτιρίων και φόβο για τη στατική επάρκειά τους σε περίπτωση σεισμού.
  • Υπάρχει ανησυχία και σκέψεις από κάποιους κατοίκους να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους λόγω των συνεχιζόμενων ζημιών.
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Ρωγμές που συνεχίζουν να εμφανίζονται, καθιζήσεις και πολυκατοικίες που βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο σοβαρών ερωτημάτων για τη στατική τους επάρκεια συνθέτουν το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί στην Κυψέλη, στην περιοχή όπου εκτελούνται τα έργα για τη Γραμμή 4 του Μετρό.

Οι κάτοικοι της περιοχής εξακολουθούν να ζουν με την αγωνία της επόμενης ημέρας, καθώς, όπως καταγγέλλουν, το φαινόμενο δεν έχει σταματήσει. Νέες ρωγμές εμφανίζονται, ενώ σε ορισμένα κτίρια οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι παρατηρούν νέες μετακινήσεις και καθιζήσεις.

H πρώτη προσωρινή έκθεση των τεχνικών συμβούλων των κατοίκων κάνει λόγο για διαφορικές καθιζήσεις και ζημιές σε φέροντα στοιχεία πολυκατοικιών, ενώ καταγράφει μετρήσεις καθιζήσεων που, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάστηκαν, έφτασαν έως και τα 55 χιλιοστά, έναντι ορίου ασφαλείας 15 χιλιοστών.

κυψελη

Ρωγμές πάνω από το φρεάτιο του ανελκυστήρα

Η εικόνα που περιγράφουν στο Newsbomb οι κάτοικοι είναι αυτή μιας γειτονιάς που βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή.

Η Σταυρούλα Τομάρα, κάτοικος της περιοχής, μιλώντας στο Newsbomb, περιγράφει την κατάσταση με χαρακτηριστικό τρόπο:

«Δεν μου κάνει καμία εντύπωση η νέα καθίζηση. Σχεδόν κάθε μέρα έχουμε».

Όπως υποστηρίζει, το φαινόμενο δεν περιορίζεται σε ένα μόνο σημείο, αλλά αφορά ευρύτερα την περιοχή της Κυψέλης.

Σημειώνεται ότι οι εργασίες του μετροπόντικα παραμένουν σταματημένες από τον Μάιο, χωρίς ακόμη να έχει αποσαφηνιστεί πότε και με ποιον ακριβώς τρόπο θα επανεκκινήσουν.

Στο ίδιο κλίμα κινείται και η μαρτυρία της Τασούλας Παζίου, κατοίκου της περιοχής.

Η ίδια έχει περιγράψει στο Newsbomb ότι οι ρωγμές δεν αποτελούν ένα στατικό πρόβλημα, αλλά ένα φαινόμενο που εξελίσσεται.

«Έχουμε νέες ρωγμές, συνέχεια καθιζήσεις», αναφέρει, σημειώνοντας παράλληλα ότι στην περιοχή έγιναν αντιληπτά και δύο περιστατικά μικρής σεισμικής δόνησης.

Η μαρτυρία της έρχεται να προστεθεί σε όσα είχε περιγράψει στο Newsbomb τον περασμένο Ιούλιο, όταν είχε κάνει λόγο για ρωγμές που αρχικά ήταν μικρές, αλλά στη συνέχεια μεγάλωσαν και εμφανίστηκαν καινούργιες. Σύμφωνα με την ίδια, στο κτίριο έχουν εμφανιστεί οριζόντιες, κάθετες και διαγώνιες ρωγμές, ενώ προβλήματα έχουν παρουσιαστεί και σε πόρτες και παράθυρα.

«Δεν είναι το αισθητικό κομμάτι που μας απασχολεί», είχε τονίσει, περιγράφοντας τον φόβο των κατοίκων για το πώς μπορεί να συμπεριφερθούν τα κτίρια σε περίπτωση σεισμού.

Ιδιαίτερα ανήσυχος εμφανίζεται και ο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, κάτοικος Κυψέλης και μέλος της Πρωτοβουλίας Κατοίκων.

Κυψελη

Φωτογραφία που αποτυπώνει τις ζημιές

Newsbomb

Όπως αναφέρει, μέσα σε διάστημα τριών εβδομάδων αισθάνθηκε το σπίτι του να μετακινείται τρεις φορές, ενώ υποστηρίζει ότι το κτίριο έχει παρουσιάσει μεταβολές και στο εσωτερικό του.

«Υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται ακόμη και να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους».

Ο Κουτρουλάρης είχε μιλήσει και παλαιότερα στο Newsbomb, περιγράφοντας τις ρωγμές που εμφανίστηκαν στην πολυκατοικία του μετά τη διέλευση του μετροπόντικα.

«Όλα τα διαμερίσματα έχουν υποστεί φθορές, άλλες μικρότερες και άλλες μεγαλύτερες. Εμείς δεν νιώθουμε ασφαλείς», είχε αναφέρει, ζητώντας να γίνουν μετρήσεις για τη στατικότητα του κτιρίου.

Όπως είχε εξηγήσει, οι ρωγμές εμφανίστηκαν τόσο στους κοινόχρηστους χώρους όσο και στα διαμερίσματα, ενώ προβλήματα παρουσιάστηκαν ακόμη και στην πόρτα του ανελκυστήρα.

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